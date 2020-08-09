有青，才敢大聲！從市場長出來的市場美學

作者：見域CitiLens（文：陳瑋姿｜攝影：董昱、陳瑋姿）

紅色大聲公

「來喔來喔，現撈仔，沒青免錢。」「自己捏的貢丸沒有防腐劑啦。」「走過路過不要錯過。」

市場人聲鼎沸，吆喝叫賣的、討價還價的、閒聊嘻笑的此起彼落，不絕於耳。如果色彩有聲量，醒目吸睛的紅色，大概就是市場裡的大聲公吧！走訪新竹各地市場，從小吃攤、豬肉舖、成衣店到五金百貨，攤商們經常不約而同使用紅色作為招牌，而小至塑膠袋、餐具，大至桌椅、招牌，也隨處可見紅色身影，數量之多、密度之高，為台灣社會具代表性的色彩符碼。

這樣搭就對了！經典不敗的RGB

除了紅色，招牌、鐵捲門、塑膠籃、帆布等常見的藍、綠兩色也不遑多讓。飽和鮮豔的RGB三色，彷彿從土地裡長出來的原生色彩，構成一幅幅熟悉的台式日常風景，在各個角落聲嘶力竭，搶占你我注意力。

RGB 光的三原色，色彩學裡的專有名詞，由 Red、Green、Blue 三字字首組成。在此篇文章，挪用該詞為台灣傳統市場裡常見的色彩搭配。

顏色怎麼搭？約定俗成的常民直覺

豬肉攤經常選用紅字或紅底，約定俗成的招牌，反映了台灣色彩文化，也與色彩感知相關聯。或許單純因為大家用就跟著用，或許因為個人喜好，或許隨招牌師傅發揮。這些巧合最終回歸到人類最原始的感知上：色彩本身是帶有情緒的，我們看到色彩也會產生主觀感受，試想把「本地黑豬」改成綠色，會不會覺得豬是吃素的抑或哪裡怪怪的呢？

紅字＋黑豬插畫。 【註】新竹的「摃」丸：新竹貢丸寫法和其它地區不太一樣，常見手部「摃」丸，強調手作。參閱貢丸湯 VOL.13《貢丸的一生》。

猪：豬的異體字。

異體字 指意思與讀音相同，但外觀不同的文字，經常出現在公共指標系統等需要快速辨別的情境裡。觀察發現，市場裡的招牌也有不少異體字。常見的異體字如「台」=「臺」、「裡」=「裏」。

紅色深受小吃業者和肉類攤販喜愛，光譜鄰近的橘色、黃色能增添活力與朝氣，同樣是熱門選擇。用紅色與肉品之間的關聯類推，觀察到許多菜販使用綠色字體作為招牌，搭配大面積綠塑膠籃陳列，使整體色彩更具一致性。

市場裡充斥著與知覺感受相關連的色彩搭配，但常民設計是為了解決生活中的問題因應而生，功能大於美觀需求，有通則就有例外，走走逛逛，不經意總能發現令人為之一震的狂野應用。

跟著市場攤商學排版

把握「數大就是美」準則，層層堆疊與大面積陳列，讓自家產品吸引你我眼球。此外，還有一些你我不知道的小眉角。

一、賣魚50年的林大哥

位於西門市場裡十字路口交會處的海鮮攤商林大哥，是在地新竹人，國中畢業跟著賣蚵仔的兄長在市場做生意，退伍後獨當一面至今。問起魚貨排列有什麼要注意的眉角，林大哥說：

「新鮮！看起來新鮮最重要！」「這些魚齁，排整齊客人才看得清楚。」「下面墊的綠色帆布是用來取代葉子啦！以前市場裡有人專門賣蓮葉、香蕉葉、芋頭葉，我們會買來鋪在底部，看起來比較新鮮。現在沒有人賣了啦！要自己去山上摘，我懶得去乾脆用帆布代替。」「透抽批來就這樣的，這些是遠洋魚貨，撈起來進冷凍時，就會先處理好。至於蛤蠣，現在都是養殖的，跟虱目魚養在一起。」

二、代號魚老闆的野生Knolling

「客人由魚眼清澈與否挑選魚貨，因此陳列必須讓魚眼清晰可見。」此外「黑嚕嚕的不討喜！」老闆會刻意避開黑色的魚排成一片。同樣位於西門市場裡的另一家攤商，代號魚老闆，相當重視魚貨的色彩組合搭配。

Knolling 指的是將物品按外觀顏色、大小、形體等關聯重新排列整齊的美學形式，前陣子流行的真人開箱，即是Knolling 一種。 排版設計中， 強調整體印刷墨色平衡，利用文字圖片區塊的留白間距調整，讓整體視覺上看起來灰度一致，避免某區塊特別刺眼。魚老闆口中的「黑嚕嚕一片不討喜」，與排版設計強調「灰度」概念不謀而合。

「再往左邊0.05 公分。」「再往上一點。」 排版時，設計師們經常為了一毫米的差距錙銖必較。不過從魚貨排列看來，魚老闆們的「對齊強迫症」一點都不輸給設計師呢！

三、有所堅持的蔬菜攤商

葉菜類擺放一區，球狀如高麗菜、萵苣一區，地瓜、馬鈴薯、山藥等根莖類一區。透過形狀分類讓攤位看起來清爽，引導客戶輕鬆找到商品。蔬菜攤商老闆堅持用黃光燈泡，也會在葉菜類上噴水，好看起來鮮嫩可口。

標準化紙箱

政府近年來推廣「共同運銷」制度，須要精確的「分級包裝」輔助才能增進運輸、儲藏的效率，臺北農產運銷股份有限公司曾製作標準化紙箱，無償提供予農友使用。同時向農友宣導規格化紙箱包裝，方便承銷人看貨，也提高拍賣效率。

紙箱上的寶島風情

蔬果首重賣相，碰撞傷痕是大忌，因此防撞耐重的瓦愣紙箱成了運輸包裝首選。傳統包裝講求一目了然且節省成本，用色簡單鮮豔，斗大楷書冠上特選、新鮮等形容詞，並標示產地鄉鎮，除了功能性，也悄悄地宣揚食農教育。

結合台式字體、色彩、圖形的紙箱，數量眾多隨處可見，上頭的花樣設計，看著看著，是不是感受到一股濃濃的寶島風情拂過眼前呢？

本篇文章出自《貢丸湯》Vol.21「市場Tone」

本文經方格子 vocus與見域CitiLens授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航