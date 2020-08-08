搶救華為公主？中國連續2天判加拿大人死刑，孟晚舟被捕後已4人

中國罕見地連續2天判處外國公民死刑，廣東省廣州市法院本月6日判處1名涉嫌運毒的加拿大籍華裔毒販死刑，佛山市法院昨天也對1名加籍華裔毒販做出同樣判決。在加拿大2018年底於溫哥華機場逮捕華為副董孟晚舟之後，中國在不到2年內已對4名加拿大人判處死刑。

同樣涉毒，中國人免死

《加拿大環球新聞》（Global News）報導，加拿大公民徐偉洪被指控製造K他命，廣州市中級人民法院前天一審判處他死刑，並沒收全部個人財產。廣東媒體《羊城晚報》指出，中國公安在徐偉洪與中國籍共犯溫冠雄住處查獲約120公斤的K他命，溫冠雄被判無期徒刑、財產充公、及終身褫奪公權。

另1名加拿大籍公民葉建輝，在佛州市人民中級法院受審。《羊城晚報》稱，葉建輝與另外5名中國人於2015年5月至2016年1月之間，涉嫌製造和販運搖頭丸約218公斤；葉建輝和另1名中國籍嫌犯一審被判死刑，其餘4人刑期4年至無期徒刑不等。

《加拿大廣播公司》報導，死刑判決將自動轉交中國最高法院複審。加拿大外交部對此表達關切，《加拿大環球新聞》也引述副總理副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）周五受訪說法，指加拿大堅決反對死刑，會持續向中國強調這一點，但方慧蘭並未說明這2件死刑案，與孟晚舟事件帶來的外交問題是否有關。

孟晚舟被捕後，已有4名加國人被中國判死刑

加拿大2018年12月初應司法合作夥伴美國的要求，在溫哥華機場逮捕中國通訊設備製造商華為的副董孟晚舟，加拿大與中國關係此後每況愈下；中國旋即逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig ）和商人史佩弗（Michael Spavor），並於2019年1月判涉嫌販毒的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑。

Photo Credit：AP / 達志影像 民眾舉牌呼籲中國釋放加拿大前外交官康明凱（左）和商人史佩弗（右）。

《加拿大廣播公司》報導，謝倫伯格2014年被捕，2018年11月在遼寧省一審被判15年有期徒刑，卻在孟晚舟被捕後不久被改判死刑。謝倫伯格提出上訴，去年5月曾進行聽證會，至今未有下文。

《加拿大環球郵報》報導，2019年4月底，廣東省江門市中級人民法院針對1起跨國運毒案，判處加拿大籍華人范威（Fan Wei，音譯）死刑。報導特別指出，本案11名被告之中，還有4名墨西哥人和1名美國人，卻只有加拿大人被判死刑。

此外，《加拿大環球郵報》也質疑，范威是在中國出生長大後才移民，他獲得的政府關注，遠沒有謝倫伯格、康明凱、史佩弗等人多，似乎在加拿大政府心中，在加拿大出生、沒有中國血統的加拿大人比較重要。

中國自稱法治國家，杜魯多只會說「令人失望」

中國始終否認這些針對加國公民的判決與孟晚舟被捕有關。據中國外交部記者會紀錄，發言人汪文彬昨天回答《路透》提問時表示，「中國是法治國家，司法機關嚴格依法獨立辦案」，強調孟晚舟被捕是一起嚴重的政治事件，要求加拿大立刻釋放孟晚舟；而對於加拿大與中國的關係，汪文彬說：

「當前中加關係遭遇困難，責任不在中方。加方很清楚問題的癥結，我們敦促加方立即採取有效措施糾正錯誤。」

目前，加國前外交官康明凱和商人史佩弗仍被中國關押中，兩人於今年6月被以間諜罪罪名起訴。《加拿大環球新聞》廣播主持人葛林（Roy Green）當時撰文，抨擊加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）過於軟弱，只會說「正在採取適當的策略和行動」來拯救康明凱和史佩弗，但顯然毫無進展；無論這些「適當的策略和行動」是什麼，都該重新策畫了。

葛林表示，副總理方慧蘭對於中國，還比較敢於表達憤怒和駁斥。

Photo Credit：AP / 達志影像 加拿大副總理方慧蘭。

葛林說，杜魯多對於中國如何對待加國公民，只會愚蠢地說「令人失望」，這也難怪加拿大今年爭取聯合國安理會非常任理事國席位也會「令人失望」，3國搶2席，結果輸給愛爾蘭和挪威。面對中國霸凌，杜魯多必須做得比「令人失望」更多，否則將引來人民憤慨。

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