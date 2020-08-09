貝魯特爆炸燃起民眾不滿：示威者闖入外交部，黎巴嫩總理尋求提前大選

黎巴嫩首都貝魯特4日發生爆炸意外後，民眾對政府的不滿情緒爆發，走上街頭進行示威，縱火、扔石頭破壞街道商店，與黎巴嫩安全部隊爆發衝突，甚至於昨（8）日闖入黎巴嫩外交部，宣告那裡是「革命總部」。黎巴嫩總理狄亞布（Hassan Diab）則宣布，他將尋求提早舉行國會大選，指稱這是「擺脫國家結構性危機」的唯一途徑。

國家陷入嚴重經濟危機，民眾不滿情緒於港口爆炸意外之後引爆

《自由時報》、《中時新聞網》報導，黎巴嫩反政府示威者於6日晚間開始在議會外進行抗議，並縱火、扔石頭破壞街道商店。隨後警方發射催淚瓦斯，引發示威者與安全部隊衝突，造成數名示威者受傷。

在爆炸事件發生前，黎巴嫩已深陷1975到1990年內戰以來，最嚴重的經濟危機。黎巴嫩自去（2019）年10月多次爆發反政治菁英示威，要求政府改革，前總理哈里里（Saad al-Hariri）更在抗議活動的壓力下辭職。

而黎巴嫩首都貝魯特4日發生爆炸意外，再次激起民眾對政府的不滿。抗議民眾與黎巴嫩安全部隊報發衝突，而安全部隊動用催淚瓦斯，對付了國會附近的許多抗議者。官員說，貝魯特大爆炸是由從2013年起，就存放在港口倉庫的2750公噸硝酸銨所引發，而這激怒了示威民眾。許多黎巴嫩人認為，是政府的疏失才導致這起死傷慘重的事故。

示威者怒批政府扣留2750噸硝酸銨，卻沒有實施安全措施，政府的疏忽導致爆炸，造成137人死亡，約5000人受傷。

《自由時報》報導，在爆炸發生後數十萬人無家可歸，有數千名抗議群集結在市中心，除表達對政治人物的憤怒不滿，也將大爆炸歸咎於政客的貪腐和無能。民眾舉起「你們全是殺手」的標語，還有人高叫「政權倒台」等口號。還有婦女向巡邏的士兵喊話，呼籲一起加入對抗政府。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 安全部隊動用催淚瓦斯，對付國會附近的抗議者。

Photo Credit：AP / 達志影像 示威者與鎮壓部隊爆發衝突。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 一位示威者利用網球拍將催類瓦斯打回鎮壓部隊的方向。

昔日「中東小巴黎」處境慘澹，總理尋求提前大選

《商業週刊》報導，貝魯特曾被視為「中東小巴黎」，但近來的處境慘澹，對黎巴嫩人來說，這場首都大爆炸是「雪上加霜」。

黎巴嫩人正在面對的，是過去幾十年來最為嚴重的一場經濟危機，已在經濟崩潰的重壓下苦苦掙扎多年。根據《Vox》，多年來，黎巴嫩央行為了維持與美元的固定匯率，壓低進口物價，持續向私人銀行借款，銀行則以15％的高利率吸引民眾。然而，當「政府、銀行與民眾的錢都用盡了」，匯率便如骨牌般一路崩跌。

《中央社》報導，在貝魯特4日發生致命大爆炸後，部分憤怒抗議群眾於昨日闖入位於貝魯特的黎巴嫩外交部，宣告那裡是「革命總部」。退休軍官拉瑪（Sami Rammah）在外交部前台階上透過擴音器宣布：「我們正接管外交部，當作革命基地。」

面臨群情激憤，黎巴嫩總理狄亞布宣布，他將尋求提早舉行國會大選，指稱這是「擺脫國家結構性危機」的唯一途徑。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 黎巴嫩總理狄亞布（圖中）宣布，他將尋求提早舉行國會大選。圖為4月5日狄亞布於貝魯特-拉菲．哈里里國際機場外接受訪問。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：黃筱歡