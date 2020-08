網路迷因常看到的「Sike」是什麼意思？

各位關注希平方的同學們好呀!這學期,就讀希平方高中的Olivia的班上來了一位來自美國的交換生Kipling。同學們雖然很喜歡跟Kipling聊天,但卻常常不知道他說的話是什麼意思,有些詞彙跟句子甚至連查字典也查不到。藉著這個機會,我們一起從Kipling跟班上同學的日常對話來學學道地的英文吧!

今天,Olivia傳訊息提醒Kipling下禮拜要考國文,而Kipling看到訊息簡直不敢相信自己的眼睛!他便回傳:

Say sike right now...

Kipling的回覆讓Olivia看得一頭霧水。這句話到底是什麼意思呢,我們一起來幫幫Olivia吧!

Sike的意思

在我們看懂這個句子之前,首先要來認識同學們可能比較陌生的「sike」這個字。

Sike是一個俚語,年輕族群較常使用這個字,在網路上(尤其迷因)也常常能看到它的蹤影。其實它最一開始的拼法是psych,但現在也會有人把它拼作sike、psyche,或是syke 。因為這個字多半僅用在不正式的場合或是口語上,所以各種拼法都會看到哦!

當有人說sike時,其實就像是在原本的句子後面加了一個not,用來否定前面說的句子,表達一種開玩笑或是嘲諷的語氣。也可以把它想成中文裡的「騙你的」或是「唬你的啦」。

Sike的實際用法

A: You look amazing in that dress.(妳穿那件洋裝看起來美呆了。) B: Aw, thank you.(哇,謝謝你耶。) A: Sike!(騙你的啦!)

看到上面的例子後,有沒有發現sike超好用呢?好像學會它就可以到處捉弄人耶!我們再來多看看幾個實際應用的例子吧:

I'm buying you a Maserati to thank you. Sike! (為了感謝你,我要買一輛瑪莎拉蒂給你。騙你的啦!)

告白被拒絕後拉不下臉,也可以用這個字:

A: I think I’m in love with you.(我覺得我好像愛上你了。) B: Ew, no.(矮額,不要吧。) A: Sike! Don’t flatter yourself!(唬妳的啦!妳少臭美了!)

提醒大家要注意使用這個字時的對象和場合喔!還有呀,開玩笑要適可而止哦!不要傷到別人了~

Say sike right now.到底是什麼意思

看完sike的解釋後,聰明的你可以想想看Kipling為什麼會回傳這樣的訊息。

Say sike right now.這個句子也是因為迷因(meme)而在網路上興起的哦!它字面意思是「現在給我說sike。」用在當你不希望某件事情是真的,或是聽到一個壞消息的時候,因為當你聽到一件很糟糕的事情,你當然會希望對方下一句會說sike,告訴你這其實只是個玩笑話。大家也可以把這句話想成中文裡的「快告訴我你是在騙我」。

原來呀,來自美國的Kipling聽到自己也要考國文後嚇得不知所措,他當下只希望Olivia是在整他。

學會這個句子後,我們跟著Olivia一起實際看個例子加深印象吧:

A: The assignment is due tomorrow, right?(作業是明天要交,對吧?) B: Huh? No. We’re supposed to turn it in last week. (蛤?不是啊。我們上週就該交了。) A: Say sike right now…(快跟我說你在騙我…)

其他類似Say sike right now.的說法

上面我們學到的Say sike right now.是年輕人和網路論壇中常使用的。那口語上還有沒有什麼類似的表達方式呢?我們一起來看看幾個簡單的例子吧!

Please tell me it’s a joke.(拜託告訴我這是個玩笑。) Please tell me it’s not true.(拜託告訴我這不是真的。) You’re kidding me, right?(你在開玩笑,對吧?) This is a joke, right?(這是個玩笑,對吧?)

我們今天除了跟著Olivia和Kipling學會sike這個單字跟Say sike right now.的意思之外,還一連學了好多類似的表達法,同學們日後不妨多留意網路論壇有沒有它們的蹤跡哦!那我們今天就到這邊囉,Kipling也要趕緊去準備他的國文考試了!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈Say sike right now.是什麼意思?為什麼要我現在說sike?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航