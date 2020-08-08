香港曾出產英軍美軍軍艦？4個你意想不到的「香港製造」小知識

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追源溯始，造船業是香港開埠初期的主要工業，除了製造商船之外，還會為其他國家製造軍艦。無錯是軍艦，而且為數不少。例如美國海軍砲艇USS Mariveles 1886，由黃埔船塢於1886年為西班牙軍隊建造，於1899年被美國戰爭部購入，曾在美國西班牙戰爭中服役。另外有1907年的美軍運兵船的USS San Felipe（YFB-12）、USS Banaag、1928年的USS YAG-3和1931年的USS YAG-4等。

作為英國殖民地，香港當然亦有為英國皇家海軍建造軍艦，如1919年的War Bomber和War Trooper，而1938年則有HMS Li Wo等。

HMS Li Wo

因為香港地理位置和殖民地身份，造就了造船的業發展。在1863年包括怡和在內的幾間洋行在廣州成立黃埔船塢，1866年在香港註冊，1876年放棄廣州業務全力在香港發展，在紅磡建造大型船塢。

太古船塢

太古亦於1883年於鰂魚涌建造太古船塢。當年香港造船業追上了亞洲的造船龍頭，與日本齊名。但戰後香港經濟轉型，造船業開始式微。到70至90年代太古船塢重建成太古城，黃埔船塢變成黃埔花園，造船業的命運跟香港的命運一同全面房地產化。

今次皮毛小知識會跟大家分享4個大家意想不到的「香港製造」產物：

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex