彰化血清抗體研究4族群「部分陽性」，醫：當時防疫政策奏效，後續才未有大規模感染

彰化縣政府日前與台大公共衛生學院合作，於6月11日起啟動萬人「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）血清抗體調查，近日初步調查結果出爐，發現當時於確診者、接觸者、居家檢疫者、健康照顧人員等4族群出現部分陽性反應。

參與研究的學者強調血清抗體檢測是在檢驗過去感染狀況，和目前疫情並無太大關連。萬人檢測若有出現「中和抗體」，其意義在於「疫苗會有用」，而不是有多少人有抗體。疫情指揮中心發言人莊人祥也強調，若有這些陽性個案，經過這麼久時間，已經沒有傳染力，民眾無須太過恐慌。

亦有加護病房主治醫師回應，認為受試者是在6月抽血檢測抗體，IgG抗體是在感染後大約6週產生，所以一個人的抗體陽性的話，回推就是他在3～4月曾經感染過。但國人在之後的防疫政策的配合奏效，把疫情控制下來了，才沒有更進一步造成大規模的感染。

彰化血清抗體研究，4族群都驗出部分陽性

《聯合新聞網》報導，由彰化縣政府、台大公共衛生學院合作，6月11日起啟動萬人武漢肺炎血清抗體調查，初步調查3000人，發現部分受檢者血液抗體呈陽性反應，且分布於確診者、接觸者、居家檢疫者和醫護人員4個族群。顯示國內社區確有武漢肺炎病毒的隱形感染者，至於感染程度與規模，有待統計陽性人數與分布。

《中央社》報導，台灣大學公共衛生學院、彰化縣衛生局、彰化基督教醫院以及中央研究院合作，在彰化縣推動武漢肺炎的新型冠狀病毒血清抗體檢測，了解各族群、年齡等抗體分布的情形以及社區感染的程度，預計本月25日在彰化縣公布檢測結果。

台大公衛學院教授陳秀熙今（9）日接受媒體聯訪表示，目前針對確診者、接觸者、居家檢疫者、健康照顧人員等4族群，檢驗了將近3000人，發現4族群都出現部分陽性反應。

Photo Credit: 中央社 台大公共衛生學院曾於2月17日舉辦武漢肺炎說明會，當時副院長陳秀熙（右）親自說明，並提出防疫建言。

《聯合新聞網》報導，不過陳秀熙強調，目前實驗室最重要的測試結果還沒出來，無法告訴外界4族群陽性比例有多少。這次研究檢驗結果不會只有快篩，還會進行NT抗體等中和抗體確認，NT抗體是免疫細胞受刺激後產生的抗體，和康復後產生的抗體不同，如果有驗出，代表具有免疫力。

陳秀熙稍晚也以簡訊向記者補充，強調血清抗體檢測是在檢驗過去感染狀況，和目前疫情並無太大關連，媒體卻經常將兩者相聯。

《經濟日報》報導，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，調查預計檢測萬人，目前完成4000多人，25日預計公布檢測4000～5000人的期中報告，進一步完整期末報告預計9月完成。

葉彥伯補充，若有發現「中和抗體」是好事，有中和抗體代表有「保護效果」，即將人體抗體中放進病毒，可抑制病毒甚至消滅病毒。雖表示曾經感染，但也表示已有保護作用。好消息是疫苗會是有用的，所以這次萬人檢測若有出現「中和抗體」的意義是「疫苗會有用」，而不是有多少人有抗體。

《自由時報》報導，陳秀熙表示，目前發現部分受檢者體內已具有武漢肺炎病毒免疫力，但免疫力有多強，還要進一步確認。在確診者、接觸者、居家檢疫者和醫護人員4族群中，也皆有人驗出抗體陽性反應。其實不管是日本留學生、泰國移工等個案，確定有潛在感染者這是「無庸置疑」，但要深入探究陽性率多少，則要再等更精確的結果。

陳秀熙說明，目前的檢測結果，初步看到有受檢者具有免疫力，但綜合抗體檢驗還在等NT抗體的最後結果。NT抗體是免疫細胞透過病毒刺激而產生，類似接種疫苗後的抗體反應，如果具有免疫力是好消息，也是希望看到的反應，但還要再作確認，大家不要急。8月25日會由彰化縣統一公布檢測的結果，供社會了解社區感染狀態。

莊人祥：這些陽性者可能真的是個案，因為症狀不明顯沒有被偵測出來

《ETtoday》報導，針對此次彰化萬人武漢肺炎血清抗體調查的初步結果，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥受訪時表示，還需要評估檢驗使用的試劑其敏感性、特異性，加上疾病盛行率低，存在有偽陽性的風險。

不過初步瞭解，該研究檢驗對象都屬於高風險族群，確實有可能出現抗體存在的情況，這些陽性者可能真的是個案，因為症狀不明顯沒有被偵測出來。這些可能性都無法排除，還需等待相關研究結果進一步釐清。

莊人祥也強調，若有這些陽性個案，經過這麼久時間，已經沒有傳染力，民眾無須太過恐慌。而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則在疫情記者會時強調，應等待完整報告出來才可做進一步的評估與參考。

加護病房主治醫師：後續防疫政策的配合奏效，把疫情控制下來

目前擔任奇美醫院加護醫學部主治醫師的陳志金，也在自己的臉書粉絲專業上回應強調，這次的研究結果只能告訴我們在3月、4月的時候，台灣社區的部分狀況，而不是台灣「現在」的狀況。因為受試者是在6月抽血檢測抗體，IgG抗體是在感染後大約6週產生。所以一個人的抗體陽性的話，回推就是他在3～4月曾經感染過。

陳志金表示，3月初到4月中正是台灣疫情的高峰，也出現一些感染源不明的個案。所以現在「回頭看」當時的感染人數，的確是有可能會出現「漏網之魚」的，這是很合理的。「但是，在全國大家都配合戴口罩、勤洗手、保持社交距離之後，我們也把這波疫情控制下來了。」

因此數量越大，代表防疫越了不起，因為國人在之後的防疫政策的配合奏效，把疫情控制下來了，沒有更進一步造成大規模的感染。

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責任編輯：朱家儀

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