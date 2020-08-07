白宮提案加強監管：不符會計稽核標準的在美上市陸企，2022年要下市

最快2022年，不符合美國會計稽核標準的在美上市中國企業，恐將面臨下市命運。

綜合《金融時報》、《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）行政團隊，8月6日正式提案，要求在美國股市掛牌的中國企業，2022年前必須遵照美國的會計稽核準則、接受財務審查，否則將強制下市。

此外，任何打算在美進行首次公開發行股票（IPO）的中國企業，則沒有2022年寬限期，不遵行就無法上市。

美國政府負責監管上市公司財報的專責機構是「公開發行公司會計監督委員會」（PCAOB）。然而，PCAOB指稱，多年來一直無法獲取在美上市的中資企業之審計文件。

川普在6月時，給了團隊60天時間，針對在美上市的中國企業金融監管問題拿出做法，這項提案便是後續的具體措施。由美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和美國證券交易委員會主席克萊頓（Jay Clayton）領軍的工作團隊指出，此舉是為了讓美國投資者免受侵害，因為投資者越來越多，但中國企業卻疏於揭露企業營運、財務資訊。

美國財政部官員在提案簡報中對記者說：「我們只是要求公平競爭，確保在美國上市的中國公司，與其他所有企業，接受相同的檢驗標準。」

這是川普近來對中國的最新動作之一，立場更趨強硬。川普政府想藉由此舉確定，美國的投資者不會將資金投入一家美國政府認為有安全疑慮的中國公司。《金融時報》認為，隨著近來中美兩國關係驟降到最低點，這項消息的發布，意味著中美之間的摩擦日益加劇。

Trump team outlines plan to crack down on US-listed Chinese groups https://t.co/BSLY2QYWyd — Financial Times (@FT) August 6, 2020

美國加強監管，陸企可能轉到港股、倫敦上市

在美上市的陸企（例如瑞幸咖啡）先前相繼傳出財務造假，美國監管單位表示，因中方政策而無法獲取在美上市中資企業的審計文件；但《中央社》日前報導，中國證監會主席表示，從未禁止陸企向外國監管機構提供相關文件。

報導指出，中國證監會主席易會滿接受陸媒財新網專訪時說，「中國政府從來沒有禁止或阻止中企對外國監管機構提供審計工作底稿」。這份底稿指的是審計公司對執行的審計工作所作的完整紀錄。

自由亞洲電台引述中國金融學者賀江兵說，易會滿否認當局阻礙中企對外提供審計文件，顯然是出於對美中貿易戰未來走向的擔憂。

報導提到，賀江兵說，「他可能是害怕美中『脫鉤』會從驅趕在美上市（的中企）開始，所以他從技術上解釋（美方拿到審計文件）是可行的，但關鍵問題是美方到底能否拿到審計文件」。賀江兵認為，在美中兩國全面交惡的背景下，外國公司問責法案成法的可能性很大。如此一來，「中概股在美國就沒有好日子過了」。他說，「這些中企可能會（從美國）退市，好多公司不是已經預防性退市、轉而去上港股了嗎？有些公司乾脆不到紐約（上市）了，直接到倫敦去上市」。

GT - Do you still think that world believe your numbers? you lied covid cases count. Your companies abroad got caught doing fraud. Huawei CFO got arrested.

Experts says - Fraud = Chinese = Virus. #BoycottChinahttps://t.co/VUbR75L8W8 — Sudheer Reddy (@Dheeru_sr) August 7, 2020

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範