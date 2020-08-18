《戰後初期的台灣報人》：為了挽救國民黨，雷震走向與蔣氏父子徹底決裂之路

文：邱家宜

萬山不許一溪奔：雷震

生長於浙江的「河南佬」

雷震於1897年生於浙江省長興縣的小農家庭。他的父親於太平天國之亂後，從被捻匪蹂躪過而窮困不堪的河南，南遷到因為洪楊之亂而「十村九空」的浙江湖州開墾荒地，勤勉刻苦而小有局面，河南籍元配去世後，再娶當地陳氏夫人，共育有子女四人，雷震為家中次男。

由於父親在他十三歲時即因病早逝，母親千辛萬苦獨立持家，撫養子女成人，雷震因此對他的母親終身感念，回憶錄中對早年生活的描述，都圍繞著對母親的記憶與懷念。父母親這種自許來自「中原上邦」的河南移民，與被其視為低等土著的浙江在地女子的婚配，讓雷震在童蒙時期便經歷了不同族群文化衝突的場景。由於雷震的母親自十九歲嫁入雷家起，即不斷受到婆家妯娌的歧視：

所以，逢到本家或親戚家的婚壽喜慶，非經對方一再邀請，她絕不前往，惟恐聽到許多閒話或受到歧視，或譏她不懂中原的規矩，而傷了自尊心。……河南遷來的人，儘管都是一些「老粗」和「目不識丁」之輩，但他們自視甚高，認為江浙地方乃蠻荒鄙野之地，老百姓不大懂得中原上國的規矩。他們認為河南是中原，中原的一切一切，才是中國文化的正統，才是合乎禮教的規範。……他們平時稱本地人為「蠻子」，平時談話總是「蠻子長」、「蠻子短」，而毫無忌諱，就可以想到他們內心上的高傲。 （《雷震全集》八：九八）

雷震的父親來自「中原上邦」，而母親在家族許多成員心中，卻是個浙江土生土長的「蠻子」。雷震記得他小時候，有一次在母親面前也脫口說出「蠻子」，結果「母親翻了我一眼而現出生氣的樣子，我忽然明白起來，以後再不說『蠻子』了」（八：九八〜九九）。

雷震的父親如同許多其他河南移民，不願讓子弟屈就「南蠻鴃舌」，執意多花錢從河南聘請一位遠親擔任兒子的啟蒙教師（八：一○○）。但來自「中原上邦」的這位教師，卻不論在人格或學問上均不值得學生尊敬，心狹量窄，對學生動輒打罵。從這些痛苦的經驗中，年幼的雷震體會到，移民浙江的河南人社群雖自我陶醉於其「上邦」文化，但實在看不出河南人哪一點比浙江人高尚。

由於他的河南人家庭與河南人塾師從不講本地話，使他在上中學之後，又與浙江本地老師、同學間產生學習與溝通上的問題，顯得適應不良。之前生長在歧視，並試圖隔絕本地文化的河南移民家族中的雷震，在進入以浙江本地學生佔大多數的公立中學後，卻因為無法流利的以本地話溝通，又遭到本地人歧視。

早年就親身經歷過不同地域文化所造成的偏見與摩擦，並深受其害，這或可以解釋，相較其他外省來台政治精英，雷震何以能最早具有與本地政治力量結盟的胸襟與遠見。

負笈東瀛的心智鍛鍊

決定去日本讀書，是一個偶然的決定。1916年浙江省立第三中學畢業後，雷震因為聽說上海的大學英文程度很高，不敢投考，原想到杭州投考北京大學預科，沒想到抵達杭州時，已錯過當年北大的入學考試，一位同鄉金正容告訴他，從上海坐船去日本要比去北京便宜，留日還有機會考公費；家境只是小康的雷震，遂改變主意，決定東渡日本求學。

他是在初到日本不久時加入國民黨的。在青年人愛國的熱血澎湃下，讓他開始了與國民黨政府的一生糾葛。1917年8月7日，時年21歲的雷震，在東京參加中國旅日人士為紀念袁世凱承認日本提出「二十一條」的國恥紀念日而舉辦的「國恥紀念會」後，由張繼與戴傳賢介紹加入國民黨（八 ：一九七）。

1918年，他還在東京神保町類似補習班的「東亞預備學校」就讀，準備投考東京第一高等學校的中國學生公費名額。四月間，北洋政府與日本簽訂《膠濟鐵路密約》，東京國民黨支部策動留日學生群起反對，繼而慫恿學生「罷學歸國」。雷震受到國民黨東京支部的指使，「晝夜勸告留學生罷學返國」，自己當然也一起返國，放棄了原本在7月1日舉行的高等學校考試。

雷震後來在回憶錄中自我反省，認為當時確實是太衝動了，對於國民黨鼓動學潮作為政治工具的做法也深不以為然。因為那讓許多旅日學生做出放棄學業的個人重大犧牲，但當時中國內部卻沒有足以對抗北洋政府的力量，光憑學生根本無力救國。回到家鄉後，又被北洋政府扣以「亂黨」罪名，必須四處逃避逮捕。1918年底，雷震再次東渡日本，隔年才如願考取東京第一高校的公費生，直到1926年從京都帝大法學部畢業，可以說是在日本完成他的現代專業知識養成。

雷震對現代政治學理的認識多來自於留日階段的苦學，當時他在所就讀的京都大學法學部政治系，曾親炙好幾位望重士林的日本大學者。雷震進入京都帝大時期，正是日本議會政治和政黨政治的黃金時期，學界與知識界全力推動民主，希望日本能早日進入民主憲政常軌，以抑制正日益增長的少壯派軍人勢力，突破七百年來甚至於千餘年來軍人干政的局面（宋英，一九八九：六一）。當時，日本大學尚能保持自由講學風氣，資本主義與馬克思主義在經濟學相關課程中分庭抗禮，受西方法治、民主思潮影響的日本學者們講學不輟，也影響了像雷震這樣的中國留學生。

雖然也有像山本美越乃之類，鼓吹帝國主義殖民政策之流夾在其間，但1933年，京都大學發生「瀧川教授事件」，法學部全體正、副教授為抗議日本政府進行思想檢查而集體辭職（九：二三三），顯見當時日本學術界仍拒絕與軍部同流。雷震自陳，他後來面對加諸於自身的種種迫害，依然能堅持對自由民主的追求，除個人天賦個性之外，在京都大學法學部所受的3年紮實教育，也是相當重要的原因。（九：二三八）

對國民黨從參與到失望

雷震還在浙江讀中學的時候，受青年愛國心的驅策，於1915、16（民國4、5）年間就已經兩度參加反對日本二十一條，以及反對袁世凱稱帝的學生運動（十：四○一〜四○五）。前面已經提過，雷震很早（1917年）就在戴季陶（傳賢）、張繼的引介下於東京加入了國民黨，並一度積極響應國民黨發起的留日學生罷學回國運動。回國後曾擔任國民政府教育部總務司長、國民參政會副秘書長、政治協商會議秘書長、行政院政務委員、制憲國民大會副秘書長、國民黨中央監察委員等職務，1949年到台灣後，還曾擔任總統府國策顧問、國民黨中央改造委員會考核設計委員會委員，對黨務、政務都積極參與。

就某些方面來說，雷震其實是非常「國民黨」的。《自由中國》寫手中的「少壯派」殷海光曾經形容：「我看來看去，無論在基本的思想形態、行為模式和待人接物的習慣上，他和老牌國民黨人並沒有根本的差別。」（司馬文武，一九八九：二七）但他的「黨性」，並不是一味效忠，而始終帶有一種反省色彩，這從他對被國民黨神格化的孫中山的描述，就可以看出端倪。他在日本曾近身觀察過這位國民黨的創立者，對於他因為具左翼情懷，同情俄國共產革命，而衍伸出國民黨後來的「聯俄容共」路線，雷震一直站在疑慮的一方。他在回憶錄中，記載了1924年在神戶聽孫中山演講，並與孫見面的經過：

由於這次演講，我們始了悟孫先生聯俄容共政策的中心主張和「民生主義就是共產主義」的來路了。我們在這天以前，雖然也常常聽說孫先生的容共政策，是容許共產黨員仍舊保留黨籍而參加國民黨，惟大家認為這是不可思議的事情，可能是傳聞上有些出入，故始終採取懷疑的態度，……經過這次聽講之後，……始明暸聯俄容共政策之真相，……孫先生態度和藹可親，我們問他怎樣才可以廢除不平等條約，在外交上應該採取什麼步驟。他還是一套極其樂觀的看法，說只要開成國民會議，一切就有辦法。我們接著又問他國民會議開得成功麼。他只是回答說，人心厭戰，和平統一的國民會議一定可以開成，……我們在回程的火車中，大肆討論孫先生的談話，認為他太不切實際。因而聯想到許多人稱他為孫大砲的由來。 （十：四三九～四四一）

從以上描述，可以看出他認為被國民黨奉為國父、偉人的這位總理，在政治上的思考不免流於樂觀天真。他雖是國民黨員，但始終抱持民主、人權的基本價值，對國民黨當權者為鞏固權力任意踐踏人權一直難以認同。

在「國民參政會」、「政治協商會議」期間，雷震非常受到蔣介石倚重。馬之驌分析，雷震與蔣同樣留學日本，是張繼與戴傳賢（蔣的好友）介紹入黨，又是王世杰（當時受蔣信任）延攬的幹部，加上博學強幹的特質，蔣介石把很多事情都交給他去辦（馬之驌，一九九三：十〜十一）。而雷震對蔣也非常忠心，在國民黨兵敗如山倒、蔣介石被迫下野，李宗仁代理總統後，雷震還不斷為他辯護，甚至被黨內CC派核心人士譏為「新CC」派（馬之驌，一九九三：二八）。

雷震既獲蔣的信任，傾向自由派的觀點加上敢言作風，又讓他較容易為其他黨派人士接受，願意與他進行溝通、協調。因此，每當國民黨需要與其他黨派合作時，雷震往往就會受命上陣。除對日戰爭期間擔任國民參政會副秘書長，二戰結束後，還曾協調各黨派共同參與制憲，並擔任制憲國民大會副秘書長。1946年的政治協商會議，雷震也擔任調和鼎鼐的秘書長角色。根據他的夫人宋英女士描述：

他雖然是國民黨員，對於各黨各派的想法，特別是小黨派的立場和困難，瞭解得清楚，在黨內開會討論時，自然要充分反應，詳細說明，黨內的頑固派便很不諒解，居然譏笑他是各黨各派……陳家幫的CC派，反對和談的情緒高張，儆寰更成了眾矢之的，乃至指責他吃裡扒外，罵他是吳三桂。 （宋英，一九八九：六五）

邀請各黨各派一起制定中華民國憲法的政治協商會議，後來因為共產黨與民主同盟的退出而破局，國民黨怕被批評是「一黨制憲」，蔣介石又要雷震去斡旋原本因為不滿國民黨而已經決定退出的民、青兩黨加入制憲國民大會。雷震唇焦舌敝的居間奔走，說動青年黨曾琦、李璜、左舜生等人，又以承諾採用張君勱草擬的憲法草案為制憲依據，換得民社黨同意參加。但由於後來國民黨對三黨協商時所同意的國大、立委、監委、考試委員等名額多未兌現，讓雷震飽受兩黨的指責，內心十分痛苦（宋英，一九八九：六六〜六八）。

國民政府來台之初，雷震還相當受到蔣介石倚重。那時中國大陸陷共不久，國府遷台，政局尚未穩定，很多重量級的政治人物暫留香港觀望，蔣介石曾派他前往香港探察實況，爭取各方反共勢力支持台灣，及知名人士來台。雷震當時去香港勸說，曾飽受反蔣、反獨裁人士的批評，還被譏為蔣的「狗腿子」（二七：五二），但即使當時是在蔣陣營，雷震仍不改真心擁護民主、自由的初衷。第二次赴港返台後，1951（民國40）年3月14日，他向當時國民黨的「中央改造委員會」提出了6點改革建議，其中第6點為：

吾人既站在民主陣營中，政府且已實施憲政，本黨為領導政府實施憲政之黨，則黨的改造應根據此項原則以領導政府推行各項政策，因此，凡含有一黨專政意味之措施，務須避免，目前學校之三民主義課程及軍隊設黨部兩項應予廢止。 （二七：五一）

他的建議當然沒有被採納，而且還因為建議軍隊廢黨部、學校不教三民主義，而嚴重得罪蔣氏父子，蔣經國甚至當面罵他是「共產黨同路人」（二七：五一）。他因為希望挽救國民黨及國民黨政府而直言諍諫，威脅到蔣氏父子進一步鞏固絕對領導地位、並進行父子交棒的權力佈局，開始走向與權力者的決裂之路。

前面曾經提到，他以親身痛苦經歷指出，政黨活動不應利用純潔學生。他回想自己當年在日本響應「罷學歸國」運動，實際上就是青年的愛國心被政治勢力所利用，既無助於國運，又耽誤了寶貴的學習時程。學生運動原本是起於純潔的愛國動機，但如國民黨那樣，在所有校園設立黨部，實施黨化教育，卻是以青年為政治工具，因此他對這種做法始終極為反對。1954年底，《自由中國》雜誌上刊登了一篇〈搶救教育危機〉的讀者投書，批評當時國民黨在各級學校實施黨化教育。文章刊出後，蔣介石親自點名，開除他的黨籍（十：四四三〜四四四）。關於黨籍被註銷，雷震這樣描述了自己的心情：

我做了三十七年有半的國民黨員，對黨雖無貢獻，也未靠黨吃飯，在黨內始終是獨來獨往，未參加任何派系的活動，縱然無益於黨，也未危害於黨。惟國民黨把統治了二十多年的大陸搞丟了，使同胞慘遭共匪的虐殺，我是國民黨員，而且當時還是中央監察委員，我是不能不負責任的。及到台灣後，政治仍無進步，我又無力糾正，此次註銷黨籍，倒使我減除了責任，故不無多少輕鬆之感。 （十：四四四）

雷震後來對蔣介石非常不諒解，認為就是因為他篤信槍桿，在黨內大肆黨同伐異，不能禮賢下士，才導致中國大陸赤化，簡直「罪不容誅」（九：二一六）。雷震在回憶錄中列 舉他殘害同志、輕視文人的許多事蹟，包括：誘殺鄧演達，囚禁立法院長胡漢民、國民黨大老居正、桂系首領李濟琛（十一：四）；對王崑崙、劉不同、張奚若、周炳琳當眾羞辱（九：二一六），這些人後來都成為共產黨助力。他對蔣經國以特務手段鞏固政權更是十分不齒：

蔣經國在立法院和行政院經常喊出：「我們的政治是自由平等的，人人有自由，人人有平等。」又說：「我們是法制國家，大家要嚴格守法，政府也要執法如山。」……這些只說而不兌現的亂叫，使老百姓耳朵聽厭了，……我究犯何罪，應不應坐牢十年，姑且不說了，但現在（民國六十五年九月二十八日）我出獄已滿了六年多了，還在國民黨特務監視中…… （九：一三六）

與蔣氏父子徹底決裂的結果，就是在1960年9月，發生以「劉子英匪諜案」為名，行「文字獄」及阻止「中國民主黨」成立之實的雷震案。雷震因此案被軍事法庭判刑10年，在新店軍人監獄服滿刑期才出獄。

書籍介紹

本文摘錄自《戰後初期的台灣報人：吳濁流、李萬居、雷震、曾虛白》，玉山社出版

作者：邱家宜

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當今台灣媒體生態的起源、複製與再生。

二次大戰結束後，經歷四十多年（一九四五〜一九八七）的政治高壓管制，與三十多年（一九八七〜二○一九）的自由市場競逐，台灣的新聞媒體生態之所以發展成當前樣貌，跟這個社會的許多其他面向一樣，都具有歷史獨特性。

本書以吳濁流、李萬居分別代表台灣本地報人及半山報人群體，而在外省報人方面，則以曾虛白、雷震分別作為依附國民政府政策與批判國民政府政策的代表，觀察這些不同的報人群體，如何代表其背後不同的知識階層，在戰後台灣報業的舞台上各自、同時也是共同的展現意志，在經歷交會與分歧、激盪與磨合之後，如何在台灣的媒體生態上持續發揮強大的影響力。

Photo Credit: 玉山社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航