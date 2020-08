串流、追劇、家庭方案⋯⋯這些「串流平台」相關的英文怎麼說？

文:Vivian Chen

Netflix、Spotify等都是常見的影音串流平台,這些平台也不知不覺成為我們日常生活的一部分,但你知道「串流」的英文怎麼說嗎?精打細算的你可能會選家庭方案,那麼「家庭方案」的英文又該怎麼說?來看Penny跟Jennifer對串流平台有什麼想法吧!

Penny看到Jennifer居然可以邊聽音樂邊玩遊戲,便問道⋯⋯

Penny: How are you still able to keep listening to YouTube while playing the game?

Penny: 為什麼妳可以邊玩手機邊聽YouTube啊?

Jennifer: Because I’m using YouTube’s streaming service, YouTube Premium.

Jennifer: 這是 YouTube自己的串流服務,叫做YouTube Premium。

Penny: Oh, so that’s why you can play videos in the background. What else do you get with a subscription?

Penny: 噢,所以妳才可以在背景播放影片,那訂閱的話還有什麼功能?

Jennifer: Members can enjoy ad-free videos, so you won’t be interrupted by annoying ads.

Jennifer: 會員不用再看廣告,所以就不會被惱人的廣告打斷。

Penny: That’s a big selling point!

Penny: 這是很大的賣點耶!

Jennifer: Moreover, you can download videos to your mobile devices for offline listening.

Jennifer: 除此之外,妳還可以下載音樂到妳的行動裝置離線收聽。

Penny: Do you think it is worth paying for?

Penny: 那妳覺得值得付費嗎?

Jennifer: I would say yes because I’m a YouTube addict!

Jennifer: 我會說我覺得很值得,因為我是YouTube重度使用者!