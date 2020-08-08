父親不是「育兒備胎」：準爸爸泌乳激素會升高，甚至也會有產後憂鬱症

撰文：安西斯（Emily Anthes）｜翻譯：林慧珍

重點提要

有別傳統的認知，父親在孩子成長中扮演不同於母親的功能，也能夠照顧好孩子。

在照顧孩子時，父親的生理反應也和母親一樣，會產生變化。

父親往往鼓勵孩子冒險，同時對於語言技巧的發展有重要的正面影響。

兼職工作並在家照顧兩個小女兒的歐本海默（Mark Oppenheimer），已經習慣了別人的異樣眼光。他說：「我走在街上，胸前揹著一個嬰兒，同時推著嬰兒車裡的另一個，兩個丫頭看起來都很開心，旁邊路過的一群媽媽全看傻了眼。一個大男人帶著小嬰兒，這是全世界最容易搏得微笑的方法。」

半個世紀以來，父親的角色發生了徹底的改變。1965年代美國的父親，平均每週只花2.6小時照顧小孩；到2000年，攀升為6.5小時。目前在家帶小孩的父親人數，是10年前的三倍；以單親爸爸為家長的家庭，成為美國增加速度最快的家庭類型。

英國劍橋大學發育心理學家蘭姆（Michael Lamb）表示：「在我剛開始研究美國的母親及父親時，接觸的大多數父親從來沒幫孩子洗過澡，許多爸爸也從來沒有幫孩子換過尿布。」那是在1970年代的事情，「現在，男人會不好意思說自己沒幫孩子換過尿布。」

多年來，社會科學家都把父親視為二線親職，他們的主要作用是在媽媽忙於其他事情的時候，擔任替補照顧的角色。但這種觀點已經改變了，原因之一是研究的結果顯示，爸爸絕對不是媽媽備胎。

科學家現在將注意力轉向一些細微的差異及其影響，結果發現，爸爸對子女的反應，與媽媽一樣有著生物上的基礎。但父親對孩子的影響似乎相當獨特，特別是在考驗孩子、拓展情緒與認知能力這方面，能發揮相當驚人的作用，藉此幫助孩子準備好面對遼闊的世界。

孩子的重要玩伴

1958年，英國的精神病學家鮑比（John Bowlby）為文提出「依附理論」（attachment theory），引起相當爭議；他認為所有的孩子都需要與某個成人維持一個安全、穩固的關係，才能有適切的發展。

他把這篇大作的標題訂為〈兒童與其母親間關係的特性〉。但1970年代開始，有一些以父親為實際評估對象的研究卻發現，父親也跟母親一樣有能力照顧好孩子，也能夠解讀嬰兒的不適，例如看得出孩子是餓了或累了，並且根據孩子的表現做出反應。

男性在面對難搞的新生兒時，與女性有著同樣的生理反應——心跳速度、呼吸、皮膚溫度改變及其他變化。就像母親一樣，矇著眼睛的父親也可以光靠摸摸嬰兒的手，就能從育嬰房的一排小嬰兒中認出自己的孩子。

Photo Credit: 科學人雜誌

研究還顯示，爸爸及準爸爸也會經歷許多如同懷孕女性一樣的生理變化。例如，加拿大紐芬蘭紀念大學心理學家史托瑞（Anne E. Storey）於2000年發表的一項研究便發現，即將當爸爸的人，血液中的泌乳激素會升高，就像剛生完孩子的母親在接觸孩子的時候，會有泌乳激素大幅升高的現象一樣。

研究人員還發現，這些爸爸在孩子出生後的前幾個星期裡，血液中的睾固酮含量減少約1/3，這種變化可能讓人侵略性降低，且變得比較會照顧人。一項發表於2001年的後續研究顯示，新手爸爸的睪固酮濃度比同年齡的對照組低。

爸爸甚至也會有產後憂鬱症：英國牛津大學精神病學家藍錢達尼（Paul G. Ramchandani）在2005年針對2萬6000名父母進行調查，結果發現4％的父親在孩子出生後的八個星期當中，出現了憂鬱症的症狀。透過父職的扮演，也能以其他更正面的方式改變大腦。

然而儘管養兒育女是生物的天性，且不分雌雄，但父親與孩子的互動方式通常與母親大相逕庭。傳統的雙親家庭中，母親主要扮演照顧、安撫嬰兒的角色，而且父親則比較可能是孩子的玩伴。蘭姆表示：「父親會把較多的親子時間用來與孩子一起玩樂，這往往相當有刺激作用，且通常相當正面。」

在1970與1980年代進行的經典研究顯示，這種差距在美國相當普遍；澳洲新南威爾斯大學社會政策研究中心的資深研究員克雷格（Lyn Craig）在2006年進行的調查也發現，澳洲的父親在照顧孩子時，約有40％的時間是用在與孩子的互動活動上，例如遊戲或閱讀，換成母親的話則為22％的時間。

這種模式在嬰兒八週大的時候，就可以注意到了。當媽媽抱起嬰兒時，通常會讓他平靜下來，嬰兒的心跳與呼吸速率都會減慢。但是當爸爸抱起孩子時，孩子的心跳速率與呼吸會增加，這表示嬰兒開始為了玩耍而興奮了起來。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航