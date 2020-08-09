向李登輝進行最後的道別：日本前首相森喜朗率團抵台，親贈蔡英文漫畫雜誌

日本前首相森喜朗今（9）日率國會跨黨派議員來台，親自向李登輝追思哀悼，眾人抵台後，先至總統府內見總統蔡英文，隨後前往台北賓館弔唁李登輝。森喜朗向蔡英文總統表示，無論是日本政界與人民都非常尊敬李前總統，感謝台灣政府對於此行訪台的安排。

森喜朗特地帶來繪有蔡英文頭像的日本青年漫畫雜誌《Big Comic》，致贈與蔡英文。森喜朗說，日本首相安倍晉三得知李登輝逝世後，隨即來電徵詢其意願，儘管他正在進行洗腎治療，無法離開東京2天以上，但他仍欣然接受，率團前來台灣。

前首相森喜朗為首，日本弔唁團於下午2點半抵台

《民視新聞網》、《三立新聞網》報導，前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。高齡83歲的日本前首相森喜朗今日率國會跨黨派議員來台，親自向李登輝追思哀悼。森喜朗一行人上午前往羽田機場，我國駐日代表謝長廷也到場送機致意。

眾人在下午2時35分抵達台北松山機場，接著於4時至總統府內見總統蔡英文，5時至台北賓館弔唁李登輝。

據我駐日代表謝長廷公布的訪團名單，森喜朗此行由跨黨派國會議員陪同，包括古屋圭司、岸信夫、衞藤征士郎、長島昭久、中山泰秀（以上自由民主黨）、富田茂之（公明黨）、中川正春（立憲民主黨）、榛葉賀津也（國民民主黨）、石井章（日本維新會）等9人，另還有日本台灣交流協會理事長谷崎泰明也一同前來。

在2001年森喜朗擔任日本首相，李登輝計畫訪日治療心臟病，日本外務省擔憂引中國不滿，反對李登輝訪日。但森喜朗不顧外務省的反對，仍決定發給李登輝簽證。

森喜朗一行人在台短短約3小時期間，將採團進團出、專車專機接送等方式，全程也都須戴口罩，加上其行前有提供核酸檢測陰性證明、在台停留時間短，因此不需要進行居家檢疫。

蔡英文於總統府內接見弔唁團成員，現場人員皆配戴口罩

《中時新聞網》報導，總統府指出，訪團此行將依據疫情指揮中心防疫相關規範，在符合防疫標準，並保護台日雙方人員及國人安全為前提，依國際外交禮儀妥善接待。

總統府發言人張惇涵表示，訪團成員在日本出境前3日內完成PCR檢測並獲陰性證明，以專機往返，並以防疫專車接送；訪賓進入總統府時，按照標準程序，必須佩戴口罩、測量體溫、手部進行酒精消毒；晉見總統時保持適當社交距離、拱手不握手、不做身體接觸，並且事後活動區域例行適當消毒。

總統蔡英文下午4時於總統府內接見日本前首相森喜朗與弔唁團成員，全程也開放直播。由於正值疫情期間，從直播畫面可以看見，包括蔡英文總統、森喜朗及其他訪問團人員、現場翻譯與我方出席代表等人，皆有配戴上口罩。蔡總統以拱手取代握手，日方人員則多鞠躬回禮。

森喜朗：安倍晉三親自來電徵詢意願，向李前總統進行最後的道別

《中央社》報導，蔡總統說非常感謝日方率團來台弔唁李登輝。並且表示眾所周知李登輝非常注重台日關係，即便卸任總統仍致力促進台日友好，這幾年，兩國彼此互訪的觀光人數，好感度都朝正向成長。

蔡總統說，目前的疫情仍在擴散當中，她希望台灣與日本在疫情資訊分享、疫情藥品的研發與專家交流項目等能有更多合作空間。

根據直播影片，森喜朗表示非常感謝總統懇切的致詞，及我國相關單位的安排。這一次本來只是希望低調的過來訪問，不料消息走漏，日本朝野政黨知道後，遂跨黨派國會議員聯合前來弔唁，是一個相當有意義的舉動。特別是日本許多的一般民眾，都打從心底非常尊敬李前總統。

森喜朗說，二戰結束後，日本沒有向朝鮮半島一樣分裂成兩個不同的國家，其實台灣也很清楚，從這個意涵來講，李前總統可說是比許多民眾及國會議員更了解日本歷史。因此各界接受許多李前總統的指導，表達由衷的感謝之意。

因此一旦知道李前總統與世長辭，許多日本國民及國會議員，皆希望能夠來向李前總統進行最後的道別。

《自由時報》報導，森喜朗則表示，無論是日本政界與人民都非常尊敬李前總統，感謝台灣政府對於此行訪台的安排，他也笑說安倍晉三首相得知李登輝逝世後，隨即來電徵詢其意願，儘管他正在進行洗腎治療，無法離開東京2天以上，但他是欣然接受。

森喜朗也代安倍傳話，盼李前總統安息，感謝李前總統一生對於台日關係所做的貢獻，表達由衷的感謝與敬佩。

森喜朗也特地帶來繪有蔡英文頭像的日本青年漫畫雜誌《Big Comic》，致贈與蔡英文。《聯合新聞網》報導，此為《Big Comic》即將於8月25日出刊的週刊，封面人物為蔡總統。封面漫畫中，蔡總統單手輕推眼鏡、眼神堅定望向前方，漫畫畫風下的「小英總統」讓人眼睛為之一亮。

此外，封面上的文字更稱蔡總統為「台灣總統」，並有「我的鄰居，台灣」以及台灣本島的圖案。這本雜誌也在日本亞馬遜書店等日本線上書店上架，雖然並未有商品圖片，但都在圖說註明封面人物為蔡英文，後面加註「台灣總統」。

在與蔡英文的會面之後，森喜朗一行人於下午5時赴台北賓館，向李登輝表達追思哀悼。預計在今日晚間就會返回日本。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：黃筱歡