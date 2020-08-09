中國學生來台受阻是歧視嗎？暫時性的差別待遇而已

文：廖宣佳（台大國發所）

其他國家的學生可以來台復學，唯獨中生來台復學受阻，這是否有政治操作，甚至有政策差別待遇的歧視隱憂？

確實，政策與說詞的轉彎，還有各部會推卸責任的過程不太光彩。陸委會起初將責任推給中國，認定是中國不讓中生來台，但中國政府一直都有簽發「大通證」。中國不承認「國立」大學的字眼，也不是這一兩年的新聞。隨後陸委會又將皮球推給教育部，指稱教育部不給中生來台，教育部反擊「這是兩岸主管事務機關的決定，教育尊重這個決定。」

疫情指揮中心的說詞是，現階段並沒有限制中生來台。許多網路評論指出歧視中生，《聯合報》更放上頭版，在主頁批評蔡政府，論點大致上是：凡是兩岸都嚴格審查，人權價值在兩岸議題就又有了雙重標準。

這個事件的癥結點在於，國安考量是否能凌駕於人權？中國學生的身分，與中國政府之間的關係是什麼？我們是不是能將中生視為一般的外國學生，忽略掉他來自的國家？我們在處理兩岸關係時，能夠無視這幾年來中國對外的行為，以及行為所展現的企圖？

國安考量是否凌駕於人權，我們可以從其他國家的政策作為借鏡。以美日來看，美國政府近期因為疫情惡化的考量，限制留學生到美國讀書；日本則是社會本身的文化因素，對移民一直很保守，政府從不輕易核可。這些政策的結果，都是政府依社會的需要去做調整。

畢竟，人權的適用有優先順序，民族國家為基礎所構成的國際關係，是以各國國民的權利與利益的保障為優先。對非本國籍人士的差別待遇，在例外情況下可以被允許。外國學生的受教權，不是本國必須優先保障的基本權利。

然而，其他國家的學生沒有被限制來台，唯獨中生被限制，是否歧視中生？否則疫情考量，應當一視同仁的禁止。

確實，現在歐美國家的疫情沒有改善，擴散情況反而更嚴重。中國的疫情對外號稱受到控制，但是中國的資訊是不透明的，他提供的感染人數與死亡人數沒有辦法被證實，而前陣子北京又爆發了第二波感染潮，足見疫情並沒有真正穩定下來。

在大瘟疫時代，各國對外的政策趨向保守，全球化與區域整合退燒，台灣的陸委會基於各國對外政策思維的趨勢，可想見對中的交流採取保守。兩岸事務歸給陸委會管理，是因為對中事務有其特殊性，特殊性在於主權與治權的關係模糊，不完全屬於國與國的關係。因此，由陸委會負責對中生的事務，與對外國學生的事務分開處理，是依據特殊的歷史脈絡與法律的規範而來。

國民不太可能完全脫離他所屬的國家，尤其是一個國力上升的國家，在區域展現他要擴大影響力，甚至是爭取區域領導權的企圖時，國民是他實踐對外目標的幫手。舉凡美國調查在科技界與學術界的間諜，我國調查的中國「千人計畫」，都是為了徹查中國政府背後的「幫手」。

或許有人會質疑，中生只是學生，學生與中國的對外戰略有什麼關係？有必要無限上綱到單純的學生嗎？

雙邊關係的熱絡程度，會依據兩邊政府如何互動而定。中國單方面強硬的開出對話的條件──「承認九二共識」，否則拒絕任何的對話；以軍機繞台、遼寧號航行台灣海峽做威嚇，施加單邊的軍事壓力，這些行為是中國主動破壞了兩岸關係的和平。

台灣身為一個權力極度不對稱的國家，反制手段微乎其微。面對一個國力不斷上升的區域強權，台灣的對中政策採取最謹慎保守的思維，僅求在美中攤牌競爭、大瘟疫盛行的時代自保，這樣的期望能夠被譴責嗎？

中生沒有被犧牲，也不是政治鬥爭的棋子。他們不是永遠無法出入台灣，也不用擔心受到滲透、威脅的恐懼，更不會面臨國際上孤立無援的處境。在動盪不確定的兩岸關係中，受謹慎保守的政策影響，面臨暫時性的差別待遇而已。

延伸閱讀：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：黃筱歡