運動時關節有聲音是不是有問題？如何判斷需要做哪類治療？

文、圖：陳曉謙（物理治療師／肌力與體能訓練師）

「我在做臥推時，肩膀都會有喀拉喀拉的聲音」

「我媽跟我說，她從沙發坐起來，膝蓋感覺怪怪的、還有聲音」

「教練，我每次在跑間歇時，後段膝蓋都會有聲音，而且會痛」

關節有聲音是不是不好？

先說答案：「不一定」，要看造成聲音的原因是什麼。不過會讓大多數人覺得「有聲音是不好的」，可能是來自聳動的標題（ex. 「脖子喀喀聲就是退化的前兆！」），或是身為醫療人員仍傾向保守一些，為了保護病患，任何有機率造成傷害的事都先避免掉。

動作時關節有聲音──不同的原因、分類、處理方式：

為什麼有聲音？

原因有許多種，不過會先分成兩類：「生理性（Physiological）」及「病理性（Pathological）」，主要差異為：是否有問題、對身體造成傷害的，就像疾病一樣，病理性即是我們需要做處置、可能對身體有害的。

造成動作時會有聲音，原因大致分成兩類：

1. 生理性

生理性例子有許多種，像是凹手指、治療、伸展、關節較柔軟的人等。最常見的凹手指，被認為與關節囊中小氣泡的生成及破掉有關，可以想像成包易碎品用的氣泡紙，當空氣擠壓或溢出的時候會產生聲音一樣。簡單來說，就是在活動關節到一定角度時，會讓關節內的小氣泡溢出而產生聲音，也因為生成這個小氣泡需要時間，所以只在剛凹的第一次會有聲音，接下來要有聲音需要再等一段時間。

而物理治療師在從事關節鬆動術、脊椎鬆動術等，會試圖讓骨頭及關節回到理想的位置，就會如同上述的概念，也因此在手法過程中會有聲響，運動前的伸展或久坐後肩膀轉一轉等也是類似的狀況。

2. 病理性

病理性的原因包括：骨頭的表面不平整、關節夾擠、軟組織斷裂等，例如老年人較常見的退化性關節炎，是因為關節的長期使用，讓骨頭的表面沒有以前光滑平順，因此在動作時會伴隨一些聲音、摸起來也會有「沙沙」的感覺。

關節夾擠是出現在一些有動作控制、肌肉失衡等問題，而導致關節並沒有在理想的位置，讓骨頭的移動軌跡變得會撞到或滑過特定區域，並在過程中有聲音，同時伴隨疼痛或不適。最後，如果從事高強度運動時身體當下沒有穩定或突然有一個極大外力，可能會使軟組織向肌肉、韌帶等完全斷裂，而斷裂當下一般會發出巨大的聲響，就像一條粗的橡皮筋斷掉一樣。

肌肉失衡會讓骨頭、關節的位置改變：

關節移動軌跡異常，可能會造成動作時的聲響：

所以我需要看醫生嗎？或有聲音的動作就不要做？

我自身的建議會是「以有沒有伴隨疼痛、不適等」來做判斷，例如在跑步時膝蓋有聲音同時會痛、脖子在往後仰除了有喀拉聲手會麻等。

「疼痛」就是身體在提醒你有狀況跟問題。

但如果是在伸展、專業人員手法下，關節有聲響但接下來身體的感覺比原先狀況好，也可能代表著原先因為姿勢或重複同樣動作下導致關節處在不佳的位置，而在活動開或治療後，反而讓關節回到適當的位置，身體也較舒服，這種聲響就是可以接受的。

那我需要做什麼治療或處理嗎？

首要，請尊重醫療專業人員的建議，「在未確定原因下，先要釐清會有聲音的源頭，並針對不同的問題有各種處置」。例如，退化性膝關節炎讓膝蓋會有聲音跟疼痛，就需要由骨科醫師評估是否需要換人工關節，或先從事保守治療跟運動訓練；因為部分肌肉緊繃或無力而導致的關節夾擠，需經過物理治療師評估後，放鬆及強化特定的肌群，讓關節回到理想的狀態。最終還是要「先找出問題的原因，才能處理問題」。

重點整理

關節有聲音，並不代表一定有問題或對身體有傷害；

原因有許多種，大致可分為「生理性」及「病理性」；

較容易辦別是否對身體有害，可以依「產生聲音時，是否有伴隨疼痛、不適等」；

若有伴隨疼痛、症狀或疑慮時，建議給專業醫療人員、物理治療師等釐清原因後，再進行對應的處置或治療等。

本文經運動視界與陳曉謙（FB粉專｜IG｜Youtube｜部落格）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航