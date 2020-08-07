推動友善生育，民團訴求5天「有薪陪產檢假」

（中央社）法令目前對懷孕婦女的配偶沒有規範陪產檢假，婦女新知基金會和生育改革行動聯盟今天呼籲修正性別工作平等法，給配偶5天有薪陪產檢假；對此，跨黨派多位立委表示支持。

婦女新知基金會和生育改革行動聯盟在立法院舉行記者會，促請立法與行政部門共同合作推動修法改革現制，友善生育，讓配偶有5天有薪陪產檢假。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉表示，健保給付的產檢在整個孕程中大概是10次，目前規定孕婦有5天的產檢假，所以修法給配偶陪產檢假，5天的有薪假應該是一個非常基本的要求。

婦女新知基金會秘書長周于萱指出，陪產檢假在國際上有很多案例，例如法國和葡萄牙有3天有薪陪產檢假，以鼓勵配偶可以參與生育的過程；瑞典甚至放寬到任何與孕產有關的活動，像是爸爸媽媽新手教室都可以請假，享有10天有薪假。

包括民進黨立委洪申翰、國民黨立委蔣萬安、時代力量立委邱顯智等人今天受邀出席記者會，共同表達跨黨派支持修正性別工作平等法，給配偶有薪陪產檢假。

洪申翰表示，就他所知，像是金門和馬祖，很多離島居民因為考量醫療設備等，會選擇到台灣進行產檢和生產，交通往返很需要陪產檢假，希望國家能夠給予待產家庭支援。他支持修正性別工作平等法，讓孕婦的配偶有5天有薪陪產檢假。

蔣萬安指出，現行法令已經有給予孕婦產檢假5天、產假8週，也有給予配偶陪產假5天，但是目前所缺的一塊拼圖就是也應該給予配偶陪產檢假5天。他會提出相關的修法，不只是給予陪產檢假，甚至產前很多教育課程，配偶也應陪伴參與。

邱顯智說，孕產過程很多事情要夫婦共同決定，不應讓孕婦單獨承受壓力，譬如孕婦產檢返家轉述醫師說明，配偶也不一定清楚狀況，有必要給配偶陪產檢假。

勞動部：日韓美都沒這制度，有需求者可請「家庭照顧假」、特休假

對於民團的呼籲，勞動部也有回應。《自由時報》報導，勞動部表示，目前國際上主要國家如日本、韓國和美國，並無陪產檢假的規定；現行《性別工作平等法》對男性受僱者已訂有陪產假、育嬰留職停薪和家庭照顧假等，受僱者若有陪伴配偶產檢的需要，可請家庭照顧假或特休假處理。

《中央社》報導，勞動部指出，「性別工作平等法」適用於所有受僱者，包含公務人員、教育人員及軍職人員也都適用，所以有關「性別工作平等法」是否增訂有薪陪產檢假，因涉及勞雇雙方權益及給薪來源，勞動部將持續搜集各界意見、審慎評估

擔心經濟、升遷，調查指出「逾8成爸爸沒請育嬰留職停薪」

配偶是不是能享有「有薪陪產檢假」，還待行政與立法部門蒐集意見、評估討論。不過，兒福聯盟調查發現，許多爸爸的真實處境是，基於現實顧慮，許多既有托育福利政策，他們看得到但用不到。

兒福聯盟於8月4日發布「2020年台灣男性育兒態度及現況調查報告」。調查結果顯示，逾8成爸爸沒有申請過育嬰留職停薪（82.1%）和家庭照顧假（81.5%﹚，甚至連有薪的5天陪產假，都有3成的爸爸沒有請。育兒措施為什麼對爸爸來說是看得到卻用不到？原因大都是因為實際的經濟壓力（37.3%）、擔心影響升遷（32.6%），或是擔心留停後無法回復原職（18.8%）。職場友善程度和社會輿論壓力似乎是影響爸爸是否願意投入育兒的重要關鍵。

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受訪的爸爸們當中，逾9成（91.1%）覺得在孩子出生後有竭盡所能投入育兒的工作，但在陪伴與照顧孩子的育兒表現上，自評只有72.2分，逾半數爸爸表示因工作而錯過孩子生命中重要的活動，或沒有足夠時間去陪伴孩子。

本次調查發現，想生育男性近7成左右認為目前台灣企業（73.1%）和政府政策（69.5%）都支持他們生養孩子，但現實中，逾8成爸爸（82.1%）沒有申請過育嬰留職停薪，不足2成（15.8%）的爸爸曾申請1至6個月，申請6個月以上至2年之爸爸更只有2.1%。

兒福聯盟指出，調查顯示爸爸們都面臨托育的福利政策看得到但吃不到的困境。當社會經濟不景氣時，更會直接影響他們申請的意願。更值得關注的是，在這群有育兒需求的爸爸中，竟有逾2成（21.8%）表示是因為其公司未依法提供相關福利，且比例與2018年相近。

孩子出生後第一個月最辛苦，生動盟籲讓「配偶申請9成薪的育嬰留職停薪津貼」

「目前陪產假只有五天，有勇氣請育嬰假的男性也大多會把機會留到小孩大一點。但其實在第一個月，我們面對的是巨大改變的新家庭生活，我很慶幸當初自己有一個月的時間，調整心情與生活步調，希望政府能給爸爸更多制度性支持，而不是讓這件事必須依靠爸爸義無反顧的請假決心。」曾在「生育改革行動聯盟」（簡稱生動盟）父親節徵文分享〈我是我太太的月子阿姨〉的雙寶爸阿澤在日前記者會上現身說法。

阿澤認為，太太兩次生產，產後第一個月都由他利用年假加上無薪事假，陪伴太太、照顧新生兒，是一個親身感謝太太忍受孕期不適、生產疼痛的機會，也讓他有機會好好調整身心轉變成為一名父親的機會。

生動盟理事長諶淑婷表示，目前台灣的男性參與生產，一就是界定在「陪產」，就是陪伴產檢以及生產那一天的陪伴，生產之後的參與嚴重不足，往往是以「付錢讓月子中心、月嫂照顧」作為補償。生動盟因此提出，在嬰兒出生後第一個月，讓配偶請領育嬰假可申請9成薪的育嬰留職停薪津貼，讓雙親同心協力面對育兒第一步。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範