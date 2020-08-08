【東南亞週報】印尼第二季GDP衰退20年來最大幅度｜菲國醫療體系瀕臨崩潰｜星國「居家通知者」須配戴電子追蹤器

編譯：荊柏鈞、黎柏君、柯昀伶、鍾依吟（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第78期，為讀者挑選2020年8月1日至8月7日期間，有關印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡與柬埔寨的六則東協區域大事。

印尼｜第二季GDP縮減5.32%，20年來最大衰退

受「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）疫情影響，印尼第二季國內生產總值（GDP）收縮幅度達到5.32%，是自1997年亞洲金融危機以來最大衰退。

印尼政府於本週公布第二季GDP，在4月到6月的成長率縮減5.32%，比先前官方統計局所預測的4.3%、路透社預估4.6%、彭博社估計4.72%來的低。其中消費縮減的5.51%、政府支出減少6.9%、資本支出降低8.61%、出口下降達11.66%。統計局也表示，家戶消費與投資是GDP成長率主要來源，下一季將努力刺激這兩塊的成長。

統計局局長Suhariyanto表示，新冠肺炎對醫療照護、社會與經濟狀況都造成相當負面的影響。印尼在4月起實施大規模社交距離限制，重挫經濟活動，到6月逐步解禁並施行恢復經濟活動的「新常態（new normal）」政策。根據官方數據，目前印尼失業人口達370萬人，預計在今年底將會有1千萬人失業。

印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）指出，第三季GDP可能僅有0.5%甚至縮減，但隨著新常態政策實施，印尼經濟成長率應該在下半年回彈，預計成長率落在0.3%至2.2%；印尼央行也表示國內將迎接U型復甦。然而日經報導，至今印尼每日新增病例近2,000人，許多機構的經濟學家認為政府預估過於樂觀，經濟復甦速度恐怕會相當緩慢。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 一間位於雅加達的超市，結帳人員因武漢肺炎疫情配戴塑膠防護面罩。

馬來西亞｜無證移工紀錄片引大馬政府不滿，警方突搜查半島電視台

馬來西亞警方和通訊多媒體委員會（Communications and Multimedia Commission）8月4日持法院搜索令突擊《半島電視台》（Al Jazeera）吉隆坡分部，查扣兩台電腦以調查7月初《半島電視台》所發布關於無證移工（undocumented migrant workers）的紀錄片是否涉及煽動叛亂、污衊政府、或違反大馬通訊多媒體法等事由。《半島電視台》總監Giles Trendle表示，該台嚴正譴責大馬政府的突擊行動，因為大馬當局的行動嚴重打壓新聞自由，同時亦展現他們有多大程度欲嘗試恫嚇記者，並呼籲大馬政府立即停止對於該台記者的刑事調查。

該部紀錄片名為《馬來西亞封城之困》（Locked Up in Malaysia’s Lockdown），聚焦在講述於武漢肺炎期間受封城政策影響下，約2,000名馬來西亞無證移工遭突擊逮補所面臨的風險及拘留期間受歧視的情況。馬來西亞警方在收到部分官員抱怨該紀錄片內容偏頗和不正確之後，於7月展開對於《半島電視台》的調查。《半島電視台》表示，該台在製作紀錄片期間曾向政府不同官員尋求官方意見，不過所有官員皆拒絕受訪。

英國人權組織「第19條」（Article 19）亞洲區負責人Matthew Bugher指出，馬來西亞政府對《半島電視台》窮追不捨的調查，是源於想要懲罰那些揭露馬來西亞骯髒情事記者的渴望，而非基於良好實踐法律的動機。他認為，大馬政府應該要去調查紀錄片中所揭露違反人權的行動，而非去針對製作紀錄片的記者。

（由《半島電視台》製作的紀錄片《馬來西亞封城之困》）

泰國｜泰國內閣點頭，放寬醫用大麻種植規定

泰國內閣8月4日通過麻醉藥品法修正法案，除放寬種植醫用大麻的資格限制，也放行醫藥產品製造商得生產及進出口醫用大麻製品，料將有助提升泰國在醫用大麻領域的國際能見度與競爭力。

不少泰國民眾長久以來均有將大麻入藥以緩解疼痛及疲困的習慣，泰國更在2018年成為首個將醫用大麻合法化的東南亞國家，政府致力推動醫用大麻相關產業，不僅看準大麻草衍伸的龐大商機能提振農業部門產值，而大舉投資萃取及蒸餾技術、並行銷大麻油，今年初更在曼谷開設首間醫用大麻專門診所。

鑒於相關規定施行迄今已有一段時日，公共衛生部遂提出麻醉藥品法修正法案，放寬醫用大麻的產製與銷售規定。其中，種植醫用大麻的資格將不再僅限於政府部門、獲准的私立教育機構、及核可的農民，未來包括醫生、持診斷證明的病患、及傳統療法施行者均能提出申請；醫用大麻製品的生產與進出口也將自現行的政府部門、及部分獲准以產官合作模式的單位，擴大至醫藥產品製造商。

對此，泰國公共衛生部長參威拉恭（Anutin Charnvirakul）表示，通過該修正法案將促進製藥業發展並提升其競爭力，對於有意成為醫用大麻領域領頭羊的泰國而言無疑是重要的一步；泰國總理府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul）也肯定該修正法案將造福更多有需要的人，並就程序補充道，該修正法案經內閣會議通過後，尚待國會審議。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像 大麻葉

菲律賓｜醫療體系瀕臨崩潰，大馬尼拉地區恢復加強隔離

菲律賓武漢肺炎疫情持續未獲有效控制，醫療體系瀕臨崩潰，在醫護組織陳情下，總統杜特蒂本週下令8月4日起首都馬尼拉及周邊省分回復加強隔離措施，預計實施兩週。

武漢肺炎疫情爆發後，馬尼拉地區實施封城措施近80天，封城時間更超越中國武漢紀錄。為了經濟考量，杜特蒂日前宣布6月1日起放寬首都區的強化社區隔離措施，允許大眾運輸工具、非必要的商業活動可有限度地恢復營業。然而疫情未有效控制，確診人數持續攀升，現已突破11萬例，使醫療體系瀕臨崩潰。

8月1日時，菲國單日確診人數有5,032人，創下新高紀錄；當天有超過80個醫護公會透過線上記者會，疾呼政府加強防疫措施，以減緩疫情擴散速度。醫護組織給杜特蒂的公開信中表示：醫護人員已心力交瘁，菲律賓正走上輸掉這場戰役的路上。

根據衛生部數據，菲國有超過5,000個醫護人員感染肺炎，光上週就有超過500人確診，並且已有38人不治。在馬尼拉有兩所公立醫院因醫護人員交互感染而緊急關閉，多所私立醫院也因病床數不足而無法接受新病患。

本週政府恢復大馬尼拉的加強隔離措施持續至8月18日，21歲以下及60歲以上民眾禁止外出，每家戶僅有一人可出門購買民生用品。民眾可外出工作，大眾運輸工具將關閉，若有通勤需求可騎乘腳踏車、機車，或由公司提供接駁服務。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 衛生工作者在菲律賓馬尼拉一間體育館內，協助民眾進行免費新冠肺炎檢測

新加坡｜防疫升級隔離監控，居家通知者須配戴電子追蹤器

新加坡移民與關卡局、人力部與教育部8月3日宣布，將於10日晚間11點59分起，要求所有不在政府指定設施履行居家通知的入境者，必須配戴電子追蹤器。

除了12歲以下的入境者受到豁免外，不管是新加坡公民、永久居民、長期准證持有者、工作證持有者及其家屬在內的所有入境者，都得在居家通知（Stay Home Notice, SHN）期間遵守這項「被精準定位」的規定。他們在通過海關後會收到電子追蹤器，一抵達居家隔離的處所就必須開啟追蹤器。

星國的追蹤器直接使用全球定位系統（GPS），並搭配4G與藍芽訊號來判斷追蹤器配戴者的位置。面對侵犯隱私的疑慮，星國政府表示該系統受到加密保護，並且不會儲存任何個資，也不具有錄音與錄影功能。

此外，星國政府也可能會透過追蹤器發送訊息，隔離者必須即時回應。如果有違反規定甚至竄改器材等情事發生，政府會立刻發現並調查。違者最高可罰款新幣1萬元（約新台幣21.3萬元）或監禁6個月，或兩者兼施。對於外籍人士來說，如違反規定政府有權撤銷或縮短居留證與工作證等效期。

根據衛生部統計，新加坡8月7日再新增242確診病例，總確診病例已達到54,797例，多數新增病例的感染源仍來自於移工（星國稱客工）宿舍。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 新冠肺炎期間的新加坡

柬埔寨｜評論柬越邊界問題，柬埔寨工會領袖被捕

柬埔寨警方8月1日表示，當地著名工會領袖、柬埔寨聯合工會（Cambodian Confederation of Unions）會長榮春（Rong Chhun），因涉嫌「煽動」柬埔寨與越南之間敏感的邊界劃定問題而遭逮捕，為柬埔寨當局打壓異議人士寫下新例。

向來直言不諱的榮春，除工會領袖的身分外，亦是非政府組織柬埔寨看守協會（Cambodia Watchdog Council, CWC）的一員，7月20日走訪特本克蒙省（Tbong Khmum）卓賓夫隆鄉（Trapeang Phlong）時，受理當地民眾陳情，而後代表CWC發表一份聲明，指責第114至119號邊界點設置不當，導致人民損失數百公頃土地。此番言論聽在柬埔寨當局耳裡，甚有控訴政府放任越南侵吞農民土地的意味，柬埔寨邊界委員會31日出面駁斥為假新聞，榮春隨即在同日晚間被捕。

柬埔寨國家警察總署（National Police）蔡金肯（Chhay Kim Khoeun）表示，榮春係因「邊境評論」遭捕；8月1日續以「煽動」罪名將其拘留於金邊警局，等候後續審理。金邊法院發言人Kuch Kimlong指出，根據刑法第495條，一旦遭判有罪，榮春將面臨6個月至2年的有期徒刑、及柬幣100萬至400萬瑞爾（Riel）不等的罰金。雖然近日陸續有聲援並要求釋放榮春的示威活動，司法部發言人秦馬林（Chin Malin）6日已嚴正要求示威者停止相關活動，否則當局將採取法律行動。

榮春曾任職於反對派柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party）的全國競選委員會，惟該黨已在2017年11月遭勒令解散，一般認為此舉係為確保總理洪森（Hun Sen）領導的柬埔寨人民黨（Cambodian People’s Party）能順利贏得2018年大選。

Photo Credit：AP / 達志影像 被捕的柬埔寨聯合工會會長榮春

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒