形容某人擅長社交不能說「social」，正確用法該怎麼說？

日常生活中我們常常會中英夾雜，但有時候用的英文卻不見得是對的。相信大家一定有聽過這種說法：「我晚上要去social一下」、「小吳，過來跟大家social一下啊」、「麗華姐真的很愛social耶」......嗯......聽是聽得懂，不過英文真的可以直接這樣說嗎？今天就讓我們一起來學習更適當的說法吧！

情境對話

最近Samantha開始追蹤公司的ABC同事Jackie的Instagram，看到Jackie多采多姿的社交生活動態後，忍不住跟他說：「Jackie哥，我看你常常social耶，看起來好好玩喔！」Jackie聽得卻滿臉問號，這句中英夾雜的話，英文到底該怎麼說才對？

破解NG英文

我們在說某人很擅長社交時，其實指的是社交這個行為、這個動作，所以英文應該要用動詞socialize「社交、交際」，舉幾個例子給大家看：

Jonas is good at socializing. He can always find engaging topics and keeps the conversation going effortlessly.（Jonas很擅長社交。他總是可以找到有趣的話題，輕鬆讓對話延續下去） Sorry, mate. I’m feeling too tired to socialize tonight. I’ll just go home after work.（兄弟抱歉啦，我今晚累到無法社交。我下班後會直接回家）

那要表示「和某人社交時」，我們可以說socialize with someone，例如：

I’m a bit of an introvert, so I tend to socialize with a very small circle of people.（我算是一個內向的人，所以我社交圈比較小）

那麼大家老愛說的social又是什麼意思呢？social其實一般當作形容詞，可以表示「社交的、社群的、社會的」，譬如我們常說的social media「社群網站」。另外，social當形容詞時也能表示「好交際的、善於社交的」，這時候也能和sociable替換，我們來實際看一些例子吧！

Some companies might organizesocialevents for the staff.（有些公司可能會爲員工安排社交活動） Racial discrimination is one of the country's most pressingsocialproblems.（種族歧視是這個國家最迫切的社會問題之一） Will is really social/ sociable. As you know, where there's Will, there's a party, if you’ll pardon the pun.（Will非常擅長社交。你知道的，有Will的地方就有派對，開個玩笑）

註：這一個例句的玩笑是改寫了英文諺語：Where there’s a will, there’s a way.「有志者事竟成。」運用了will「意願」和人名Will的雙關。

社交還可以怎麼說？

如果你覺得socialize聽起來有點太正式，不夠活潑的話，你也可以改用mix來表示「交際、社交」，這個字常常會搭配介係詞with，表示「和......社交」，來看個例子：

My daughter doesn’t mix well with the other children in the kindergarten.（我的女兒和其他幼稚園小孩的互動不是很好） Peter enjoys mixing with people from various cultural backgrounds.（Peter非常喜歡和來自不同文化背景的人來往）

另外，在社交場合中，我們也可能會「到處走動、跟許多人談話」，這時候英文可以用mingle這個字喔，一樣也常會搭配介係詞with，表示「和......社交」，例如：

If you'll excuse me, I must go and mingle with the other guests.（不好意思，我現在要和其他客人聊聊） Tommy was eager to mingle with the other students at the welcome party.（在迎新派對上，Tommy積極地想和其他學生互動）

學會正確的用法後，下次跟朋友聊天時就可以聊聊社交的英文到底要怎麼說囉！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【NG 英文】「我要去social一下」，英文可以這樣說嗎？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀