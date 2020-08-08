高等法院撤銷趙正宇百萬交保，台北法院改裁定收押禁見

根據《中央社》報導，台北地檢署偵辦立委涉收賄案，不服立委趙正宇獲台北地方法院裁定交保，提起抗告。台灣高等法院昨天撤銷交保裁定，發回更裁。北院今（8）日上午開庭，下午改裁定趙正宇羈押禁見。

趙正宇涉嫌收受殯葬業者賄賂，上週遭搜索、約談，檢調還在他的住處扣得新台幣920萬元。檢察官1日聲請羈押禁見趙正宇，北院裁定100萬元交保，限制出境、出海、住居。

案經北檢抗告，高院認為，趙正宇是否無羈押必要，有再行審究之處，原裁定尚有疑義，昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。

《自由時報》報導，高等法院合議庭認為，案情目前仍有許多待查之處，趙正宇與他人串證的可能性高，且趙正宇辦公室主任林家騏被裁定羈押禁見，趙正宇卻能交保，有「輕重失衡、理由矛盾」之嫌，撤銷台北地院裁定、發回更裁。

《ETtoday》報導，殯葬業者涉嫌透過政治公關郭克銘，行賄立法院內政委員會成員趙正宇，價格一度談到4000萬元，6月中旬已交付部分賄款；趙正宇的辦公室主任林家騏卻供稱，他沒有把錢拿給趙正宇，而是自己把錢都拿去賭博輸光了。

台北地院今天重開羈押庭，趙正宇仍強調自己不知道施壓變更陽明山土地地目一事；對於檢方在他家中查獲的920萬現金，則辯稱是友人交付。激辯多時，台北地院最終於下午2時裁定，趙正宇羈押禁見。

其他涉嫌收賄的立委蘇震清、廖國棟、陳超明，已於4日裁定收押，趙正宇是第4個被收押的立委；另一涉案的知名政治人物、前時代力量黨主席徐永明則以80萬元交保。

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責任編輯：林宜萱

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