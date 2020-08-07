《路透》：美台雙方展開軍售協商，如通過將是美國首次賣無人機給台灣

《路透社》昨（6）日獨家報導，指出根據內部消息，美國正針對向台灣出售至少4架無人機與台展開協商，整筆交易上看6億美元（約新台幣176億元），據稱美國國會最快下個月就會收到正式通知。如果這項軍售案通過，將是美國第一次出售無人機給台灣。

（中央社）熟悉協商過程的6名美國消息人士指出，美國正在磋商出售至少4架大型先進無人偵察機給台灣事宜，這項軍售交易很可能會升高美國與中國的緊張關係。

這種「海上衛士」（SeaGuardian）無人偵察機的航程可達6000海里（1萬1100公里），遠超過台灣現役無人機隊的160海里（300公里）航程。

消息人士指出，美國國務院已默許授權出售此款無人機給台灣，但目前未知美國官員是否批准出口加掛武器的無人機。

其中2名消息人士表示，這項軍售必須獲美國國會議員批准，他們可能最快下個月就會收到正式通知。

其中1名消息人士說，台灣於今年初提出採購武裝無人機要求，美方上週提交有關這項交易的報價等資料。

若以先前交易案當參考，4架無人機，加上地面站、備件、訓練和支援費用，整筆交易總價值將約6億美元（約新台幣176億元）。消息人士指出，合約可能包括未來可選擇採購更多架。

美國一直熱中於出售戰車和戰機給台灣，但出售這批先進無人機勢必會引人矚目，因為只有包括英國、義大利、澳洲、日本和韓國等少數親密盟邦，獲准採購這種最大型美製無人機。

The anti-submarine warfare capability that is in development for #MQ-9B SeaGuardian will be a cost-efficient way to complement manned maritime patrol aircraft in the prosecution of submerged vessels#UMEX #UAE pic.twitter.com/klnFB5x3eG — GA-ASI (@GenAtomics_ASI) February 25, 2020

美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc）製造的「海上衛士」無人機，機體能加掛武器，但只有在美國政府於合約中准許才行。

美國先前賣給法國無武裝的MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper），其後准許武裝它們。MQ-9死神無人機類似「海上衛士」無人機。

《美國之音》報導，美國國務院沒有就這筆擬議中的軍售發表看法。一位國務院的發言人表示，根據政策，他們不會對擬議的國防銷售或轉讓進行評論或確認，直到它們被正式通知給國會。

《聯合報》報導，美國國務院今年7月批准售台有關愛國者三型飛彈重新認證的設備與技術，金額約6.2億美元（約新台幣182.71億元），是美國國務院今年今年第二度批准對台軍售項目。美國才在今年5月19日公布批准售台18枚重型魚雷，金額1.8億美元（約新台幣54億元），台海安全研析中心主任梅復興表示，雖然2次項目都不大，但從次數來看，美國正在落實對台「軍售常態化」。

美國透過《台灣關係法》售給台灣武器，川普上任後，已7次對台進行軍售。在去年，美國才對台批准2項重大的軍售案 ，分別是向台灣出售108輛通用動力公司的M1A2戰車和數枚反戰車和防空飛彈，以及66架洛克希德・馬丁公司（Lockheed Martin）生產的F-16V戰鬥機。

而為了向美國對台出售武器表示抗議，中國外交部曾揚言，將對參與美國售台武器的軍火製造商洛克希德・馬丁公司進行制裁。

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責任編輯：黃筱歡

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