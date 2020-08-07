從美國政府逮捕加入中共「千人計劃」的東南亞華人，談「僑胞」的國家忠誠問題

有關美國政府在2020年逮捕馬來西亞華裔及新加坡華裔人士，理由為涉及為中國進行情報活動一事，外界試圖理解的切入點為：為何這些已經拿到美國綠卡或甚至美國護照的東南亞華裔科學家或白領階級，仍在「國家效忠」上出現模糊不清或類似「準叛國」（treason）之行為。

要回答這個問題，也許一個較適當的出發點是：僑團或僑胞的定義。

首先必須先理解：「僑胞」這個概念並不存在於國外或大多數的國家，它是一個高度華人性的文化概念，且模糊不清，與現代西方社會主權國家（sovereign state）下的「國民」（national）或「公民」（citizen）並不相同。

「僑務委員會」的英文名稱是一個很好的例子，早年的英文名稱為Overseas Chinese Affairs Council，直譯的話，意思應為「海外中國人/華人事務委員會」但隨著台灣本土化潮流的發展，2006年扁政府將英文名稱改爲Overseas Community Affairs Council，直譯應為「海外社區事務委員會」。可是，「海外社區」等於「僑胞」或「僑團」嗎？中英文之間的落差凸顯了僑胞一詞的定義不清。

早期甚至有人把僑胞翻譯為overseas compatriots，意思是「海外同胞」，但compatriots理應為持中華民國護照的同國人，但實務上許多僑胞早以持他國護照，或同時持中華民國及他國護照（例如美國的僑胞）。

Photo Credit: 中央社 圖為僑委會在洛杉磯華埠（Chinatown）的華僑文教中心，設有圖書閱覽室以服務當地講粵語為主的傳統僑社。

（僑教中心提供）

花了這麼多篇幅談僑胞的英文及定義，是因為這個僑胞的迷思，事實上同時存在於兩岸。中華民國的海外僑胞與中華人民共和國的海外僑胞，其實都面臨著雙層困境：先是「國家認同」，再者是「國家忠誠」。因為不確定自已的identity，又怎麼知道該對哪一個國家展示loyalty。

回想起我在駐洛杉磯辦事處擔任外交人員的日子，其實僑胞的身份困境存在於我們的日常工作中。

洛杉磯號稱是20萬的台灣僑胞聚集地，這些人稱為「新僑」。除此之外，還有「老僑」，數目更為龐大，甚至有80萬人之譜。

老僑多講廣東話，認同的國家是中華民國，但有些人心中的中華民國包含中華人民共和國。新僑多是年輕時期赴美求學深造，後來決定留在美國發展，這批人整體而言較多融入美國當地主流社會，所從事多為律師、會計師、教授或醫師等白領職業。無論是老僑或新僑，他們之中許多已經取得美國綠卡或美國護照。

以一位台灣的外交人員來說，當我們與這些熱情的僑胞互動時，不免內心也有些許困惑。這些僑胞，或許創業有成，或許學有專精，但他們選擇了美國作為他們「流著奶與蜜應許之地」（the land flowing with milk and honey），他們又如何能夠在餐會上高聲「支持中華民國」呢？當他們唱著「中華民國頌」時，內心會不會想著「天佑美國」的旋律呢？

在洛杉磯服務時，我們常管那些最早來自馬來西亞的華人為「馬華」，而那些來自越南、柬埔寨或寮國的老僑為「越柬寮僑團」，這些來自東南亞的僑團，相較於來自廣東、香港或台灣的僑胞而言，他們與中國及台灣的連結更為薄弱。

對東南亞的僑胞來說，兩岸的國族論述及爭辯相較是遙遠的。他們在多年之前來到美國，努力工作落地生根，但內心同樣有個國族認同的心結：是那個東南亞的炎熱國度才是他們的根，抑或是美國？

在洛杉磯期間感觸最深刻的是，部分僑團在兩岸之間遊走汲汲營營，拿取好處，如辦活動的補助申請等小利。我們最頭痛的是，如何在出席僑團活動及維護國家尊嚴之間求取平衡。在有些活動中，主辦單位同時邀請台灣及中國的駐外單位，那究竟是哪一邊代表坐主桌，而哪一邊代表先致詞呢？有時候主辦方不得已，只好弄出一個「雙主桌」的制度，讓兩岸的外交官分坐兩旁。

回到本文一開始所說，這些參與所謂中共「千人計劃」的馬來西亞或新加坡華裔人士，他們的國家效忠對像是誰呢？究竟是原生母國？或是美國？理論上來說，一旦取得美國護照，成為美國公民，自然應當對美國效忠。但「僑胞」的模糊概念，加上「千人計劃」的具體金錢利益，導致他們甘願為中國進行情報工作而又義正詞嚴，甚至情感上覺得理所當然。

最後談談台灣自己。如果我們不去正視「僑胞」與「海外公民」在權利義務上的分野，總有一天，我們也會遇到類似的尷尬處境。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範