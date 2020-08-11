池上米做的爆米花「米米花」，成台灣必買米零食

Photo credit:丹尼船長 台灣創新零食品牌丹尼船長推出池上米做的爆米花「米米花」

提起台灣零食，你腦中會浮現哪些零嘴？最近有創意零食品牌以台灣稻米製成米的爆米花「米米花」，酥脆又新鮮的口感引來網友紛紛留言推薦，採用高成本的黃金稻浪「池上米」推出不卡牙的爆米花，讓大家發現台灣米零食的創意與無限可能。

結合在地元素，用台灣米做的台灣米零食

很多人到國外旅遊，習慣購買當地特色零食當伴手禮，但具代表性的台灣零食是什麼呢？其實台灣常見零食如洋芋片、爆米花等產品原料以進口居多，創新零食品牌「Captain Danny丹尼船長」發揮穀物加工技術專長，打造米做的爆米花「米米花」，搭配黑糖珍奶、手炒鹽味焦糖等多種口味，讓台灣米變身獨特的台灣零食。

希望深入結合在地元素，丹尼船長在研究全台各地稻米後，先以一年一期稻作的宜蘭冬山米作為原料，在網路累積大量推薦口碑後，也計畫結合更多不同特性的台灣好米。這次選擇以聞名海內外的池上米生產限量「米做的爆米花」米米花，帶來更高品質的享受。

Photo credit:丹尼船長 丹尼船長推出池上米爆米花，搭配限量口味引發網友瘋搶

池上米做成的爆米花，官網獨賣限量引瘋搶

要將米做成爆米花並不容易，生產製程非常複雜，必須調整許多參數設定，而且不同品種的米、含水量、生長環境的差異，都有可能成為影響產品的變因。

每一種米都經過上百次的參數設定、調整，才能成功使米變成花的造型。米米花捨棄油炸，採用高溫烘烤保留超酥脆口感及米香，完全跳脫目前市面米零食的印象，讓吃過的人都相當驚豔，「原來米可以做成這麼不一樣的零食！」

以池上米製造的米米花，獨特的膨鬆口感與誘人米香，搭配熱銷口味「岩燒海苔」，目前限定丹尼船長官網限量獨賣，希望以更優質的原料回饋支持米米花的會員，勢必又再引發米粉瘋搶。

Photo credit:丹尼船長 米米花為台灣米食文化注入新創意，期望成為更具代表性的台灣創意零食

丹尼船長以米創造出獨特餅體，結合多元口味，為台灣米食文化注入新創意，透過米米花證明台灣米可以成為獨特的台灣零食。丹尼船長將持續尋找優質米，深入結合在地元素，讓米米花成為更具代表性的台灣創意零食。代表台灣的零食，池上米做成的米米花：點此了解