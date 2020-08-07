曾發簽證給李登輝赴日就醫，日本前首相森喜朗將率團來台弔唁

※封面圖為日本國會議員9日將組團來台弔唁，圖左至右為首相安倍晉三的胞弟眾議員岸信夫、古屋圭司及木原稔。

（中央社）前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。日本將由7名跨黨派議員組成弔唁團，9日搭包機來台致哀，並當日來回。預料將由前首相森喜朗領軍。

日本眾議院今天下午1時（台灣時間中午12時）舉行記者會，說明弔唁團訪台詳情，訪團成員包括跨黨派「日華議員懇談會」會長、自由民主黨眾議員古屋圭司等7名國會議員。

根據行程規劃，訪團將在9日上午從東京羽田機場搭乘包機，飛往台北松山機場，抵台後直接前往台北賓館弔唁李登輝；隨後當天就搭包機返回日本。

原本訪團通知媒體將於明天出發，但因防疫需要，將進行核酸檢驗（PCR），因此改為9日出發。

日華議員懇談會與日本台灣交流協會合辦弔唁團，團長是前首相森喜朗，9日當天來回。為了防疫，日本弔唁團包機前往台灣弔唁，與李登輝家屬會面，並與總統蔡英文會談後，就立刻返國。各國當中，日本第一個組團赴台弔唁李登輝。

森喜朗與李登輝、陳水扁關係良好

將領軍日本弔唁團的日前首相森喜朗與台灣親近，和前總統李登輝、陳水扁關係良好。

《BBC中文網》指出，森喜朗與台灣關係良好，一個重要的原因是森喜朗的森派來源於福田赳夫派，而福田赳夫派在自民黨內傳統上是和台灣關係良好的一個派系。

2001年，前總統李登輝曾以治療心臟病為由申請訪日，一度遭強烈反對，在承受中國壓力下，時任首相的森喜朗，最終以人道為由發給李登輝簽證。

森喜朗於2000年4月至2001年4月擔任日本首相，歷任官房副長官、文部大臣、自民黨幹事長、總務會長及自民黨最大派閥森派領袖，後擔綱資深眾議員、日華議員懇談會特別顧問、亞東親善協會顧問等，在日本政界頗有地位。

他卸任後，曾於2006年協夫人訪台3天，與時任總統的陳水扁會談，接受頒贈特種大綬景星勳章，該行也與前總統李登輝見面，當時中國政府也為此向日方表達強烈不滿。2010年，森喜朗也曾訪問台灣，兩天一夜的行程，先赴台中與前駐日代表許世楷會面，並參拜安置日人遺骨的寶覺禪寺，之後則到第13屆亞洲日僑橄欖球賽致辭開球。全程由日本交流協會接待，但未安排與時任總統的馬英九見面。

Photo Credit: 中央社 圖左為日本前首相森喜朗

指揮中心：採外交專案，全程專人專車接送與民眾隔離

關於日本弔唁團來台，將採行什麼防疫措施？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，將會採用外交專案，必須登機前一、兩天要有PCR採檢陰性證明。莊人祥表示，他們必須專機入境，抵達後與他人保持社交距離、全程配戴口罩，專人專車接送參加典禮，雖免除居家檢疫，但全程團進團出，並於當日出境，都是與民眾有所區隔。

《自由時報》報導，衛福部長陳時中今天證實，森喜朗來台，防疫規格和美國衛生部長阿札爾來台相同。陳時中說，森喜朗弔唁團當天搭包機來，弔唁完當天就會離開，根本不會和社區接觸到，其實相當安全。陳也說，雖然在日本也能弔唁，但老一輩政治人物相當重視感情，因此希望親自來台弔唁。

陳時中也提到，其實各國重要人士來台，他們也相當怕把病毒傳進來，對他們和到訪國家都不好，也會影響聲譽，反而會把防疫措施更做到滴水不漏。

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責任編輯：陳怡君