2020/08/08, 政治
高等法院撤銷趙正宇百萬交保，台北法院改裁定收押禁見
趙正宇本月2日交保資料照。Photo Credit: 中央社
我們想讓你知道的是
涉嫌收賄的無黨籍立委趙正宇原以新台幣100萬元交保，高等法院合議庭昨天撤銷交保，認為趙正宇串證機率高，且其辦公室主任已收押，趙正宇卻能交保，理由相當矛盾。
根據《中央社》報導，台北地檢署偵辦立委涉收賄案，不服立委趙正宇獲台北地方法院裁定交保，提起抗告。台灣高等法院昨天撤銷交保裁定，發回更裁。北院今（8）日上午開庭，下午改裁定趙正宇羈押禁見。
趙正宇涉嫌收受殯葬業者賄賂，上週遭搜索、約談，檢調還在他的住處扣得新台幣920萬元。檢察官1日聲請羈押禁見趙正宇，北院裁定100萬元交保，限制出境、出海、住居。
案經北檢抗告，高院認為，趙正宇是否無羈押必要，有再行審究之處，原裁定尚有疑義，昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。
《自由時報》報導，高等法院合議庭認為，案情目前仍有許多待查之處，趙正宇與他人串證的可能性高，且趙正宇辦公室主任林家騏被裁定羈押禁見，趙正宇卻能交保，有「輕重失衡、理由矛盾」之嫌，撤銷台北地院裁定、發回更裁。
《ETtoday》報導，殯葬業者涉嫌透過政治公關郭克銘，行賄立法院內政委員會成員趙正宇，價格一度談到4000萬元，6月中旬已交付部分賄款；趙正宇的辦公室主任林家騏卻供稱，他沒有把錢拿給趙正宇，而是自己把錢都拿去賭博輸光了。
台北地院今天重開羈押庭，趙正宇仍強調自己不知道施壓變更陽明山土地地目一事；對於檢方在他家中查獲的920萬現金，則辯稱是友人交付。激辯多時，台北地院最終於下午2時裁定，趙正宇羈押禁見。
其他涉嫌收賄的立委蘇震清、廖國棟、陳超明，已於4日裁定收押，趙正宇是第4個被收押的立委；另一涉案的知名政治人物、前時代力量黨主席徐永明則以80萬元交保。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 趙正宇百萬交保遭撤銷 北院裁定羈押禁見（中央社）
- 立委涉賄》趙正宇重開羈押庭激辯2小時 押不押下午2點揭曉（自由時報）
- 快訊／辦公室主任收押、他交保！趙正宇「二開羈押庭」 北院裁定羈押禁見（ETtoday）
責任編輯：林宜萱
核稿編輯：楊士範