川普簽署行政命令：45天後禁止和TikTok、WeChat交易

美國總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）剛簽署了2項行政命令，要求美國任何企業和居民45日（9月20日）後，不可與Tiktok以及母公司字節跳動、WeChat以及母公司騰訊進行任何交易。

川普列舉出他對中國社交媒體網路的隱私擔憂，他在行政命令中指出，WeChat和TikTok自動擷取用戶的大量訊息，這使中共將獲取美國人個人訊息。此外，WeChat還獲取訪美的中國公民個人相關訊息，中國共產黨藉由這機制，密切關注、掌控，可能首次享受自由社會利益的中國公民。川普擔憂，這「可能使中國追蹤聯邦雇員和承包商的位置，以進行勒索以及進行公司間諜活動。」

INBOX: @realDonaldTrump has signed an executive order to ban TikTok in 45 days. pic.twitter.com/1zR4HgCPVj — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) August 7, 2020

川普出手簽署行政命令驅逐TikTok、WeChat，然而，科技媒體《The Verge》指出，川普這項命令採用《國際緊急經濟權力法》，「有效地將TikTok在美國的持續營運定義為國家緊急狀態。這種舉動非常不尋常，可能會面臨法律上的挑戰。」

《The Verge》指出，與美國去年對華為和中興通訊一樣，行政部門有權將其列入「實體名單」，以對個人和企業實施制裁。但是，此類制裁通常是由商務部而不是白宮實施的，並且受制於特定的規則制定程序。

總統還有權通過美國海外投資委員會（CFIUS）迫使美國公司從外國所有權中剝離。但是，這個動作還需經另一項特定程序才能達成。

《The Verge》報導，目前尚不清楚該命令將如何影響TikTok的短期營運。與華為和中興不同的是，TikTok不需要許可證即可營運其網路服務，而且該命令似乎也沒有要求應用軟體商店停止上架該應用軟體。但是，它明確涵蓋了字節跳動的子公司，特別是美國的TikTok部門，並將適用於與這些子公司之間的所有財務轉移。最終，TikTok可能會向法院尋求中止該項命令，或者在生效後被迫突然中止服務。

什麼是國際緊急經濟權力法？

美國《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）是一部緊急法，授予美國總統頒佈緊急狀態權力，以處理：「任何完全或相當程度來自美國以外，針對美國國家安全、外交政策或是經濟造成不尋常和特殊威脅」。

《香港經濟日報》在報導中說明，美國總統只要宣布某樣海外東西為威脅，即可引用IEEPA，採取一系列經濟手段，向威脅來源的海外個人或實體實施經濟制裁。美國《國際緊急經濟權力法》在過往最著名的例子是1979年的首次引用，伊朗伊斯蘭革命引發美國大使館人質事件後，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）宣布緊急狀態，凍結伊朗政府在美財產，禁止貨物、資金和貸款流入伊朗。美國對伊朗制裁至今還在生效。

美方動作頻頻：美參院一致通過，政府設備禁用TikTok

（中央社）美國聯邦參議院今天投票一致通過參議員霍利（Josh Hawley）的一項法案，這項法案禁止聯邦僱員在政府所發的設備上使用影音分享應用程式TikTok。

霍利提出的「政府設備禁用TikTok法案」（No TikTok on Government Devices Act），7月22日在參議院國土安全暨政府事務委員會（U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs）獲一致通過，今天送交參議院表決。

霍利在聲明中說：「看到兩黨一致支持，我感到備受鼓舞，此一法案是要讓中國共產黨負起責任，其中包括……那些只對中國聽令行事的公司。」

依據中國2017年頒布的法律，公司有義務在中國的國家情報工作中給予支持及合作。

聯邦眾議院7月也以336票對71票，通過由眾議員巴克（Ken Buck）提出的法案，禁止聯邦政府員工在政府配發的設備下載TikTok。

隨著眾議院的通過和參議院的批准，此一禁令預計很快就會成為美國法律。

TikTok昨天表示，正在和美國國土安全部專家合作，以「防止受到外國影響」，並核實有關選舉的潛在不實訊息。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範