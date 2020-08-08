為什麼「立委收賄案」若無法在四個月內終結，很可能會功虧一簣？

近期國會爆發多名前現任立委集體收受前太流董事長李恆隆的賄賂，對經濟部官員施壓、召開公聽會替其發聲，試圖影響立法方向。檢調經過多年的調查之後，利用近期國會休會期間發動搜索，終於聲押多名立委，並且創下多個紀錄：首創跨日審訊、53小時最長羈押庭、最多立委受聲押。

不少政論節目指出，檢調機關敢如此大動作搜查和聲押多名立委，代表他們有一定的事證和把握能將他們起訴，但也提及，若檢調在四個月內無法偵結，很可能會功虧一簣。

為什麼說是「四個月」呢？

這與我國《刑事訴訟法》的羈押期限有關。

羈押屬於在犯罪嫌疑人被定罪以前，檢調單位擔心嫌疑人可能會在外湮滅證據、逃亡或是與相關人串好證詞，影響或破壞偵查，而採取的保全處分。由於被羈押的嫌疑人尚未被定罪，卻被限制自由，因此羈押的理由必須相當充分，也須經法院進行羈押庭來審理，不能完全依照檢調機構的要求，且羈押也視不同情形而有不同期限。

在偵查中的羈押期限是最短的，依照《刑事訴訟法》規定，羈押期為兩個月，且只能延長羈押一次，一次是兩個月。

也就是說，在偵查中最長僅能羈押被告四個月，若四個月內檢方還不能完全順利搜完證據，就只好解除羈押，屆時就難以確保被告不會逃亡、湮滅證據或串供。

而審判中的羈押期限分為兩個情況，一個是10年以下非重罪的羈押，另一個則是10年以上重罪（包含無期徒刑和死刑），兩者最基礎的羈押期限都是三個月。但前者在一二審時都可以延長羈押三次（一次兩個月），後者則在一二審可延長六次。在第三審，兩者都僅能延長一次。

如果超過四個月還無法起訴，會發生什麼事？

由於現今國會集體收賄案都還在偵查階段，尚未對任何一位立委或相關人士起訴，故他們的羈押期限最長是四個月，檢調必須把握這四個月的時間，蒐集好足夠的證據並查明相關金流，才能提出有力的證據，控告這些疑似收賄的立委，否則等到羈押期限一結束，他們很有可能立刻串證或滅證，不僅會讓檢調機構威信受創，更會使不法的立委繼續為所欲為。

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不過撇開本次收賄案，羈押仍屬於限制自由的處分，故《刑事訴訟法》也對於總羈押期限設有上限。在2020年6月19日之後，羈押期限不得超過5年，超過則必須將被告釋放。

此外，被告如最後被定罪判刑，其羈押的時間可以從他最後被判的刑期中折抵。例如，有名被告在多次審判和更審中共被羈押了五年，最後他被定罪，判了15年的有期徒刑，他之後就只剩下10年的刑期。

大家所熟悉的邱和順案，就是一個史上被羈押最久的案件，被告邱和順總共被羈押了23年，完全超過許多刑法重罪的刑期，是極為罕見的司法案例。我們可以發現，即使審判還在進行、上訴，尚未被定罪的被告還是會因為羈押，而處於自由遭到剝奪的狀況，也因此我們需要審慎面對羈押這個保全處分，而非讓其淪為被告被定罪前的「刑罰」。

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本文經黃靖芸律師。生活法律沙龍授權刊登

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航