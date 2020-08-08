美國制裁中港11官員，美議員叫好批林鄭「甘做中共棋子」

（中央社）美國財政部當地時間周五（7日）大動作制裁香港特首林鄭月娥等11名香港、中國官員。共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）表示，林鄭月娥多次向外界表明，她甘做中共棋子而非捍衛香港自治，制裁措施值得讚許。

美國財政部以損害香港自治、限制香港人民言論與集會自由為由，宣布制裁香港行政長官林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強、中國港澳辦主任夏寶龍、中國港澳辦副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧，及北京駐港國安公署署長鄭雁雄等11名中港官員。

根據財政部制裁，上述官員所有資產與財產權益，及任何直接或間接擁有50%以上的公司實體，不論是在美國或由美國他人持有或控制，都將遭到凍結，且必須向財政部外國資產管制辦公室（OFAC）報告。

授權美國總統制裁侵害香港人權人士之《香港人權與民主法》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）提案人盧比奧發聲明表示，林鄭月娥多次向世界表明，她甘願做北京當局及中國共產黨棋子，而非香港自治捍衛者，她也協助北京顛覆香港民主自由與法治。

“Chief Executive Carrie Lam has repeatedly shown the world that she is a willing pawn of the Chinese Government and Communist Party rather than a protector of Hong Kong’s autonomy guaranteed by the Sino-British Joint Declaration. Lam has assisted Beijing in subverting Hong Kong’s democratic freedoms and the rule of law. I applaud the Trump Administration for sanctioning these individuals, who have orchestrated the erosion of Hong Kong’s autonomy while spearheading a campaign of repression that violates Hong Kong’s commitments to protect universally-recognized human rights.” -摘取自Marco Rubio聲明

盧比奧指出，他讚許特朗普（Donald Trump，台譯川普）政府制裁林鄭月娥等人，這些人士策劃損害香港自治，同時還帶頭從事壓迫行動，違背香港要保護人權的承諾。

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參議院外交委員會主席里斯（Jim Risch）則推文表示，他很高興特朗普政府制裁包括林鄭月娥在內的中港領導人，這些人均參與《港區國安法》的實施。他強調：「這部嚴酷法律損害香港自治、法治與港人權利，我們將如同以往與香港人民站在一起。」

參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）推文說，制裁這11位損害香港自治、基本自由人士，向世界大聲且清楚傳達出美國人民與香港站在一起的訊息。他表示，港人聲音必須在不需畏懼壓迫及報復下被聽見，美方應動用所有可行外交工具阻止香港民主人權倒退。

前共和黨總統候選人、現任共和黨籍參議員羅姆尼（Mitt Romney）也推文讚許制裁行動。羅姆尼表示，這些遭制裁人士積極作為中共代理人，抹滅香港自由與自治，美方必須盡一切所能對抗中國殘酷壓迫及言論審查行動。

「林鄭月娥北京打壓香港自由的首席執行官」

美國財政部當地時間周五（7日）以破壞香港自治，並限制香港公民言論與集會自由為由，對包括香港特首林鄭月娥、中國國務院港澳事務辦公室副主任張曉明在內的11名中港官員祭出制裁。

財政部透過新聞稿表示，這項制裁令，是基於美國總統特朗普在7月14日發布的行政命令，認為中國近日採取的行動從根本上破壞香港自治與民主進程，對於這些從事惡性活動的行為者進行制裁。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，美國與香港人民站在一起，美國將利用可行工具與權威打擊破壞香港自治的人。

財政部公布的制裁名單首位即是林鄭月娥。新聞稿指出，林鄭月娥是直接執行北京打壓香港自由與民主進程政策的首席執行官，她在2019年推動逃犯條例，在香港引發大規模示威，她也被指定參與制訂、通過與執行《港區國安法》。

除林鄭月娥外，名單還包括香港警務處長鄧炳強、前香港警務處長盧偉聰、香港保安局局長李家超、香港律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衛、中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、中國國務院港澳事務辦公室副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧、北京駐香港國家安全公署署長鄭雁雄、特首辦公室主任兼香港國安委秘書長陳國基。

根據這項制裁，這11名中港官員直接或間接擁有50%以上的任何實體以及所有財產與財產權益，不論在美國或由美國他人持有或控制，都將遭到凍結，並必須向財政部外國資產管制辦公室（OFAC）報告。

胡錫進：對等反制「需要智慧」

美國宣布制裁林鄭月娥、駱惠寧等11名香港和中國官員後，中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨天深夜批評這是「十分無恥的長臂管轄」和「對中國內政的赤裸裸干涉」。

不過胡錫進並未如往常揚言反制。他說，中國該反制時必須反制，但是看來的確不能每一次都一來一去陪華盛頓玩。因為美方明顯在「發瘋」，中方總不能與他們一樣瘋；但哪一步該對等反制，哪一步藐視、不搭理它，這也「需要智慧」。

胡錫進7日深夜在微博發文作以上表示。

他並稱，美國制裁對中國官員不會有什麼影響，形同放空炮。香港特首林鄭月娥此前也已表示，她在美國無財產，不給簽證就不去美國了。其他幾名香港官員的具體情況，他不瞭解，但相信港府高官早已知道風險，不會讓美方的制裁將自己打痛。

胡錫進說，美國7日一天就至少推出兩項針對中國的打壓措施，「太瘋狂了」。特朗普執政團隊的對中政治激進思維被他們競選的不利形勢逼得沸騰了，競選表演與敵視情緒混合在一起爆炸。「世界上何時見過這樣無厘頭的大國博弈？」

他說，未來3個月，美方還會出更多牌。華盛頓這樣折騰下去，包括很多美國人在內的世界公眾都會看出來：特朗普團隊就是在故意找中國的茬（碴），刻意提升中美緊張，而目的就是勝選連任。

胡錫進最後稱，儘管很多西方公眾對中國有偏見，但是他們還是會識別出來：「美國在變得瘋狂，而中國保持了理性。」

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責任編輯：Alvin

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