壹傳媒黎智英等7人涉「勾結外國勢力」等罪被捕，過百警員到《蘋果》總部搜查

壹傳媒創辦人黎智英等7人今早被香港警方拘捕,警方指他們涉及勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。警方又派出近200名警員到《蘋果日報》大樓搜查。

《蘋果日報》報導,警方今早7時許派探員到達壹傳媒創辦人黎智英位於嘉道理道的寓所入屋調查。同時,另一隊探員抵達黎智英次子黎耀恩位於西貢住所調查。早上9時40分,壹傳媒創辦人黎智英雙手被鎖上手銬,由多名探員帶同離開大宅,登上私家車離開前往警署。

而在早上10時,《蘋果日報》報導指近200名機動部隊和國安處警員到達將軍澳蘋果日報大樓進行搜查,在辦公室外拉起封鎖線。大樓外停泊了多輛警車,大批軍裝於停車場內。壹傳媒通知員工,指辦公室有突發狀況,叫他們暫時不要上班。

《蘋果》報導指現場記者曾要求警方出示手令,警方聲稱持有手令,但一直拒絕出示,後來在律師到場下警方出示手令。報導指在律師到場前,警員曾擅自出入房間、翻揭記者桌上文件。另有警員要求記者停止拍攝,以及有《蘋果》員工被要求登記身份。

警方指,黎智英涉嫌涉嫌違反《港區國安法》,勾結外國或境外勢力,危害國家安全,串謀欺詐和煽動罪。其餘被捕人士,包括黎智英的兩個兒子黎見恩和黎耀恩,他們分別涉嫌串謀欺詐,以及勾結外國或境外勢力,危害國家安全。壹傳媒集團高層周達權、張劍虹、黃偉強和吳達光,亦被拘捕,全部人涉嫌串謀欺詐,其中周達權亦涉及勾結外國或境外勢力,危害國家安全。

據國安法第29條的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」,一般可被判三年以上、十年以下有期徒刑。若罪行重大,可被判處十年以上有期徒刑,甚至無期徒刑。

《東網》報導,黎智英涉及的串謀欺詐,與壹傳媒在將軍澳工業邨廠房涉嫌經營獨立公司,提供「公司秘書」服務,涉違地契外或以欺詐方式獲利有關。

《東網》報導指身處海外的黎智英助手Mark Simon也被警方通緝,早前有報導指Mark Simon現身在台灣。而從今早開始,Mark Simon的Twitter帳號不停更新黎智英被捕、《蘋果》總部被搜查的消息:

Jimmy Lai is being arrested for collusion with foreign powers at this time.

而香港警方則在早上9時21分在Facebook發文,指拘捕至少7名本地男子,年齡介乎39歲至72歲,涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。警方指不排除更多人被捕。

而受消息影響,壹傳媒股價今早期急挫近17%。

英國廣播公司(BBC)網站以頭條報道相關消息,美國《華盛頓郵報》、《彭博社》以至法國及卡塔爾傳媒都有跟進報道,其中《路透社》發出急報,形容黎智英是迄今因《國安法》被捕的最知名人士。

Hong Kong media tycoon Jimmy Lai has been arrested over suspected collusion with foreign forces under the new national security law, his top aide said on Twitter, in what is the highest-profile arrest yet under the legislation.

