美國制裁中港11官員，美議員叫好批林鄭「甘做中共棋子」

(中央社)美國財政部當地時間周五(7日)大動作制裁香港特首林鄭月娥等11名香港、中國官員。共和黨籍參議員盧比奧(Marco Rubio)表示,林鄭月娥多次向外界表明,她甘做中共棋子而非捍衛香港自治,制裁措施值得讚許。

美國財政部以損害香港自治、限制香港人民言論與集會自由為由,宣布制裁香港行政長官林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強、中國港澳辦主任夏寶龍、中國港澳辦副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧,及北京駐港國安公署署長鄭雁雄等11名中港官員。

根據財政部制裁,上述官員所有資產與財產權益,及任何直接或間接擁有50%以上的公司實體,不論是在美國或由美國他人持有或控制,都將遭到凍結,且必須向財政部外國資產管制辦公室(OFAC)報告。

授權美國總統制裁侵害香港人權人士之《香港人權與民主法》(Hong Kong Human Rights and Democracy Act)提案人盧比奧發聲明表示,林鄭月娥多次向世界表明,她甘願做北京當局及中國共產黨棋子,而非香港自治捍衛者,她也協助北京顛覆香港民主自由與法治。

“Chief Executive Carrie Lam has repeatedly shown the world that she is a willing pawn of the Chinese Government and Communist Party rather than a protector of Hong Kong’s autonomy guaranteed by the Sino-British Joint Declaration. Lam has assisted Beijing in subverting Hong Kong’s democratic freedoms and the rule of law. I applaud the Trump Administration for sanctioning these individuals, who have orchestrated the erosion of Hong Kong’s autonomy while spearheading a campaign of repression that violates Hong Kong’s commitments to protect universally-recognized human rights.”

-摘取自Marco Rubio聲明