網路迷因常看到的「Sike」是什麼意思？

各位關注希平方的同學們好呀！這學期，就讀希平方高中的Olivia的班上來了一位來自美國的交換生Kipling。同學們雖然很喜歡跟Kipling聊天，但卻常常不知道他說的話是什麼意思，有些詞彙跟句子甚至連查字典也查不到。藉著這個機會，我們一起從Kipling跟班上同學的日常對話來學學道地的英文吧！

今天，Olivia傳訊息提醒Kipling下禮拜要考國文，而Kipling看到訊息簡直不敢相信自己的眼睛！他便回傳：

Say sike right now...

Kipling的回覆讓Olivia看得一頭霧水。這句話到底是什麼意思呢，我們一起來幫幫Olivia吧！

Sike的意思

在我們看懂這個句子之前，首先要來認識同學們可能比較陌生的「sike」這個字。

Sike是一個俚語，年輕族群較常使用這個字，在網路上（尤其迷因）也常常能看到它的蹤影。其實它最一開始的拼法是psych，但現在也會有人把它拼作sike、psyche，或是syke 。因為這個字多半僅用在不正式的場合或是口語上，所以各種拼法都會看到哦！

當有人說sike時，其實就像是在原本的句子後面加了一個not，用來否定前面說的句子，表達一種開玩笑或是嘲諷的語氣。也可以把它想成中文裡的「騙你的」或是「唬你的啦」。

Sike的實際用法

A: You look amazing in that dress.（妳穿那件洋裝看起來美呆了。） B: Aw, thank you.（哇，謝謝你耶。） A: Sike!（騙你的啦！）

看到上面的例子後，有沒有發現sike超好用呢？好像學會它就可以到處捉弄人耶！我們再來多看看幾個實際應用的例子吧：

I'm buying you a Maserati to thank you. Sike! （為了感謝你，我要買一輛瑪莎拉蒂給你。騙你的啦！）

告白被拒絕後拉不下臉，也可以用這個字：

A: I think I’m in love with you.（我覺得我好像愛上你了。） B: Ew, no.（矮額，不要吧。） A: Sike! Don’t flatter yourself!（唬妳的啦！妳少臭美了！）

提醒大家要注意使用這個字時的對象和場合喔！還有呀，開玩笑要適可而止哦！不要傷到別人了～

Say sike right now.到底是什麼意思

看完sike的解釋後，聰明的你可以想想看Kipling為什麼會回傳這樣的訊息。

Say sike right now.這個句子也是因為迷因（meme）而在網路上興起的哦！它字面意思是「現在給我說sike。」用在當你不希望某件事情是真的，或是聽到一個壞消息的時候，因為當你聽到一件很糟糕的事情，你當然會希望對方下一句會說sike，告訴你這其實只是個玩笑話。大家也可以把這句話想成中文裡的「快告訴我你是在騙我」。

原來呀，來自美國的Kipling聽到自己也要考國文後嚇得不知所措，他當下只希望Olivia是在整他。

學會這個句子後，我們跟著Olivia一起實際看個例子加深印象吧：

A: The assignment is due tomorrow, right?（作業是明天要交，對吧？） B: Huh? No. We’re supposed to turn it in last week. （蛤？不是啊。我們上週就該交了。） A: Say sike right now…（快跟我說你在騙我…）

其他類似Say sike right now.的說法

上面我們學到的Say sike right now.是年輕人和網路論壇中常使用的。那口語上還有沒有什麼類似的表達方式呢？我們一起來看看幾個簡單的例子吧！

Please tell me it’s a joke.（拜託告訴我這是個玩笑。） Please tell me it’s not true.（拜託告訴我這不是真的。） You’re kidding me, right?（你在開玩笑，對吧？） This is a joke, right?（這是個玩笑，對吧？）

我們今天除了跟著Olivia和Kipling學會sike這個單字跟Say sike right now.的意思之外，還一連學了好多類似的表達法，同學們日後不妨多留意網路論壇有沒有它們的蹤跡哦！那我們今天就到這邊囉，Kipling也要趕緊去準備他的國文考試了！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈Say sike right now.是什麼意思？為什麼要我現在說sike？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航