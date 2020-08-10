疫情與假訊息壟罩之下，許多國家的電視新聞收視率開始回升

文：何鉅華（資深媒體人）

新冠病毒疫情肆虐未止，打亂各地經濟民生，也加速了媒體市場的變化。網上媒體比前更加興旺，紙媒加快萎縮，而電視新聞反而重受觀眾青睞，不但挽回近年一直滑落的收視跌勢，更刷新多年來的收視紀錄。

人們出不了門，要知最新消息，雖然網上資訊充斥，尤其是社交媒體上假消息多不可盡信，自然回歸一向可信度較高的電視新聞。在英國來說，今年1月尚未爆發疫情時，55％人說常看電視新聞，77％人說常上網包括新聞網站和社交媒體獲知新聞。

到四月過著處處封閉的日子時，兩個數字都已上升，前者是71％，後者79％；即是說，看電視新聞的人數大增了。

路透新聞學院重點調查：美、英、德、西、阿、韓

路透新聞學院的調查數據，在1月和4月先後做了兩次調查，了解被訪者獲知新聞的來源分佈情況，1月時做40多國，4月時再重點調查了英國、美國、德國、西班牙、阿根廷、南韓等六個國家，結果大致相若。下圖是4月最後一星期的調查結果。

英國的電視新聞觀眾比疫情爆發前整體上激增了25％，網上媒體包括新聞網站和社交媒體的看新聞受眾整體上都多了，單是社交媒體便走勢強勁，多了9％，可憐紙媒只有不到兩成受訪者使用報紙雜誌來獲取新聞訊息，一是因為減紙減發行，一是要看都買不到，無話好說。

路透新聞學院調查六國民眾接收新聞來源比例 | 圖：路透新聞學院

路透新聞學院這些調查還概及其他幾個方面，包括各國媒體的公信度、讀者對虛假資訊的關注程度、媒體收費牆及讀者捐贈／打賞情況等。

調查指出，在受重點調查的六國，現在平均69％人用手機看新聞。在英國而言，是62％，西班牙更高，是72％，而美國是58％。下圖顯示英國七年來用手機看新聞的上升趨勢，用桌上電腦的不升反跌，而用平板電腦的仍穩步增多。

受重點調查的6國使用不同介面看新聞的比例 | 圖：路透新聞學院

社交媒體假訊息氾濫，公眾更重視專業新聞

調查報告指出，在新冠疫情下，由於社交媒體上虛假資訊泛濫，使公眾更為重視取得可靠及可信的消息，對新聞工作而言，設法核實訊息的真假便更為重要。

疫情下，電視新聞多人看了，連各電視台的網上內容（線上和應用程式）也多刷新瀏覽紀錄。據《新聞公報》網站在4月時報導，英國廣播公司（BBC）的兩個主要晚間新聞節目（晚上6時及10時）在3月英國爆發疫情時一星期觀眾超過2千萬。在4月5日播出的英女皇講話當日更有高達1千4百萬觀眾收看。BBC的多種語言國際服務觀眾高達1億6千3百萬。

獨立電視台（ITV）在3月時平日晚上6點半的主要新聞節目平均收視增至420萬，比一年前多了25％，在週末時更多了1.5倍。午間新聞節目收視達130萬，比一年前多了63％，另外晚間10點的新聞節目觀眾達230萬，增多3分之1。

第4台新聞（Channel4 News）3月時觀眾達1470萬，比一年前同期多了3倍。

天空新聞台（Sky News）在3月時每日平均收視達420萬，若以平均星期計則比一年前增加了一倍。天空新聞台在3月23日英國政府實施封閉措施當日收視達540萬，刷新該商營電視台自2011年以來的最高收視紀錄。

在電視台的新聞網站方面，BBC新聞網站在3月疫情爆發時，一星期的英國瀏覽人數高達8千4百萬，而BBC網站（BBC.com）在3月的瀏覽人數更高創1億7千9百萬，比一年前多84％。據BBC表示，在該月經社交媒體瀏覽BBC內容的瀏覽人數為1億4千3百萬，而經YouTube觀看BBC內容的觀眾則達1億。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

天空電視台的新聞應用程式和網站也是流量大增1倍以上，使用者共達8千萬。由3月16日起，每天使用者平均數達750萬。經YouTube觀看天空電視台新聞節目的觀眾在3月時近5千萬。

在報紙網站方面，據媒體數據調查公司 Pamco在6月中發表的統計，英國各大報紙網站的平日網上讀者總數在今年首季高達2千5百萬，比一年前增多660萬，多了35％，刷新歷來的最高紀錄。不過，各大報的印刷版讀者數平日僅1千萬，比一年前少11％，顯示線上續多線下續少的趨勢繼續不變。

數據並顯示，英國報業的線上線下讀者總數目前仍然多於臉書和谷歌。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航