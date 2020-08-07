10年刊登逾200篇：大外宣踢到鐵板，《紐約時報》悄悄撤下中共業配文

（中央社）中共喉舌《中國日報》多年來付費在美國媒體刊登帶有宣傳性質的文章，引起美國國會議員關切後，《紐約時報》已默默刪除網站上數以百計的中共宣傳業配文。

「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）報導，《紐時》發言人表示，此舉反映《紐時》今年初停止接受國營媒體刊登品牌置入內容（branded content）廣告的決定，包括《中國日報》（China Daily）。

《中國日報》為中共中央宣傳部主辦的英文報紙，被美國部分政壇人士視為中國政府「大外宣」的重要管道。

被指10年刊登逾200篇宣傳性質文章

報導指出，《紐時》過去10年刊登超過200則宣傳性質文章，部分業配文企圖掩飾中國侵害人權的行徑。2019年一則影音廣告為宣傳新疆地區觀光，將受壓迫的維吾爾族人描繪成中共統治下心滿意足的人民。

除《紐時》外，《中國日報》這段期間也向多家美國主流媒體買下業配欄位，用來向不知情的美國民眾散布中國政治宣傳訊息。

致力遏阻中國在美國發動宣傳戰的聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）稱讚《紐時》與《中國日報》切斷關係。

文件顯示：《華郵》、《華爾街日報》每月各收逾10萬美元

班克斯說：「《紐時》曾對中共在新疆與全球各地的暴行做出精湛且詳盡的報導，這些報導終於在《紐時》內部產生效果，讓《紐時》不再支持隱瞞中共暴行的作為。我希望其他媒體跟進，開始將美國價值置於共產黨賄賂之上。」

「華盛頓自由燈塔」揭發《中國日報》未遵循聯邦規定揭露與美國媒體界的關係後，班克斯與其他34名共和黨國會議員今年2月要求司法部發動調查。《中國日報》隨後應要求申報2016年以來在美國的活動資料，與美國多家媒體的金錢往來攤在陽光下。

申報文件顯示，《華盛頓郵報》與《華爾街日報》每月各收取逾10萬美元，在紙本刊登中國宣傳性質文章。《紐時》2018年收取5萬美元在網站上置入業配文，《中國日報》在《紐時》紙本下廣告砸的錢可能更多。

ICYMI: “A New York Times spokesperson told ⁦@FreeBeacon⁩ that it ended its partnership with #China Daily. “We made the decision at the beginning of this year to stop accepting branded content ads from state run media, which includes China Daily.” https://t.co/vPLEOnmVem — Jan Jekielek (@JanJekielek) August 7, 2020

另外根據德國之聲報導，雖然《紐約時報》年初就決定停止接受國營媒體以「新聞報導」形式投放置入性的廣告，不過《紐約時報》也在回應中強調，只要國營媒體的廣告類型符合廣告投放准則，仍可以在《紐約時報》中投放廣告。報導中也提到《華盛頓郵報》表示他們去年便已停止刊登《中國日報》的置入性內容

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範