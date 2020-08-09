三位韓流殿堂級人物組建新樂團「SSAK3」，為何快速走紅？

2020年不一樣的炎夏，受疫情影響，我們每天都無可奈何地戴著口罩，過著叫人窒息的生活。幸好，一隊由三位韓流殿堂級人物組建的新樂團，為這個沉寂暑天，帶來一份格外涼快的舒暢感。

由MBC電視台綜藝節目《玩什麼好呢》（놀면 뭐하니?）企劃的夏日團體——「SSAK3」（싹쓰리），有劉在錫、李孝利與鄭智薰（Rain）三人，組合重組了韓國樂壇消失已久的混聲組合與夏日舞曲，並走「Newtro」90年代舊風格，配上新時代編曲。「SSAK3」上周正式出道後，新推出的主打歌《再次來到這海邊》（다시 여기 바닷가）登上韓國多個音樂串流平台的熱播三甲，更同時勇奪《M Countdown》與《Show!音樂中心》的冠軍位置，人氣一時無兩。

除了「SSAK3」，韓國KBS另一個介紹80與90年代KPOP流行音樂的綜藝節目《20世紀 Hit Song》（이십세기 힛-트쏭），早前更邀請了曾於90年代憑一曲《3! 4!》紅起的組合「Roo'ra」 （룰라）表演，既懷念又溫暖。

韓國吹起90年代音樂懷舊風，不只是2020年的今日，這股世紀末感性浪潮其實是從幾年前開始，由多個韓國綜藝節目孕育出來的。好像因梁俊日與太四子而再次捧熱的JTBC綜藝節目《Two Yoo Project - 尋找 Sugar Man》，另外也有MBC綜藝節目《無限挑戰》，他們製作的《高速公路歌謠祭》與《土土歌》等懷舊音樂特輯，廣受好評，後來他們又邀請了象徵著90年代末第一代KPOP偶像男團的H.O.T.跟水晶男孩（SECHSKIES）復出表演。而tvN的電視劇《請回答》系列，也有助帶起這股懷舊風。

近日，90年代舞曲組合「Cool」（쿨）的舊作再次風靡韓國樂壇，韓國網路遊戲公司NCsoft便藉此機會，找來一批今天的KPOP歌手，舉辦「FEVER Music 2020 Cool Summer Project」重新詮釋「Cool」的歌曲。另外，高耀太（코요태）繼上月翻唱混合組合「UP」的人氣歌曲《大海》後，早前又與90年代人氣作曲家朱英勳合作推出有90年代風格的新曲《我夏》（아하），人氣亦不容忽視。

隨著90年代KPOP音樂再次被炒熱，今天韓國各大搜尋引擎，不難發現有不少「有KPOP資歷」的女性，在自家的Naver Cafe討論室內發文分享這些音樂節目的內容，甚至和網友分享自己的感情事。

從90年代KPOP音樂回朝到「SSAK3」，這種「復興」受觀眾歡迎的原因又是什麼？

如果有細心留意那些音樂節目影片下的觀眾留言，我們經常發現「治癒」等關鍵字。近半年韓國大受新冠肺炎疫情影響，隨著抗疫情況持續，韓國國民疲憊感充斥整個社會，再加上經濟不景氣，民眾心理壓力愈見嚴重。有人認為，時代愈是艱難，人愈期待熟悉的東西，所以韓國人今日希望通過熟悉的90年代音樂，懷緬韓國昔日好日子，以緩解緊張社會氣氛。

但為何是90年代音樂？其實，90年代作為韓國KPOP音樂的發源時代，不少今天對韓國流行樂壇具影響力的音樂人與公司代表，都是出自那個年代。當年流行的Hip-hop、舞曲與Rap的風格，對比70與80年代的音樂來得多元化；同時，那時代的音樂對今天10多20歲的一代而言，既新鮮又好奇。

況且，今天復出的90年代KPOP樂團與歌手，他們不只是重唱舊歌，更是把舊曲配搭今天流行的偶像化舞台設計與音樂風格，得以引起新一代關注。例如創造「SSAK3」的過程中，採用了今天KPOP走紅的關鍵方程式，通過網絡直播與粉絲進行雙向交流，不僅組合名字，就連成員的活動名稱，也是由粉絲們決定。

而對於今天韓國國內成長於90年代的30至40歲一群人，有經濟能力且仍會在音樂上消費，當他們得知熟悉的歌手復出表演、推出新專輯，他們絕對是重要的經濟推手。

所以，「SSAK3」的忽然冒起、90年代KPOP音樂再次被炒熱，除了抗疫疲憊下的治癒感，建立跨時代的音樂，也是懷舊KPOP得以復甦的原因。

（標題為編輯所擬，原標題為：紅爆韓國的「SSAK3」 熱潮背後的流行文化因由）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex