警察行使職權時，可以做與不能做的事情

之前網路上出現一段影片，16歲的少年無照開車，載了三個朋友出遊。在中和遇到警方路檢，少年逆向跨雙黃線闖過路檢點，警方通報圍捕，兩分鐘後將該車攔下。過程中一位員警踹了少年一腳，這段過程被旁邊的民眾錄影上傳。

今天的法律教室，我們來談警察行使職權時，應該注意的事情。

大法官解釋與警察職權行使法

民國90年，大法官做出535號解釋，指出當時的警察執行職務法規有欠完備，有關機關應於解釋公布之日起二年內依解釋意旨，且參酌社會實際狀況，賦予警察人員執行勤務時應付突發事故之權限，俾對人民自由與警察自身安全之維護兼籌並顧，通盤檢討訂定。

92年，「警察職權行使法」問世，呼應大法官的要求，作為警察行使職權的基本規範。以下，來談談這個案件中的幾個法律問題。

行使職權應遵循比例原則

第3條第1項規定了：「行使職權，不得逾越所欲達成執行目的之必要限度，且應以對人民權益侵害最少之適當方法為之。」這是比例原則的具體展現。

（一）路檢點的指定

關於路檢點，第6條第1項第6款規定：警察於公共場所或合法進入之場所，得對於「行經指定公共場所、路段及管制站」之人查證其身分。路檢點的「指定」，以防止犯罪，或處理重大公共安全或社會秩序事件而有必要者為限，而且要由警察機關主管長官來指定。

（二）查驗身分

當警察因此查驗人民身分，可以採取的必要措施，依照第7條規定，包括：

攔停人、車、船及其他交通工具。 詢問姓名、出生年月日、出生地、國籍、住居所及身分證統一編號等。 令出示身分證明文件。 若有明顯事實足認其有攜帶足以自殺、自傷或傷害他人生命或身體之物者，得檢查其身體及所攜帶之物。

如果顯然無法查證身分，警察可以帶往勤務處所查證，帶往時非遇抗拒不得使用強制力，而且自攔停時起不能超過三小時，也應該向勤務指揮中心報告及通知指定親友或律師。

（三）對於危害行為

此外，依照第8條規定，警察對已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停，可以查驗身分外、檢查引擎、車身號碼或其他足資識別之特徵，另外也可以要求對駕駛酒測。

當駕駛人或乘客有異常舉動而合理懷疑其將有危害行為時，得強制其離車；有事實足認其有犯罪之虞者，並得檢查交通工具。

（四）對拒絕受檢，警察可以做跟不能做的事情

少年拒絕受檢，予以攔停。在欄停壓制之後，因為先前逃避受檢、跨雙黃線離去的異常、危險舉動，警察可以強制離車、查驗身分、酒測，如果有事實足認其有犯罪之虞，可以檢查交通工具，這些都在行使職權的必要範圍內。

但後面踢上那一腳，如果是在少年無反抗能力，或並未反抗的情況下，這就超過必要程度，也跟執行目的並沒有關聯。

延伸閱讀

本文經一起讀判決授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航