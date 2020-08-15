唐浩明 X 樸月對談《金輪劫》：以小說為「太后下嫁」與「順治出家」疑案提供解答

文：聯合文學出版提供

順治皇帝的愛與痛——唐浩明、樸月對談《順治皇帝》（《金輪劫》）

唐浩明：各位先生、各位女士，大家好！我很榮幸，有機會在這兒與樸月女士對談她的歷史小說《順治皇帝》。這一部小說的前身《金輪劫》的大陸版，是由我服務的「岳麓書社」出版的。而且由我本人負責編輯這一部書。所以，我可以說對這部書是有著相當的欣賞與了解的。也可以說，是最有資格以一個讀者兼編輯的立場來談這本書的人。

我們都知道，清朝皇室在歷史上留下不少疑案，而「太后下嫁」，可以說是清初的第一大疑案。孝莊太后到底「下嫁」攝政王多爾袞沒有？她為什麼要下嫁？她下嫁的原因，到底緣於感情還是政治考量？一直是清史學家爭論不休，也是讀者最有興趣的「公案」。

在樸月的《順治皇帝》一書中，這也是重要的情節，而且，她也提出了她對這一公案的詮釋。樸月！你的詮釋是：有此議而沒有實行。根據什麼呢？

樸月：我認為任何事都應該「合情入理」。大家都熟知張蒼水有一首〈建夷宮詞〉：「上壽稱為合巹樽，慈寧宮裡爛盈門。春官昨進新儀注，大禮恭逢太后婚。」

雖然有人歸之於「敵國醜詆」。但「太后下嫁」，對中國人來說，實在是件「匪夷所思」的事，恐怕想都想不到。尤其張蒼水本身是個「道德君子」，這想法，更超出傳統讀書人的「倫理觀念」之外，應該不是他「杜撰」得出來的。所以，當時一定有此一說流傳民間，而非他「向壁虛構」。但在所有的「官文書」中都沒有記載；這當然可能是歷代「修史」時修去了痕跡。但，這麼重大的事，包括藩屬朝鮮都找不到相關記載，就只有「有此議而未成真」能解釋了。

唐浩明：愛新覺羅家族事業鼎盛，對大明江山虎視眈眈之際，大清皇帝皇太極忽然駕崩，皇位虛懸。謀略過人的皇弟睿親王多爾袞，和皇長子肅親王豪格都對繼位抱著野心。結果是都未如願，而由孝莊所生的「九阿哥」福臨繼位。這其中的關鍵，是多爾袞讓位。

他的讓位，實際上是出於當時還是「莊妃」的孝莊「釜底抽薪」。但在他的心理上，還是不甘心的。接著，大明內亂，多爾袞率清兵入關，進駐北京。雖然當時他接受了范文程的勸，迎順治入關，但他並不是真心想做「周公」的。如何讓六歲的小兒子坐穩皇帝寶座，無疑是孝莊心中的頭等大事。所以在必要的情況下，她不惜以太后之尊，降尊紆貴，來籠絡多爾袞，從而換取多爾袞對她兒子的忠誠，也是可以理解的。

這也應該是孝莊考慮「下嫁」最主要的原因。所以樸月書中，也多次寫到多爾袞挾其讓位及定鼎之功，對小皇帝無禮時，孝莊總是隱忍的委曲求全。求的就是讓他們「叔侄倆和和氣氣」，讓脆弱的君臣關係，至少維持表面形式上的穩定。

樸月：她不能不委曲求全，以當時滿人初入關，根基未穩，大清經不起內亂。這也是當初釜底抽薪，讓福臨繼位的原因；避免兩虎相爭之下，兩敗俱傷，而危及國本。多爾袞死的時候，順治也才十四歲。那一段多爾袞以「攝政王」的身分主政，大權在握的階段，雙方實力強弱懸殊。順治「名義」上說是「皇帝」，實際上，卻與「閒散宗室」無異，全無實權。萬一決裂，吃虧的一定是順治。她為了保護順治，也不能不委曲求全。

唐浩明：孝莊其實本來只是一個普通的蒙古女子，是命運將她推到如此特殊的位置上。不論是為了母子關心，或是出於身為大清太后的責任，她都必須懸念國事，關注國家大計。尤其在鼎革之初，人心浮動之際。任何一項政策的制定，都可能關係到朝廷的安危與前途。在這方面，多爾袞與孝莊有著許多的「共識」。多爾袞的許多措施，也都是孝莊所認可的。

多爾袞對孝莊的政治才能，可以說是相當推崇的。你書中就多次提到多爾袞說：「依我看，真正的好皇帝，不是我，也不是你兒子，是你！」多爾袞對她，固然沒有「后妃干政」的防範之心。我想，在這個層面上，孝莊就不是把他當成敵手，而當他是並肩作戰的「戰友」。是嗎？

樸月：是的！我們從後來的清聖祖康熙身上，就能證明孝莊的政治才幹；康熙可以說是祖母「太皇太后」孝莊一手「調教」出來的好皇帝；不僅在大清朝，歷史上，都很難找出能與他相提並論的「聖明之君」來！孝莊最大的優點是：她有「政治才幹」，而無「政治野心」。她以太皇太后的身分幕後輔佐，所以，比實際掌權卻沒有正位，既不甘心當周公，更因順治的「不友善」，相對在心理上「患得患失」的多爾袞，孝莊有更清明、客觀的立場。而且她沒有「私心」，處處以大局為重。清初順治未親政之前，政治的好與壞，順治是完全不能居功，也不必負責的。應該說是由多爾袞主導，而其中一定有孝莊的參贊。

唐浩明：可是另一方面，他們卻是「敵手」。她也時時防範著多爾袞的「不臣之心」。而多爾袞所表現的種種專權、跋扈，像將璽印令符收入王府、殺害豪格、自封為「皇父」等，也的確讓人「不能無疑」。他讓位於先，定鼎中原於後，又以「攝政王」的身分，掌握比皇帝還大的權力。當時的實際情況是「天有二日，國有二主」，而順治還是虛名。他在排擠了鄭親王濟爾哈朗，殺害了肅親王豪格之後，實際掌握著沒有人能「制衡」的權力，實在也太「功高震主」了，無怪乎孝莊時時的防範著他！

樸月：不僅讓位、定鼎兩方面。其中還牽涉到當初皇太極即位時，逼殉了多爾袞的母親；努爾哈赤的「中宮大福晉」烏拉那拉氏阿巴亥的那一段史實。後來，他的「罪狀」之一，是他一直聲稱皇太極「奪立」。我認為：當年努爾哈赤應該是有過讓多爾袞接位的承諾；至少私下對多爾袞的生母，他所寵愛的烏拉大福晉有過這樣的承諾。多爾袞吃虧的是：努爾哈赤駕崩時，他年紀太小！時至今日，我們回顧當時情勢，也認為由皇太極繼位，就整個大清而言，絕對是正確的！

但，就多爾袞的立場來說，當然不一樣！所以多爾袞一直認為皇太極奪了他的汗位，殺了他的母親；以當時的情況來看，這也同樣令人「不能無疑」：在群臣勸進時，皇太極一直推辭。直到逼殉了多爾袞之母烏拉那拉大福晉，他才登基。這對多爾袞而言，情何以堪？他在喪父之際，不但失去了他一直認為是他的汗位，同時他的母親也為了維護他的權利而被殺害。因此，皇太極死後的繼位之爭，他的確是「誓在必得」的！而且心中對皇太極是懷著仇恨的。

雖然在孝莊動之以情、說之以理、甚至脅之以勢之下，同意退讓，但絕不是心甘情願的。也因此，使他變成一顆「不定時炸彈」。偏偏順治對他的態度，又那麼不友善；雖然這也因為他的跋扈、甚至欺壓霸凌而造成。但，人通常是不會自省的，只會反彈。尤其他自覺「讓位」一事對順治「恩重如山」，更心中不平。所以，孝莊夾在這兩個她最愛的人中間，真是左右為難，煞費苦心而難於調停。

唐浩明：在「敵手」這方面，孝莊還是最後的勝利者！你書中，她在「太后下嫁」之議取消後，把肅親王妃指婚給了多爾袞。肅親王妃薩蘭和侍女吳爾庫尼，等於是孝莊在他身邊安置的兩個溫柔的「間諜」，隨時隨地掌握他的動向。而在多爾袞野心蠢動的時候，孝莊祭出了她的法寶：多爾袞親自書寫效忠順治皇帝的誓書：「如生異心，短折而死」！這誓書摧毀了多爾袞的精神意志，導致一輩子在鞍上、馬上建功立業的多爾袞，竟然墜馬身亡。

而且，吳爾庫尼還在自殺「殉主」前，提供了多爾袞謀反的證據，「坐實」了多爾袞謀反，使多爾袞死後被打下了十八層地獄。孝莊認為，多爾袞是她「逼」死的。而她一生最對不起的人，還是多爾袞！所以有後來她移居攝政王府，住進了當年提出「太后下嫁」之議時，為她修築的「鳳儀宮」。當初她雖未下嫁，在多爾袞死後，她卻住了進去，給她的「敵手」做「未亡人」。

樸月：你提到一個非常關鍵的重點人物：「吳爾庫尼」。我在史料中讀到這個人物時，感到非常困惑。一直不知如何為「吳爾庫尼」這個角色來「定位」。史書中記載得非常簡略，只寫了她「傳述多爾袞遺命」，和「自殺殉主」兩件事。其他人物背景一概從缺。由這兩點看來，她應該是多爾袞身邊非常受寵信的重要角色。可是實際上，她的作為，卻可說是把多爾袞打下十八層地獄的「推手」；後來清算多爾袞罪證的「具體物證」，就在於她所「傳述」的這一份多爾袞「遺命」上！就「多爾袞集團」的角度來說，她的作為，是令「親痛仇快」的！

那她到底「是何居心」？她並非被迫「以身相殉」，照理說應該是非常「愛」多爾袞的。但她的作為，實在不像愛多爾袞，反而像「恨他入骨」！有什麼人會懷著「恨他入骨」之心，而又以他最親信、寵愛的角色出現在他身邊？甚至最後「以身相殉」？我一開始真是百思不得其解。

後來，我想到了被他殺害的「肅親王豪格」，和被迫嫁給他的「肅親王妃」，才覺得「撥雲見日」，豁然開朗！只有在她曾受過肅親王夫婦的厚恩，對他們有情有義，又感恩懷德的基礎上，吳爾庫尼這看似「矛盾」的角色，才能有合情合理的「統一人格」！她那一死，真只能用「悲壯」來形容！她死了，她說的一切就都「無可置疑」了；誰能質疑一個「自殺殉主」的寵婢口中所說出來的話？而她的話，卻真正置多爾袞於「萬劫不復」！為這個明明「矛盾」色的「合理定位」，當時我也真算是絞盡腦汁，嘔盡心血了！

你說得不錯；在多爾袞的野心蠢蠢欲動，非常「危疑」的局面下，多爾袞的死，是孝莊的「勝利」！但是這個勝利，並沒有帶給孝莊「勝利的喜悅」，有的只是難言的深深痛苦。她認為：多爾袞是被她逼死的。而她一生最對不起的人，還是多爾袞！你說，她住進「鳳儀宮」給她的敵手做「未亡人」。實際上，在心境上，她的確是「未亡人」。因為，他們之間，除了戰友、敵手之外，還有另一種割不斷的關係。

唐浩明：他們還是「情人」；在你的小說裡，他們是青梅竹馬，兩小無猜的。你在寫「太后下嫁」裡有一段寫得非常精彩。寫多爾袞問她願不願意嫁給他的時候，她回憶當年，他們一個七歲、一個九歲，天真爛漫的在「敖包」前互許終身的情事。最後她說：「你忘了？我才七歲的時候，就願意了。」

樸月：他們之間的關係雖然複雜，但在感情上來說，卻是彼此的「最愛」。只是當多爾袞的野心威脅到她兒子的皇位，和國家安危的時候，她不能不犧牲一己的感情。所以，雖說她貴為大清的「開國太后」，對大清的貢獻，可以說不遜於太祖、太宗兩代英主。但就個人命運來說，她實在是個「悲劇人物」！

唐浩明：的確！你書中的男主角「順治皇帝」，也是個悲劇人物。

樸月：他一生的「悲劇」，也可以說是他母親孝莊悲劇的延續。孝莊與多爾袞之間的糾葛，導致順治一生都糾纏在「愛」與「痛」的掙扎中。在感情上來說，他一直是空虛的，是飢渴的。也因此，當他愛上董鄂妃的時候，會那樣陷溺不可自拔。

唐浩明：我記得，你有一段寫金之俊與范文程的對話，范文程說到他對這件事的看法：「生而為人，孰能無情？天倫之情、手足之情、夫婦之情、朋友之情，你說，今上有了哪一樣？」

樸月：是的！他是皇太極的第九子，而六歲喪父。由於失怙，又受著「十四叔」多爾袞的種種欺壓，這不曾留下「具體印象」的父親，就可以由著他自由想像，沉浸在「父愛」的幻想裡，以寄託孺慕之心。也可以說，「皇阿瑪」在他的心目中被他「美化」，甚至「神化」了。而，多爾袞稱「皇叔父」之不足，竟然自稱「皇父」（皇阿瑪），連他心中最神聖、偉大，也是他最崇慕、敬愛的稱謂都要掠奪！「皇阿瑪」就此成為他心中難言的愴痛。父子之情如此，母子之情，對他來說，更是一生隱痛。

「太后下嫁」一事是否成為事實，雖然尚有爭議；但孝莊太后與多爾袞之間曖昧之情，必然不免！這也已成為大多數清史學家的共識。孝莊是為舊情難忘，還是為保全順治的皇位，而與多爾袞周旋，姑且不論。對順治而言，即便是為了保全他的皇位，而不得不委曲求全，身為皇帝，要母后以如此不堪的方式來保全皇位，又情何以堪？更何況孝莊與多爾袞之間實際上也「未免有情」。

從多爾袞死後羅列的罪狀，和處置的嚴峻來看，順治對他真可謂是「恨之入骨」！在他的罪名中，與孝莊的「曖昧之情」，是以「擅入皇宮內院」一筆帶過的。而由其他罪狀看來，在他當政期間，順治這「有名無實」的小皇帝，在多爾袞眼中，真可說是「視如無物」！甚至可以說：在多爾袞主政的期間，順治是在他的「淫威」之下艱難長大的！

由順治自己的陳述中，我們知道，連母子之情都被多爾袞隔絕了。他累月才能見母親一面。一個才六歲失怙的孩子，對母親的依慕眷念，必然更甚於完整家庭的孩子。所以，他絕不可能不愛他的母親。但他幾乎在失去父親的同時，失去了享有母愛的權利。更何況其中牽連著多爾袞與孝莊的曖昧之情。這種隔絕，帶給順治的痛苦，就更遠甚於喪母的「無母何恃」了。

我們雖然了解孝莊的種種「情不得已」，而且她也是為著大清的大局和順治皇位的考量。但是，不論孝莊出於什麼「理由」與多爾袞周旋，對順治來說，這「失貞」的母親，不但背叛了他的父親，也背叛了他，是不可原諒的！而，她卻又是他心中最摯愛的母親！這造成了他們母子之間難解的心結。

他的心理和感情上，都是極度空虛的。也可以說，就因為他自幼感情在種種因素之下有所欠缺，才導致後來他一旦愛戀了董鄂妃，就沉溺在這一份「不倫之愛」中，狂熱、癡迷，不可自拔！

唐浩明：我們現在看不到董鄂妃的畫像，你認為董鄂妃美嗎？

樸月：能被選入宮，當然醜不到哪裡去。但，我認為：他們的感情基礎，絕不是美色，而是一種心靈的契合。從〈端敬皇后行狀〉中，我們可以了解董鄂妃的體貼細膩，知情解意。而另一個無可取代的優點：恐怕是她「知書」。這在初入關的滿人，不要說是後宮后妃，連朝中滿族的王公大臣，恐怕都不容易找到！

多爾袞主政期間，順治在多爾袞刻意的「愚君政策」之下，使他親政之初，連奏章都看不懂！

因而發憤讀書。讀書之後，知識大開，與他身邊的人，在知識、思想、文化、境界上，都拉大了落差與距離。他是個滿人，還是滿族的「皇帝」，但在文化思想上，他開始傾向了「漢化」，親近漢臣。這對滿族王公來說，幾乎也是一種不可諒解的「背叛」。他夾在滿、漢的種族對立，與文化的衝擊之間，使他的心靈感覺「無可與言」的寂寞與苦悶。而董鄂妃「知書」！因此，成為他心目中的「紅顏知己」。也使心靈空虛寂寞的他，一旦嘗到初戀的滋味，就陷溺其中不可自拔。尤其這愛情又好事多磨；在人的心理上來說，愈是得不到的，愈是美好難忘，才造成了那麼大的悲劇。

唐浩明：你指的是他害死了弟弟襄親王，而納了已是弟婦的董鄂妃？

樸月：是的！他又步上了他母親「不倫之戀」的後塵，在自己身上留下了「聖德有虧」的污點。而朝野的不諒、母后的苛責，更激起了他自幼在壓抑之下，本來就不平衡，偏激心理的反彈，也造成母子之間難解的心結。

這心結的後果，是董鄂妃為了彌縫他們母子之情，沒坐完月子，就去為病重的太后「侍疾」，因此犧牲了親生的兒子。她對襄親王之死，是心存內疚的，一心補過。又兼心性的「完美主義」，對自己的一切求全責備，使她最後也活活的累死了自己。

唐浩明：還引發出「順治出家」的疑案。在你的書裡，他是真削了髮。

樸月：是的！這也都是有記載的。「行癡」這個法名，的確是有的，剃度出家，也是有的。只是，這並不是佛教界的期望。對佛教最有利的做法，不在於他真的「出家」，而是他居於皇帝之位，大力倡導，「上行下效」的帶動風氣。所以，玉林琇以火燒為皇帝剃度的大弟子茆溪森為手段，逼順治還俗。

但最後，他還是死於「出痘」（天花）；「出痘」對漢人並沒有那麼「致命」的恐懼。但對滿人來說，卻視為「致命絕症」；怕得不得了！多爾袞的弟弟：豫親王多鐸就是「出痘」死的！這或許因為滿族久居關外，沒有對這種傳染病的免疫力。「出痘」並非絕不可治；甚至清聖祖康熙，就因已出痘而「撿」到皇位。但順治當時因董鄂妃之死，根本不想活了；不然也不會鬧出家。因此，得了這個滿人畏之如虎的病，就絕無生理。他雖然削髮，也有「法名」，但並不如外傳的出家「五臺山」。而他沉溺佛法的原因之一，也因為他心靈上的空虛，和對逼死襄親王一事「內疚神明」的無助。

唐浩明：所以，你這一本書，等於為「太后下嫁」和「順治出家」兩大疑案提供了解答。

樸月：我想，我提出了我自己的看法。基於史料、基於「人情義理」，給這兩大疑案一個「合情入理」的解釋。

唐浩明：你說你基於「史料」，這一部書在「史」的部分，內容的確非常豐富翔實。故事也非常精彩動人。

樸月：你剛才也說，這是兩大疑案的解答。這兩段故事的本身，已經非常引人入勝了。所以，我在以董鄂妃為主的《金輪劫》之後，又重新以這一段故事為基礎，完成了《順治皇帝》的增訂。可以說，十年來都沒有脫離孝莊與順治母子這兩大疑案的寫作範疇。

唐浩明：那真可以說：「十年辛苦不尋常」！恭喜你新書出版！

樸月：謝謝你遠道而來，參加這一場對談。也謝謝在座所有的貴賓參加我們的對談！

二○○○年秋

書籍介紹

本文摘錄自《金輪劫：順治皇帝與董鄂妃（清宮豔系列2）》，聯合文學出版

作者：樸月

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歷史小說家樸月，享譽文壇的歷史小說代表作《清宮豔》系列，全新發表！

大清入關首位「小皇帝」的悲劇故事

大清崇德八年，皇帝皇太極駕崩於瀋陽。「永福宮莊妃」布木布泰以釜底抽薪的智慧，解除了「皇弟」多爾袞與「皇長子」豪格兩虎爭立的危機。而讓她年僅六歲的親生子「九阿哥」福臨登上大寶。入關後，她一方面以柔情羈縻，一方面用盡心力，與時時心懷不平，覬覦帝位的「皇父攝政王」多爾袞周旋鬥智，保全了福臨的帝位。



當初，以「順治」為小皇帝福臨的年號，就是寄望他「順順利利的平治天下」。但名義上是「皇帝」的他，卻「有名無實」；多爾袞挾其讓位及定鼎之功，專權跋扈，把持朝政，視順治為傀儡。他與莊太后間的曖昧私情，更讓順治處境難堪，恨之入骨。小皇帝在皇父攝政王的淫威下艱難長大，直到多爾袞墜馬薨逝，少年天子始得親政。他也曾勵精圖治，卻不敵命運的試煉，二十四歲駕崩，以政治和愛情上雙雙失落幻滅收場。



順治皇帝與董鄂妃的愛與痛

順治自幼在尊嚴及感情上受盡欺凌，特別是「皇太后下嫁攝政王」之議；不論是否成為事實，都造成母子之間的心結難解。導致他的性格孤僻偏執、內心空虛苦悶。親政後，又被迫屈服於多爾袞生前作主，以政治為導向的滿蒙聯姻，使他更強烈渴望有一個知情解意的紅顏知己。而他鍾情的董鄂珊瑚，卻在皇后惡意的破壞下，被指婚給了他的弟弟；使他的「愛」，成為難容於世的「不倫」。

與他和董鄂珊瑚悖德逆倫情事發生的同時，大清面臨了一連串的天災人禍。讓他懷疑：是因這段感情天地不容而引發的「天譴」。董鄂珊瑚更心懷內疚，為自我救贖，憂傷勞悴而死。導致篤信佛教的順治，傷心之際削髮出家，法號「行癡」；雖被高僧玉琳琇設計逼迫還俗，了無生趣的他，還是不到半年就因出痘駕崩，年僅二十四歲。有情人「癡苦」而「虐心」的感情線，令人悲憐不捨。劇情到底如何發展，有待看倌慢慢品賞。

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航