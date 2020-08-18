《有效讀寫》：想要提升學習或工作的專注度，可以從三個方面著手刻意學習

文：曾世杰

有個朋友抱怨她的孩子：「他喔，就是不能專注。下星期考試，但他坐下來沒幾分鐘，就要喝水啦、翻冰箱啦、玩一下卡通模型啦，摸東摸西。一個晚上過去，該做的都沒有做。」

其實，從演化的觀點，我們的大腦和一萬年前的祖先並無二致。我們祖先在採集地上的野莓、芋頭的同時，還要隨時注意腳下的毒蛇，樹上的花豹、河邊的鱷魚和其他部落的仇敵。大腦的設計，就是要你眼觀四面耳聽八方，以處理層出不窮的挑戰。現代人要孩子（或自己）坐下來，專注讀書或工作兩三個鐘頭，本來就和大腦的天生功能不符。

所以，想要提升學習或工作的專注度，是需要刻意去學的，從認知科學的角度來看，主要可以從三方面著手：使用策略，加強背景知識，調整環境。

一、使用策略提升專注力

1. 有結構的時間安排

唐鳳採「番茄鐘工作法」，讓自己在工作25分鐘後，暫停手邊事務，用五分鐘去做點雜事，回覆手機裡的訊息。這個策略，把不易掌握的連續時間，拆解成有結構、可掌握的小段，而且把「人類會分心」這個特質納入考量。聰明如唐鳳，也把自己專心工作的時間限制在25分鐘，時間到了就休息，這才合乎人性，可以讓大腦發揮最好的效能。

類似的策略，因著每個人的年齡、能力及工作的性質，可作不同程度的調整。例如，六、七歲的兒童，可以用10分鐘專心寫功課或學習，再來是五分鐘的休息，再隨著年齡的增長，慢慢增加專心的時間。同樣的，最厲害的國小老師的教學設計，也都考量了大腦專注力的限制。

上課時，好老師每次單向獨白的時間不超過90秒，以不斷的提問，邀請學生不斷的動腦回答。課堂中還有跟讀、輪讀、提問、發表、討論、學習單、小組競賽等活動，每一個活動都鎖定學習目標，但因為動、靜相間的活動設計，讓大腦在任務轉換間得到休息，這樣才能讓兒童從頭到尾專心40分鐘。

2. 有結構的工作清單

想要提升專注力，一定不可少的步驟是：列目標清單。即在工作開始前，拿一張白紙，寫下待完成事項。然後，將這些目標依邏輯性排序（就像「閱讀」一定要在「寫讀後心得」之前），再逐一完成。

年紀小的孩子，則需要家長與他討論後訂定目標，並且白紙寫黑字出來；這時大人的協助很重要，孩子會想到什麼寫什麼，但要明確告訴孩子：「太多重點，就等於沒有重點了。」大人的協助可逐年褪除，只要孩子養成列目標清單的能力和習慣，不但會更加有效率，也可以成為孩子檢核自己學習進展的指標。

3. 有結構的學習策略

以閱讀為例，能使用閱讀策略，兒童閱讀時會更有焦點、更能專注，他們可以把有限的注意力聚焦在文本最關鍵的特質上。這會使兒童的理解和讀後的口頭回憶，得到大幅提升。這也是教育部國教署在國中小推動「閱讀理解策略教學」的原因。

二、加強背景知識

學習時，我們背景知識愈少，就愈不容易專心。一次我在台東一所偏遠國小觀數學課，有一道題目是：「海生館海獸餵食秀每90分鐘一場，第一場是早上九點，請問第三場什麼時間開始？」班上小朋友東倒西歪，趴的趴、倒的倒，一問之下，原來光是「海生館海獸餵食秀」是什麼，就難倒這些孩子。

而高社經家庭出身的孩子相對有優勢，成長過程有豐富多元的語言文化刺激。歷史課講秦帝國，他們去過長城；生物課講食物鏈，他們親眼在賞鳥行程見過鳳頭蒼鷹吃掉松鼠。背景知識讓他們對什麼都有感，更能專心，能好好學。

所以，要能專心，相關的背景知識非常重要。背景知識又可以分成一般背景知識和特定背景知識。一般背景知識的充實不可能一蹴可幾，平常大人可以多和孩子討論他們可以理解的議題、協助養成閱讀的習慣、慎選電視節目。

但特定的內容知識是可以刻意加強的。最容易做、也最容易見到成效的是「預習」──等一下要看花木蘭的卡通影片，現在先大略講一下故事的亮點；明天社會課的主題是明鄭時期，今天晚上先看有關鄭成功的漫畫；即將上的課程是地球暖化議題，先來看一下氣候災難片《明天過後》。

學校的閱讀推廣也可以搭配課程主題，例如，國一生物課有演化論的單元，老師可以請學生上網找資料，整理出來給大家參考，Google在幾分鐘之內就可以列出許多關於演化論的書籍、漫畫、影片，甚至桌遊，如果這些都沒時間看，即使只是稍微讀一下維基百科關於演化論的說明，對學生在後續課堂中的專注力也有莫大的幫助。

三、調整環境及作息以提升專注力

有個參加國家考試的年輕人，第一年成績一塌糊塗。他檢討了自己的時間分配，覺得自己耗在社群軟體的時間太多，而且在租屋處讀書，雜務太多，太容易分心。於是第二年他做了三方面的調整：

換了一個只有最簡單功能、上網非常不容易的破手機 每天早上一起來就去附近的圖書館坐一整天，桌面只放要讀的東西 加入讀書會。坐在圖書館裡未必就會專心念書，參加讀書會後，每星期有向夥伴口頭報告的義務，他就不得不好好念書。

結果，他很順利在第二年就通過了兩項關鍵考試。這位年輕人用的都是調整環境的策略──增加目標的具體性，並減少環境中干擾與誘惑的刺激。

有經驗的老師，會費心安排注意力有困難的孩子的座位──通常會在教室前排、離前門較遠的地方。這個位置讓孩子不易受到教室外刺激的干擾，而且抬頭就只見老師、黑板和教具（坐後排，視野會多出20幾個後腦勺讓他分心）；這個位置也讓老師容易看到孩子的學習狀況，他一不能專注，老師就可以給予提示，或轉換任務。

家裡也是，許多孩子有自己的房間，房間裡有自己的書桌。其實這種環境誘惑的刺激太多，對孩子的專注力不一定有利。有個家庭善用家裡的餐桌，晚上「作功課」時間到，關掉所有的電視、音樂，餐桌擺上一個簡單的十字隔板，爸媽和兩個孩子都在同一張桌子寫功課或閱讀，時間可以分兩段或三段，每段都有休息。

時間真的不必長，但因為誘惑刺激大量減少，還有彼此「監督」的效果，養成專心的習慣，困難度就大減了。

書籍介紹

本文摘錄自《有效讀寫：用對方法縮小學習落差 每個孩子都能讀得更好》，親子天下（教）出版

作者：曾世杰

讀寫教育專家曾世杰，第一本暖心動人的教育觀察手記。從「證據本位」與「人文關懷」的視角出發，娓娓訴說幫助孩子跨越讀寫之壁、建立基礎學力的重要關鍵。

面對108課綱席捲而來的「長文閱讀」考驗，想了解新課綱主張「核心素養」背後的教育理念？該如何幫助孩子奠定基礎讀寫算？怎樣讓基礎學力逆轉勝？

暖心教授透過理性之眼，感性之心，帶你用對的方法，走入教育裡的失落環節，陪伴孩子讀出樂趣，學出自信！

Photo Credit: 親子天下

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：王祖鵬