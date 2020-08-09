6年來首位訪台的美國內閣：美衛生部長艾薩抵台，週一將與蔡英文會面

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）於於今（9）日下午踏上台灣，進行訪問行程。艾薩是1979年台美斷交以來訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國內閣官員。預計此行將會面見總統蔡英文，以及衛福部長陳時中等部會首長。

《中央社》報導，美國衛生部長艾薩率訪問團，於今日下午4時48分抵達台北松山機場，訪團乘坐美國空軍C-40B行政專機，機身上漆有美國國旗，顯示訪問的高規格。

美國衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services）部長艾薩一行人下飛機後，與台灣方面接機代表稍作寒暄後，就前往機場檢測指定地點，艾薩還對媒體揮手致意。

《聯合新聞網》報導，前往接機的為美國衛生部先行抵台的官員、美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑、外交部政務次長田中光、衛福部疾管署署長周志浩、外交部北美司長徐佑典等人。訪團成員全數配戴口罩，且不握手。

艾薩是1979年台美斷交以來訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國內閣官員，此行將會見總統蔡英文，以及衛福部長陳時中等部會首長。

根據美國《總統繼任法》，衛生部長的總統繼任排序高於曾訪台的運輸部長和能源部長等官員。

《BBC中文網》報導，艾薩也是2018年3月，美國總統川普（Donald Trump）簽署《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）之後，第一位訪問台灣的美國部長級官員。他亦是過去6年來第一位訪問台灣的美國政府內閣成員。分析人士稱，此舉向北京釋放出重要信號。

艾薩訪團今日傍晚抵台，《三立新聞網》報導，中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCS）9日則指出，美國航空母艦竟出現在日本和台灣之間的東中國海巡弋。

USS Ronald Reagan with USS Antietam spotted in the #EastChinaSea on Aug 8, amid the upcoming US high-level delegation visit to #Taiwan.

Image credit: @lobsterlarryliu ? pic.twitter.com/sVFl4whxlm — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 9, 2020

SCS於推特表示，在美國衛生部長艾薩來台之前，發現一艘美國航空母艦隆納．雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76），和另一艘護衛艦安提坦號飛彈巡洋艦（USS Antietam CG-54），出現在日本和台灣之間的東海巡弋。

對此，國防部則低調表示，有關於台海空域皆有全盤掌握，請民眾放心。

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）8月5日回應記者詢問稱，美國內閣官員造訪台灣有先例，這與過去美方政策一致。中國方面則抗議艾薩訪台，並向美方提出嚴正交涉。

《ETtoday》報導，艾薩本次訪問台灣，主要是傳達美國肯定台灣防治「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的成就，同時見證台美之間的共同信念，認為開放、民主是成功防疫的關鍵因素。不過，即便艾薩一行是來台看防疫成果，但不需依照我國防疫規定隔離14天，而是成員提出離美前72小時內檢驗陰性報告，且在抵達台灣之後，通過檢測才能入境。

《自由時報》報導，艾薩訪團行程緊湊，據悉僅在台灣停留4天，週一上午除將晉見蔡總統，此行中也將拜會外交部長吳釗燮，並有機會與公衛專家前總統陳建仁和副總統賴清德交換意見。

根據美國在台協會的資訊，在訪台期間，艾薩也將向公衛研究生及美國疾病管制與預防中心培訓計畫的學友發表大型演講。艾薩將於演講中強調台灣在國際社會，尤其是全球公共衛生領域中，扮演建設性的角色。

艾薩此行參訪由美國在台協會主席莫健大使（James F. Moriarty）、美國疾病管制與預防中心首席醫療官米契爾．沃爾夫（Mitchell Wolfe）、美國衛生部幕僚長布萊恩．哈里森（Brian Harrison）、美國衛生部全球事務辦公室主任蓋瑞特．格里格斯比（Garrett Grigsby），以及其他政府成員陪同。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：黃筱歡