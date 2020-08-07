95歲的馬哈迪宣布再創新的馬來人政黨，挑戰首相慕尤丁政府

已高齡95歲的馬來西亞前首相馬哈迪在7日宣布，將成立為馬來人及土著奮鬥的新政黨，以挑戰貪污與盜賊統治合流的慕尤丁政府。

馬來西亞國家通訊社《馬新社》報導，馬哈迪在吉隆坡舉行記者會上指出，新政黨不會和任何政黨聯盟結盟，包括在野的希望聯盟，以及首相慕尤丁領導的國民聯盟；馬哈迪強調，其創黨目標是打擊貪污和盜賊統治（Kleptocracy），並以替馬來人（民族）奮鬥為目標，他批評儘管國內的馬來人政黨不少，但都已經脫離原有的目標。報導指出，目前馬哈迪未決定新政黨的名字，但會儘速向社團註冊局登記，以準備迎戰接下來國內將舉行的一場州議席補選。

在馬國，以馬來裔為基礎的政黨包括巫統，以及馬哈迪在2016年成立，但今年被撤銷黨籍的土著團結黨，至於伊斯蘭黨，儘管絕大多數黨員為馬來裔穆斯林，但也有少數華裔穆斯林加入。

馬哈迪之所以決定創立新政黨，起因源自於首相慕尤丁做出了撤銷馬哈迪與原土著團結黨國會議員的決定，因此必須另立新黨，延續自身的政治鬥爭。

曾與馬哈迪一同創立的土著團結黨的慕尤丁，今年3月1日在野黨、以及公正黨的阿茲敏派系（希盟政府時期的經濟部長、安華對手）支持下，導致在2018年5月推動馬國實現政權輪替的希盟政府倒台。而以馬哈迪為首的土著團結黨「馬派」政治人物，由於在今年5月18日國會復會時，拒絕坐在執政黨席區，導致土著團結黨主席、首相慕尤丁宣告包括馬哈迪在內的五位「馬派」政治人物失去黨籍。

《當今大馬》報導，馬派於6月9日至法庭提出告訴，要求法庭宣判馬派仍是土著團結黨的合法黨員，隨後慕尤丁也向法庭申請撤銷上述的訴訟。最終在8月7日上午，吉隆坡高等法庭以政黨內部的決定不得帶上法庭為由，宣布允准慕尤丁的撤案申請。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範