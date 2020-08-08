跑馬拉松募款因疫情沒了，但我靠倫敦「2.6挑戰」讓封城生活變成公益活動

※封面圖為2019年倫敦馬拉松賽資料照。

文：張太咪

英國自3月23日開始封城，政府宣導除非需要購買民生必需品不要出門，上班族能在家上班就不要去辦公室。公司早早就開始佈局，為了安全起見防感染，封城前就讓員工準備在家上班。在家上班的日子，最重要的就是不用通勤，我原本上班通勤單程需要1個半小時，現在辦公室就在床旁邊，起床走兩步就到。

剛開始幾天覺得很開心，不必特別早起，睡飽起床就立即上班。但是過了幾天後，發現我每天移動的距離就是房間、書桌、廚房、廁所的4個點而已，加上工作時間很長，越來越宅。也因為疫情，英國的大型活動、運動賽事通通取消，通常在4月舉辦的倫敦馬拉松賽事，當然毫無意外也取消並延期了。

編按：倫敦馬拉松：知名頂級運動盛事、世界六大馬拉松賽事之一。1981年開始舉辦，因寬闊的場地、景色優美的賽事路線再加上熱情觀眾，進而受到各地馬拉松好手青睞。

「我出力，你出錢」，英國最美風景是「運動募款」

今年的倫敦馬拉松賽事原本訂為4月26日，因疫情延期後，主辦單位轉為發起「2.6挑戰」（2.6 challenge）活動，鼓勵人們做任何跟26或2.6數字相關的運動，例如：跑2.6英里，26人一起視訊做瑜珈等等這些小範圍的運動。

我突然間被啟發了，一向沒有固定運動習慣的我，馬拉松賽事對我太難了，但是這個2.6挑戰好像不難，可以試試看！於是我設定從5月1日起，連續26天都要出門跑步或健行，不設距離，但無論晴天雨天，都必須脫離「宅生活」，一定要出門呼吸新鮮空氣。

回到被取消的倫敦馬拉松，每年的馬拉松都是非常吸睛的賽事。除了菁英賽，最吸引我的重頭大事是民眾們的「為募款而跑」，大部分參加活動的英國人都會幫自己指定的慈善單位募款，有很多人甚至會套上只有在遊樂園才會看到的大型人偶道具服，穿著跑完全程吸引群眾的注意來增加募款。

Photo Credit：Newscom / 達志影像 戴玩偶頭套參加倫敦馬拉松的跑者。

Photo Credit：Newscom / 達志影像 穿著犀牛裝跑倫敦馬拉松的跑者。

每年的倫敦馬拉松更是公益募款盛事，2019年募款金額近7000萬英鎊（約新台幣27億元）。

運動募款是英國人非常習以為常的事情，無論大型或小型運動會，大部分的參加者都會指定一個慈善單位，請親朋好友捐款贊助一起支持。例如有人的祖父剛癌症過世，這次他參加半馬賽事，就幫癌症研究中心募款，他出體力跑步，親友可以捐款作為加油來參與。

我曾收過英國朋友們各式各樣的運動募款邀請，運動範圍廣泛，馬拉松已經不稀奇，印象最深刻的還有鐵人三項、騎腳踏車100英里、徒步走路兩天一夜100英里、高空彈跳……什麼活動都可以參與，都可以募款。

慈善募款在英國是顯學，市面上有不少知名的募款網站，例如justgiving.com、Virgin Money Giving，慈善機構都會在這些網站登錄，當有民眾要募款給他們時，發起人只需設立1頁募款網頁，其他的事項都由網站機制搞定，發起人並不會經手任何金錢，由網站直接轉款給慈善機構。

Photo Credit：Newscom / 達志影像 打扮成鐘塔參加倫敦馬拉松的跑者。

我受激發而設的26天挑戰活動，既然是倫敦馬拉松衍伸出來的活動，我當然也想找個慈善單位幫忙募款，運動利己之際也助人。剛好封城時期我看到有則新聞，大家關在屋子裡，家暴的件數翻倍增長，相關救助熱線來電數暴增，於是我選了住家附近的在地婦女救助慈善機構，募款給他們（小提醒，男性也有可能是家暴受害者）。

挑戰即承諾，排除萬難出門運動之餘還要做宣傳

剛開始在家上班到5點時，我就開始提醒自己要收工了，強迫自己出門運動，但疫情爆發後，工作量瞬間暴增，有很多新的未預期突發事項要處理，我跟同事的平均工作時間都增加。自從設立這個「26天挑戰」後，雖不想離開電腦跟書桌，還是提醒自己要守住承諾，對自己、對捐款贊助的朋友、還有我要贊助的對象負起責任。

26天挑戰中間還有好幾天，英國突然變冷還有些微雨，我還是一樣每天5點半一到，勉強穿上外套跟毛帽，強迫自己一定得出門。

同時間，我也開始透過臉書或電郵，宣傳我的26天挑戰，分享我的募款網頁給親朋好友們。我發現我的英國同事跟朋友，馬上了解這種運動募款的方式，熟識的朋友更是二話不說，立即小額贊助。相較之下，我就得多花一點時間跟台灣朋友或是其他人來解釋緣由，為什麼有這個挑戰？募款的對象是誰？募到的款項如何處理等細節。

Photo Credit：張太咪

當時我設立的募款金額目標是500英鎊（約新台幣2萬元），當募款金額開始停滯不前時，我開始體會到個人的慈善募款真的好困難！雖然我在臉書分享募款訊息給朋友，大家容易覺得沒有直接相關、跟我不熟沒好交情、對自己沒有好處、感受不到實質的利益等外在因素，大部分人都只是按讚或參觀網頁後就離開，並沒有實際捐款。我必須一而再、再而三在不同場合或時機，提醒大家支持挑戰捐款贊助。

養成好習慣，達標不是結束

每天我依然繼續守住承諾，即使不願意、想偷懶還是咬緊牙關出門慢跑。漸漸地，我發現我自己開始改變了，每當傍晚5點多時，身體開始覺得受夠電腦螢幕了，想要轉換環境、出門跑跑呼吸新鮮空氣。我非常驚訝於自己的改變，這是我當初沒預期的，即使慢跑的距離不遠，時間不長，但是讓我自己開始有規律的生活好習慣。

現在26天挑戰結束了，我最終募到600英鎊（約台幣2萬4000元）的金額，有人說已經達標了，但是對我來說，募款做善事永遠不嫌多，當然也沒有所謂達不達標一說。我依然繼續維持著無論晴雨，每天出門跑跑、走走的習慣，我想多年之後，當我回顧全球因疫情而不安的2020年時，我絕對會說我的5月「運動公益募款」是最有意義的一件事！

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範