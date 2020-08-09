抗疫有成人氣旺、支持度突破60%，新西蘭總理連任機會高唱入雲

新西蘭（台譯紐西蘭）總理阿德恩昨天（8日）展開她所領導的工黨競選活動，因成功抗疫而人氣高漲的她，承諾將全神貫注在提振因疫情而受到衝擊的就業與經濟成長。

《法新社》報導，阿德恩（Jacinda Ardern、台譯阿爾登）在新西蘭歷經基督城（Christchurch）清真寺大規模槍擊案、致命的白島（White Island）火山噴發與今年爆發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，展現領導能力，因而掀起「賈欣達狂熱」（Jacindamania）風潮，最新民調顯示她的支持度突破60%。

在疫情迫使新西蘭關閉邊界前，民調曾顯示執政黨在9月19日的大選岌岌可危，不過隨著新西蘭幾個月內就消滅社區傳播，民心旋即偏向中間偏左的執政工黨。

前女司法部長、反對派國家黨領袖科林斯（Judith Collins）主要批評現阿德恩對未來缺乏遠見，尤其是如何在疫情後重振經濟。不過，許多觀察家懷疑這是否能夠奏效。 而國家黨前黨魁Todd Muller上月中突然以健康理由宣布辭職，距離他擔任此職務不過數個星期。

擁有500萬人口的新西蘭，這波疫情境內僅22人病歿，而距離通報最近一例不明來源感染的病例迄今已99天。

領袖魅力渾然天成的阿德恩在奧克蘭（Auckland）發表演說，揭開競選活動序幕，她告訴支持者：「民眾問我這是攸關疫情的選舉嗎？我的回答是yes。」

她說：「企業無論大小，都對我們的經濟復甦至為重要。」

40歲的阿德恩承諾，如果她的政黨在9月19日勝選，她承諾以3億1100萬新西蘭元（約16億港元、新台幣60億元）來提振就業，並讓4萬民眾重返職場。

這項挹注將補貼企業平均7500至2萬2000新西蘭元（約3.8萬至11.3萬港元、約新台幣14萬7514至43萬2709元）來雇用失業的新西蘭民眾。

新西蘭是全球防疫的模範生，當多數國家仍店門緊閉的同時，新西蘭已成功重新開放經濟。

最近數據顯示，新西蘭因疫情衝擊的失業沒有預期的那麼悲慘，而由於政府在防疫上的努力和早期因應，企業信心已經提升。

阿德恩在2017年當選成為新西蘭史上最年輕的總理，也是該國有史以來第3位女性領導人。

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