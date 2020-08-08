美國啤酒創意廣告：如何拍攝一個男人在雪中「游泳上山」的畫面？

文：邱昶維（DCFS編輯部）

在白雪皚皚的洛磯山脈上，一名男子脫下長袍，露出身上的緊身泳帽泳褲，他奮力躍進積雪之中，開始泳渡一座又一座山陵……這是2020年1月，美國啤酒品牌Coors Light所發布的創意廣告《Keep It Fresh》，其新鮮的創意概念與獨特的影像成果，著實令觀眾留下深刻印象。

本文將介紹《Keep It Fresh》的拍攝幕後，看劇組如何規畫拍攝方式，打造逼真且毫無破綻的合成畫面。而棚內與棚外的場景設置、前置作業等，亦考驗劇組的執行能力，讓這個大膽又有趣的拍攝項目得以實現。

靈感起源於一個「荒謬」的念頭

這個拍攝計畫是荒謬、搞笑，而且史詩級的。 ──導演 Sam Pilling

「有個傢伙穿著緊身泳褲游上一座山。」這句話是本片的初始發想概念，當初導演Sam Pilling看到之後，不禁被廣告商大膽的想法吸引，他稱讚：「這就像早期的啤酒廣告，完全是一個簡單又直觀的概念，而且以一種視覺化的方式。」

之後，Pilling即開始跟劇組人員商討，他們究竟該怎麼讓這個男人游上山？首先，所有人都有一個共識，那就是「如果游得太快，這個滑稽的情景將會顯得不真實。」於是他們調整攝影機的移動速度、參考一般泳者的游泳速度，並規畫每個鏡頭所需的設備應有哪些。

外拍景結合棚內景，高難度拍攝作業

如果沒有這麼棒的團隊，這種極限挑戰般的拍攝根本不可能執行！ ──導演 Sam Pilling

若想描繪逼真的雪地場景，影片勢必不能完全在棚內拍攝。因此，劇組四處在滑雪勝地勘景，卻不斷遭遇大雪干擾，直到他們發現一處位於海拔3000多公尺，四面環山的遼闊雪地，導演Sam Pilling笑稱：「因為這裡算是相對『容易』到達的地點。」

「為了讓雪看起來真實可信，我們必須拍到泳者跟雪的互動。」Pilling解釋，與特效團隊The Mill研議之後，劇組決定讓演員在雪地裡裸身上陣。但因為室外氣溫真的太低，劇組不但需要替演員做好萬全的保暖措施，演員每次在帳篷內熱身20分鐘左右，體力也只夠讓劇組拍攝1、2個鏡頭。

搭建棚內的滑雪道

雖然演員真的在雪地上演出不少鏡頭，例如以彈簧跳板完成「鮭魚跳」鏡頭等，但若要真的「下雪」游泳，幾乎是天方夜譚。所以，劇組於棚內打造一條長10公尺的滑雪道，並舖滿假雪質料，讓演員在滑雪道上游泳，透過相同的攝影機移動速度，以及合成實拍雪地鏡頭等技巧，完成以假亂真的雪中游泳畫面。

但實拍合成用的雪地畫面，有特寫、空拍等不同鏡頭，劇組不僅要隨時注意攝影機高度、速度及鏡頭規格等，若遇到斜坡地形，更要記錄地面傾斜角度等數據，以便特效團隊有所參考。

蒐集影像數據，打造相似的光影

將外景跟棚內拍攝的畫面結合，依舊是當今最困難的工作之一。 ──視覺特效總監Ben Turner

「融合兩種實拍影像，會使後製工作變得更複雜，並影響整個執行計畫。」視覺特效總監Ben Turner表示，不論是棚內景結合動畫，或者實拍景結合動畫，都會相對容易許多，但在講求真實性的前提之下，拍攝計畫令後製階段變得更困難，卻也呈現出更好的品質。

為了統一兩種不同場域的光影、色調等，Turner與攝影指導密切合作，令他記錄雪地外景的影像數據，以便在棚內拍攝時能夠模擬出類似光線，並創建演員的電腦動畫替身，同時巧妙融合冰、濕雪跟假雪粉末的外觀，他說：「這可能是我20多年來遇過最大的挑戰之一！」

這個世界不需要一個更大型的廣告創造新鮮感。 ──American Beers市場總監 Sophie Jamieson

由於淺顯易懂又大膽直接的廣告概念，《Keep It Fresh》在不同媒體曝光後，成功為觀眾們留下深刻印象。而「泳渡雪山」的鮮明形象，也在劇組的費心拍攝之下，順利打造出有趣畫面，令人更能理解Coors Light的品牌定位。

參考資料：lbbonline, shots, thestable

圖片來源：youtube, shots, medium

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航