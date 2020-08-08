越長越大的疤：蟹足腫成因多與體質有關，如何預防和治療？

雖然多數人不會因為蟹足腫感到嚴重的疼痛，但長在胸口、四肢的蟹足腫，如果想穿低胸、無袖的衣服或短褲、短裙時，明顯的疤痕會讓患者沒有勇氣展露自信。

蟹足腫：擴大生長的疤

蟹足腫是種疤痕組織，當皮膚受傷會開啟修復反應，處理發炎感染後，新生血管會提供養分修補。之後角質細胞和纖維母細胞會增生，合成許多像膠原蛋白的組織，以修補傷口。表皮組織長好時，新生疤痕就取代了原先傷口。新生疤痕會比較硬、較深色，但經過半年成熟期，疤痕會再軟化變淡。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 胸前的蟹足腫。

蟹足腫和增生性疤痕都起因於皮膚受傷的修復過程，因為纖維母細胞增生、過量膠原蛋白，外觀有過度疤痕組織。兩者最大的差異是，增生性疤痕會在原本受傷位置，可能逐漸縮小、軟化；但蟹足腫的疤痕甚至可能變大，超出原本受傷的範圍。每個人狀況都不一樣，有些疤痕會持續紅、癢、痛。疤痕比起正常肌肉、皮膚，比較硬、沒彈性，有些肥大疤痕長在關節，進而影響日常生活。

引發蟹足腫的原因，體質與基因最有可能

目前蟹足腫的機轉還沒被徹底釐清，可能有關傷口本身及基因。據統計，5-16%的西班牙裔、非裔有蟹足腫，亞洲人發生率也偏高，台灣研究則指出每1萬人中有15個人會有蟹足腫。

任何受傷都可能誘發蟹足腫，有蟹足腫體質可能連青春痘、耳洞、蚊子咬，只要傷到真皮層都有機會。發作時間不一定是立刻，有時會隔幾個禮拜、幾個月，甚至數年。

目前也有些研究發現基因和蟹足腫有關。可以確定的是，如果家族有蟹足腫遺傳，或是曾經發生蟹足腫，那麼萬一有傷口，長出蟹足腫的機率就高。最容易長蟹足腫的部位是上胸、後背、頭、頸部、耳朵。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 出現在耳部的蟹足腫。

常見的治療及預防方式

1. 類固醇注射

通常打完不久就會看到效果。但適合用在小範圍傷口，大量注射反而會有風險。有些患者可能會起水泡、色素沈積，或皮膚萎縮、變成凹疤。因此施打的劑量和方式，需要醫師仔細評估做溝通。

2. 冷凍治療

用超低溫液態氮，讓蟹足腫內的微血管凍傷、壞死，病灶就會萎縮，可能影響到纖維母細胞、膠原蛋白合成機制。缺點主要是疼痛，某些人可能會發生色素缺失。

3. 手術切除

手術也會製造傷口，很大可能會在縫合處又長出蟹足腫。因此常會在手術前後搭配類固醇、冷凍、放射治療，以降低蟹足腫機率。手術通常是其他方式無效時才會進行，實際狀況要跟醫師溝通。

4. 放射治療

當手術切除掉大體積的蟹足腫，用放線照射可以降低纖維母細胞的活性，減少膠原蛋白過度累積，即使新長出蟹足腫較不會太大。

5. 壓迫法

如果是線性、小型的蟹足腫，可以考慮矽膠凝膠、矽膠貼片，對傷口壓迫降低局部血液循環，減少疤痕養分供給、膠原蛋白合成，也產生保濕、防曬的效用。

6. 預防方法：

保持濕潤：濕潤傷口可以加速癒合，也降低疤痕生成。潤濕的傷口敷料、人工皮、矽膠片等等，都是保持傷口濕潤的方式。使用敷料前，要確定是沒有感染的傷口，不然反而會養細菌。

避免過度牽扯：如果反覆牽扯傷口，就在告訴身體有受傷的訊息，反而會導致疤痕生成。可以使用OK繃、繃帶，除了保護傷口，也可以減少過度牽扯。

防曬：癒合過程中常會色素沈積，而過度曝曬就是危險因子。因此可以用繃帶或敷料、其他物理方式，避免傷口曝曬。

按摩：如果疤痕增生，可以試著按摩。垂直壓迫可以降低血液循環，也有機會軟化疤痕。基本上每次壓個幾分鐘就行。

參考資料：

Goldstein BG. Keloids and hypertrophic scars.

Gauglitz GG. Management of keloids and hypertrophic scars: current and emerging options. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2013;6:103-114. Published 2013 Apr 24. doi:10.2147/CCID.S35252

NHS：Keloid scars

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範