小艇連續2天高速衝撞嚇鯨豚，與宜蘭外海賞鯨船業者衝突醞釀中

（中央社）宜蘭龜山島海域近來先後出現小艇疑似高速往鯨豚群衝去，嚇跑鯨豚，賞鯨船業者見狀後氣憤不已，雙方衝突似乎逐漸白熱化。海巡署今（8）日表示，將加強巡邏，維護海域秩序。

龜山島海域鯨豚資源豐富，近年來賞鯨船業者載客出海，前往欣賞鯨豚群身影時都保持距離，帶領船上遊客靜靜欣賞，但繼昨天一艘小艇在附近海域疑似高速往鯨豚群衝去，嚇跑鯨豚後，今天又出現同樣情況。

「開小艇的大哥，可否請你不要這樣追嚇鯨豚嗎？」簡姓賞鯨船業者說，今天上午他載遊客出海前往賞鯨豚時，又遇到另一艘小艇蓄意以高速方式，往鯨豚出沒的海域衝去，原本浮出海面的鯨豚被小艇行為嚇到後，馬上下潛躲避。

衝鋒艇蓄意干擾，影響賞鯨業生意

部分賞鯨船業者私下表示，小艇這些行為似乎挑明就是不讓賞鯨船找到鯨豚，影響生計，政府相關單位如再不出面處理，恐爆發衝突。

宜蘭縣政府表示，鯨豚屬保育類動物，依據野生動物保育法，若有騷擾鯨豚行為，可處一年以下有期徒刑、或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金。此外，小艇這類行為也可能違反發展觀光條例，縣府會依法處理。

縣府指出，娛樂漁船從事龜山島海域賞鯨活動，是宜蘭縣觀光休閒產業發展的主要環節。站在維護業者或漁民的生計立場，也希望遊艇主管單位及海巡署應站出來維護海域秩序。

海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部表示，已呼籲各遊艇業者於龜山島周邊海域遊憩時，務必注意鯨豚狀況，另外也將加強巡防艇在相關海域巡邏，維護海洋生物安全；如確有騷擾、獵捕等傷害鯨豚的行為，將依據野生動物保育法送辦。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範