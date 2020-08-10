蔡英文接見美國衛生部長：艾薩稱「台灣防疫成就，彰顯民主價值所在」

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）率訪問團訪台，今（10）日會見總統蔡英文。蔡英文表示，非常歡迎艾薩部長，艾薩的來訪是台美防疫合作的重大一步。

蔡英文表示，期待台美持續有衛生合作，造福台美、全球。蔡英文表示，艾薩部長過去已和衛福部長陳時中數度交流，這是第一次造訪台灣。蔡英文表示，相信透過這次實地走訪，更了解台灣如何處理疫情。台美也能就疫情處理上，可以共同交換意見，找到未來合作方向。

蔡英文表示，今年三月共同發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，台美雙方在物資交流、藥品研發上，持續加強合作。蔡英文表示，「當台灣民眾從新聞上看到，美國白宮官員使用印有台灣製造的口罩，我們都很開心台灣製造的口罩能發揮夥伴效應。」

蔡英文表示，這波疫情證明，台灣能夠守住國內疫情，也能合作其他國家對抗疫情，「我再次強調，政治因素不該凌駕健康人權之上。」蔡英文說，藉此機會感謝美國總統川普（Donald Trump）、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、衛生部長艾薩，持續肯定台灣模式在防疫上對全球貢獻，期待台美在研發疫苗上有突破。「相信在雙方合作努力下，防疫、各領域上交流，能共同為印太地區上有所貢獻。」

艾薩致詞時則表示榮幸來到這裡，並「傳達川普對台灣的強力友誼和支持。」他首先恭賀蔡總統開啟第二任期。艾薩提到，蔡總統在領導台灣時，展現的勇氣與視野，對區域、全球都是深刻的啟發。

艾薩也對前總統李登輝逝世致上哀悼之意，稱李登輝是民主之父、重要的領袖。

艾薩表示，在川普帶領下，美國已透過各種方式傳達對台灣民主的欣羨。他稱台灣防疫成就，堪稱全球最成功的表率之一，也彰顯台灣民主價值所在。此行討論重點，是著重台灣醫衛、防疫成就，以及如何台美合作，共同迎戰防疫挑戰。

這次台灣偵測肺炎病毒，和後續疫情以及跟各國分享資訊上，都做得很好。也因為醫衛、產業上的成就也讓台灣能向其他國家伸出援手，包括美國、太平洋島國。艾薩最後，再次感謝蔡總統歡迎本人，表達美國對台灣欣羨之意，也要學習台灣如何締造醫衛成就。

艾薩是1979年台美斷交以來訪台層級最高，也是6年來首位訪台的美國內閣官員。除會見蔡總統，並將與衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮等多名部長見面。

台美討論成立新組織取代WHO？總統府否認

美國衛生部長艾薩昨（9）日來台，日本媒體《產經新聞》報導傳出，艾薩此行除了會見總統蔡英文、衛福部疾管署之外，還將針對成立一個新的國際組織取代世界衛生組織（WHO），討論可能性、交換意見。不過，總統府昨晚回應，否認這項傳聞。

《中央社》報導，總統府表示，此次台美間的防疫交流並未涉及所謂成立新的國際組織事宜。總統府表示，期待台美雙方在共同發表的「防疫夥伴關係聯合聲明」基礎上持續深化醫衛合作，也期盼透過此行與政府相關人員的當面交換意見，共同研擬未來合作方向，讓「台灣模式」能夠對全球抗疫有更大的貢獻，也讓全世界更支持台灣的國際參與。

Wheels down in Taipei. Our @HHSGov delegation disembarked wearing masks and tested negative for COVID-19.



Honored to be here to convey our support for #Taiwan and their global health leadership. pic.twitter.com/Kwqh2uefhc — Secretary Alex Azar (@SecAzar) August 9, 2020

延伸閱讀：

6年來首位訪台的美國內閣：美衛生部長艾薩抵台，週一將與蔡英文會面

新聞來源：

傳台美討論成立新組織取代WHO 總統府否認（中央社）

アザー米厚生長官が訪台 蔡英文総統と会談へ 新ＷＨＯなど協議（產經新聞）



責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範