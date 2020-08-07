哲學家康德是種族主義者？

哲學家被指責種族主義者（racist），不時都會出現。康德（Immanuel Kant）所謂的「種族主義」，出現在《Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen》（美感與崇高感的觀察）與《Physische Geographie》（自然地理學）兩個文本：

Die Negers von Afrika haben von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege. Herr Hume fordert jedermann auf, ein einziges Beispiel anzuführen, da ein Neger Talente gewiesen habe, und behauptet: daß unter den hunderttausenden von Schwarzen, die aus ihren Ländern anderwärts verführt werden, obgleich deren sehr viele auch in Freiheit gesetzt werden, dennoch nicht ein einziger jemals gefunden worden, der entweder in Kunst oder Wissenschaft, oder irgend einer andern rühmlichen Eigenschaft etwas Großes vorgestellt habe, obgleich unter den Weißen sich beständig welche aus dem niedrigsten Pöbel empor schwingen und durch vorzügliche Gaben in der Welt ein Ansehen erwerben. So wesentlich ist der Unterschied zwischen diesen zwei Menschengeschlechtern, und er scheint eben so groß in Ansehung der Gemüthsfähigkeiten, als der Farbe nach zu sein……Die Schwarzen sind sehr eitel, aber auf Negerart und so plauderhaft, daß sie mit Prügeln müssen aus einander gejagt werden (Kant AA II, S. 253 — Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen)

1. Die Neger werden weiß geboren außer ihren Zeugungsgliedern und einem Ringe um den Nabel, die schwarz sind. Von diesen Theilen aus zieht sich die Schwärze im ersten Monate über den ganzen Körper. 2. Wenn ein Neger sich verbrennt, so wird die Stelle weiß. Auch lange anhaltende Krankheiten machen die Neger ziemlich weiß; aber ein solcher durch Krankheit weiß gewordener Körper wird nach dem Tode noch viel schwärzer, als er es ehedeß war. (Kant, AA IX, S. 312 — Physische Geographie)

後來，康德在其他的文本，以及1785年的《Bestimmung des Begriffs der Menschenrace》（人種概念定義），討論人種的概念。康德對有色人種描述，從現代演化論角度，毫無科學根據，根本上是錯誤，無可爭議。不過，因此將康德視為種族主義者，是否符合現代語境，則是另一回事。

在第一段的引文常被人詬病：康德歧視非洲人。非洲黑人對大自然沒有「感覺」（Gefühl），沒法脫離「幼稚」（Läppische）的層次。可是，康德並不是說他們「天生」沒有這種能力，他討論是美學層面的問題。然後，他指出這種觀點是源自大衛．休謨（David Hume）。千萬的非洲人仍然沒發展出藝術及科學。康德然後說，非洲人與白人在這個意義下「心靈能力」的差異（Gemüthsfähigkeiten），就好像膚色之間的差異一樣大。康德總結從經驗層面上，非洲人在藝術與科學的發展相當貧乏。

康德對非洲人的判斷不但粗糙與無知，同時也反應他的時代限制。康德的看法，從今天的角度來說可說是「政治不正確」，可是因此推到去種族歧視，則過分跳躍。康德沒有說非洲人與白人天生上有根本差異，而只是他們「心靈模式」（Gemüthsart）、「思考模式」、「品味」之間有分別。

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康德在其他文本的確有討論「種族」（Race）的問題。可是「種族」並不等於「種族主義」（Racism）。一般「種族」可以指生活在世界各地，擁有不同文化的人：漢族、德意志族、斯拉夫族、拉丁族、蒙古族、朝鮮族等。不過，這不表示就可以得出，某種族因此比另一種族優越，或低劣。同時，討論「種族」之間文化差異，跟「種族主義」根本是兩回事。

「種族」的概念首先出現於18世紀生物學研究。不過，這概念不是用來解釋不同人膚色的差異。康德不懂現代演化論，可是他在1790年的著作已經認為，世界上的人都是「同源」（Stamm），並且同屬於一個「家庭」（Familie）。康德不認同種族有天生的差異，即使外表膚色有所不同。對康德而言，「種族」這個詞，只是學科分類，為研究而設立。種族之間的差異僅是文化差異。

第二段《自然地理學》提到的觀點，都是課堂講稿。第一句大約意思是，非洲人一出生皮膚是白色，除了性器官與肚臍部分。出生後一個月內，性器官與肚臍黑色部分會擴散全身。第二句的意思是，如果黑人被燒死，便會燒剩白色部分。長期病患也會令黑人皮膚變白，不過在他死後又會變回黑色。

康德講課不原完全跟隨講稿。他一直都無意將課堂講稿出版。後來，他有意整理講稿出版，可是因為年事已高，便交由朋友代理。然而，當中觀點是否仍然代表他的說法是可疑的。因為講稿橫跨幾十年時間，由前批判（vorkritisch）時期到批判（kritisch）時期。十幾年間，康德哲學觀點出現重大變化，他不一定仍然堅持當中的想法。並且，如果細心閱讀，講稿內容多數都是描述，引自其他文獻，他不一定承襲當中的想法。康德一輩子都沒有離開家鄉哥尼斯堡（Königsberg），關於世界的事情，很多都是從朋友口中得知。正如我引述康德的觀點，不一定要同意。

然而，更重要的是，從整個康德哲學系統的思路，種族主義標籤是難以成立。如果康德是種族主義者，那麼他實踐哲學中「定言律令」（kategorischer Imperativ）、「世界公民權利」（Weltbürgerrecht）、「永久和平論」（Friedensschrift）的基礎又從何說起？順著他的哲學思路，對他哲學有大體把握，就知道不可能建基於種族主義之上。

假設我退一步，承認康德本人是個種族主義者，那麼是否令他整套哲學就失去價值？因此所有提及「種族」、「種族主義」字眼的文本，都應該從圖書館拿走，禁止所有人查閱。圖書館只保留沒有涉及種族問題的書本。然而，其實可以利用康德的哲學，反對他的說法。必須要留意的是，作者是自己文本第一個詮釋者，但他不一定是文本的最終權威。康德在《純粹理性批判》批評柏拉圖的觀念論時，說得很清楚：

Ich merke nur an, daß es gar nichts Ungewöhnliches sei, sowohl im gemeinen Gespräche, als in Schriften, durch die Vergleichung der Gedanken, welche ein Verfasser über seinen Gegenstand äußert, ihn so gar besser zu verstehen, als er sich selbst verstand（A314/B370）

受時代限制，作者不一定比後來的讀者更加理解自己的想法。歷史距離拉開，對比不同的想法，比柏拉圖更理解柏拉圖。文本是開放的，康德發明他的哲學體系，後來的人如何去詮釋是另外一回事。甚至，比康德更清楚他的時代限制，從而利用他的哲學資源，反對、修正他的想法。例如對於種族歧視問題，康德的哲學，本身很好的理論資源，反駁這種謬說。

大贍求知，勇於理性思考，是康德對啟蒙運動的格言。因此，康德是否種族主義者，不妨勇於運用理性，讀清楚一點再說。

參考資料：

本文獲授權轉載，題目為編輯修改，原文見作者Medium。

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