令人憤怒的蛋炒飯——少見多怪，不妨開眼界

文:南灣水巷生(哲學博士生,專長為意識哲學。有鑒追求靈性生活的香港人愈來愈多,惜坊間謬說流行,學院又鮮予重視,誠覺一憾。遂立志融會靈性與知性,助人探索精神世界之各處幽微)

近日網上因一碟蛋炒飯鬧得沸沸揚揚。事源廚師帕特爾(Hersha Patel)在英國廣播公司的飲食專訊上教人煮蛋炒飯,自稱羅傑叔叔(Uncle Roger)的華裔諧星拍片戲謔之。豈料引來天下共鳴,不少自問識煮飯的網友怒斥帕特爾侮辱了飯。到底他犯了何等彌天大錯呢?罪狀大抵如下:

一,用茶杯量水而不用手指;

二,沒洗米;

三,水太多以致米太濕;

四,煮到一半,倒半熟米至濾盆中瀝水;

五,再開水喉沖濾盆中的半熟米;

六,用鐵器刮易潔鑊。

伴電飯煲成長的一代,上述表演固然匪異所思,甚至如拿坡里人見菠蘿加薄餅一樣氣憤。起初我都笑埋一份,但順住好奇心,出動書呆子性格,不知不覺鑽研落去,就覺得香港人未免少見多怪。雖然那一碟震撼天下食米民族的蛋炒飯合格與否,尚待商榷,但我相信為數不少香港人面露難色之時,根本不清楚飯的不同種類及不同烹調法式,自以為掌握了唯一正確且千古不易的食譜。不妨趁此良機開開眼界。

雖然香港家庭的餐桌上罕見,但歐美很易買到教學短片中所用的那款長身香米「basmati」(बासमती )。印度文的「bas」(बास)解「香」,「mati」(मती)解充滿,顧名思議,以香氣馥郁見長。香米原產自印度及巴基斯坦,亦廣受南洋以至西亞諸多食米民族所喜愛,繼而繁衍出繁富的食譜。據我短暫涉獵所得,香米本身較乾,收水煮熟後會大幅增長,所以煮時必須多落水,米水比例由1:2至1:6的食譜都有;待半熟,瀝水,再靠餘溫焗熟。

帕特爾的做法正一脈相承,而實情他本就靠教人煮印度菜出名,會用傳統手法處理香米就不足為奇了。當然,一本正經的觀眾會繼續挑剔,說他根本不該用香米去煮中華風的蛋炒飯。那確實不是一碟合格的蛋炒飯,若你堅持如假包換的中華風的話。只是盲目順從偏見起鬨,跟虛心求證過後再評之責之,著實不同。世界寛大,無奇不有,多認識異國風情,才能避免狹隘的武斷。

除網上教做菜的短片外,亦翻了翻《飯的誘惑》(Seductions of Rice)一書,其中就有媚媚道來香米的特性。作者點出香米的煮法大致二分:一種叫吸收法(absorption method),即水會為米所悉數吸收,尤其用中日式炊具料理時;另一種叫多水法(lots-of-water method),即有如煮意粉般多了瀝水步驟,乃印度傳統。

「There are two basic ways of cooking plain basmati rice. One is by the absorption method (most commonly associated with Chinese and Japanese rice cookery), the other by boiling in plenty of water, the most widespread method in India. Indians seem to have traditionally cooked their rice i n plenty of water. A Sanskrit story from the early seventh century by Dandin describes a young woman preparing food: polishing rice in a mortar, cooking it in boiling water, serving the gruel and then the rice, flavored with ghee, condiments, and spices.These days the cooking water is often poured off and discarded, though in some families it is saved for cooking other foods—or for ironing—because of its starch content.」