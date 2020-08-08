撤僑包機摔落山溝造成至少17死，「桌面跑道」釀印度10年來最嚴重空難

1架印度快捷航空（Air India Express）的撤僑班機昨（7）日在降落時發生事故，因受雨勢影響，飛機衝出跑道後墜落山谷。《路透》報導已知17人死亡，而《印度快報》最新消息指出，目前已知包含正副機長在內的19人死亡，是印度10年來最嚴重飛安事故。

《路透》報導，這架編號AXB1344的印度快捷班機，機型為波音737，經政府安排，昨由杜拜起飛，載運因疫情受困國外的印度僑民回國。

印度民航局局長普里（Hardeep Singh Puri）受訪表示，飛機即將抵達印度科澤科德（Kozhikode）的卡利克特國際機場（Calicut International Airport）準備降落時，因雨勢過大、能見度差，第一次降落沒有成功，機師調轉方向，試圖從其他路線降落，結果衝出跑道，機鼻朝下栽落35英呎（約10.7公尺）深的山谷，機身斷成兩截。

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當地電視台拍攝畫面顯示，飛機機鼻部分撞毀，機身多處碎裂；普里指出，所幸飛機滑落斜坡時沒有起火，得以救出大部份乘客。

Watch | "Total number of fatalities is 16": Hardeep Singh Puri, Civil Aviation Minister, on Air India Express plane crash at Kozhikode airport#Kerala pic.twitter.com/ndTRYeP8qr — NDTV (@ndtv) August 7, 2020

Air India Express flight from Dubai carrying 170 people skidded off the runway in Kozhikode airport while landing; several injured



More details: https://t.co/jFoIrMoVhZ pic.twitter.com/UzKIYpWzqt — The Indian Express (@IndianExpress) August 7, 2020

《CNN》引述印度快捷航空聲明指出，機上共有190人，含2名機師、4名機組人員、及乘客184人，其中10名乘客是嬰兒。目前已知正副機長及逾10名乘客死亡，46人重傷，其餘傷勢不等，而4名機組人員已確認平安。

救援行動已於當地時間昨晚11時救出最後1名女乘客後結束，印度飛機事故調查辦公室（AAIB）將接手追查詳細失事原因。

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10年來兩次最嚴重空難，都是「桌面跑道」引起

《路透》指出，這是印度10年來最嚴重的客機事故。《印度快報》報導，上一次嚴重失事發生於2010年5月，1架同樣由杜拜起飛的印度快捷航空班機，飛往印度南部城市芒格洛爾（Mangalore），也是衝出跑道後滑落山故，造成158人罹難，僅8人生還。

芒格洛爾機場和這次發生事故的卡利克特國際機場一樣，都是「桌面跑道」（table-top runway），也就是跑道位於台地、或是四周較低而中間平面突起的地形，類似桌面而得名。

《CNN》報導，芒格洛爾機場事故造成的死傷比這次嚴重，因為當時飛機墜落山溝後起火，難以搶救。

至於印度史上最嚴重的空難發生於1996年11月。《衛報》報導，當時1架沙烏地阿拉伯航空班機和1架哈薩克航空班機在印度恰爾基達德里（Charki Dadri）上空相撞，兩架飛機上的349人全部罹難。

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責任編輯：林宜萱

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