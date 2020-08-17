「自炊食代」的一人早餐儀式：早餐是一天中最重要的獨處時光

文：陳莞欣｜攝影：日常散步・李盈靜｜內文圖片提供：極光

清晨五點多，城市裡的多數人還在沉睡。食譜作家極光已經起床，準備開始一天的行程：簡單梳洗後，先做點棒式、深蹲等核心運動，避免中年後肌肉流失太快。接著回覆工作訊息、為女兒做便當和早餐。

送高中生出門後，早晨的重頭戲才正要開始。切菜、煮湯、包飯糰，手沖一杯咖啡，為自己弄一頓清爽但不失營養的早餐。iPad播喜歡的音樂或韓劇，邊吃邊追劇。前後約一小時的早餐，是她忙碌生活中小小的放縱時刻。「早上我喜歡輕鬆過。這段獨處時間，我會盡量讓它很長、很完整。」極光說。

50歲的極光，人生上半場是在職場上拚搏的上班族。八年前，念小學的女兒體重過輕，一句「學校的營養午餐像ㄆㄨㄣ（餿水）」，讓她決定天天為女兒親手做便當。2000多個日子裡，她設計出一道道美味又美觀的便當菜：三色丼、紅酒燉肉、栗子燒雞、四季豆排笛蛋……等。不只餵飽孩子，也開啟了她的食譜作家之路。

早餐店女兒的堅持 人生不可一日不吃早點

以午餐便當起家的極光，一日三餐中最看重的，反而是多數人容易忽略的早餐。「早餐是我一天中食量最大的一餐。沒吃早餐，我無法開始一天的工作。」她說。

爸爸是西餐主廚，媽媽擺攤賣早餐，從學生時代開始，極光就對早餐有自己的堅持。早上四點多起床，吃自家做的油條、飯糰、鹹豆漿，等郵差送來當天的《國語日報》。胃和心都被餵飽了，才有力氣去上學。她笑說當時天天開朝會，有幾次空腹去學校，馬上眼前一黑昏倒。從此再也不敢輕忽早餐的重要性。

當年攤販賣早餐，講求真材實料。飯糰的米、蛋餅的蔥和餅皮，都是自家採買、備料。她還記得夏天時，媽媽會煮一大桶滾燙的豆漿，放許多冰塊冰鎮。若是冰塊放得不夠多，不含任何添加物的豆漿幾個小時就變得酸臭。反觀現今市面上的豆漿，「放整天都不會壞，不知道是怎麼一回事？」

在那個物資不若今日豐盛的年代，極光的爸媽卻在食物上給了孩子滿滿的愛。怕女兒吃膩蛋餅、油條，媽媽總會以有限的食材變出不同花樣，像是用午餐肉罐頭做三明治、蘇打餅夾冰淇淋當點心。擅長西餐的爸爸則會在假日做蘋果派、蛋糕。成長過程中的飲食閱歷，讓她很早就能辨別食物滋味的好壞。

一汁一菜一水果 吃對早餐滋養身心

「我對早餐很挑。」極光坦言。現代人早餐習慣外食，但她心中合格的早餐店不多。好比，她不去加盟早餐店，因為大量採購的調味料有太多人工添加物。時下流行的西式早午餐，拍照是很漂亮，但多含有煙燻雞肉、鮭魚等加工肉品，吃多對身體也是負擔。

因此，她最常在家吃早餐。自家早餐的組合通常是一飯、一湯、一盤水果。就像日本料理家土井善晴曾提出的「一汁一菜」概念，可以在短時間內完成，但又具備該有的營養。

近年來「減醣」蔚為風潮，許多人因此不吃米飯，以達瘦身效果。但極光指出，早上吃飯，其實對身體有許多好處。米含有膳食纖維，有助消化。且飯冷卻後會轉變成不易被身體吸收的抗性澱粉，是名符其實的低GI飲食。對需要工作一整天的人而言，米飯是很好的能量來源，比同樣富含澱粉的麵包更有飽足感。

Photo Credit: 日常散步・李盈靜攝 白飯煮好後直接冷凍，可以放一個月。

不想吃太多飯，可以採取「總量管制」的方式。極光習慣一次煮一鍋的米，用保鮮膜分裝成120～150克的小包裝，一一冷凍保存。早上用微波爐解凍，粒粒分明的米飯很適合揉飯糰，也可用掉做便當剩下的食材。

早晨喝湯也是同樣的道理。湯品暖身，如海納百川，各種食材都適合。以她最常做的味噌湯為例，湯料可以是豬肉、海鮮、洋蔥、茄子、番茄，有什麼加甚麼。長期缺鐵的她，也喜歡在湯裡放蛤蜊。口味可濃郁可清爽，一碗喝下，蛋白質和纖維質俱足。

有飯有湯，她會再準備一些水果，加上優格和蜂蜜。如此一來，澱粉、蛋白質、維生素，該有的營養一樣不少。「這一餐吃下去，人會很舒服。」

Photo Credit: 極光提供 極光早餐吃得簡單，但澱粉、維生素、蛋白質等營養素樣樣不缺。

一人份早餐不麻煩 準備家事儲金、跟著自然吃

做一人份的早餐，會不會很麻煩？極光指出，早晨時間有限，若樣樣餐點都得從頭做起，壓力實在太大。平時多準備「家事儲金」，早上就能有餘裕地從容備餐。

所謂「家事儲金」，指的即是事先做好、能夠久放的常備菜。例如冷凍白飯、毛豆、冷藏燙青菜、醃製好的肉品海鮮等。以飯糰的餡料為例，她會用煮完高湯的柴魚加鹽味昆布、松子、芝麻，炒成柴魚香鬆。一次做一盒，包飯糰或拌菜都很好用。

此外，她最近迷上看韓劇。韓國早餐豐富的小菜文化，也是她做常備菜的靈感來源。例如，韓劇《梨泰院CLASS》中，男主角的招牌菜是「嫩豆腐湯」。她參考劇組食譜，混炒絞肉、洋蔥、醬油、辣椒等食材，自製韓式肉醬。早上用肉醬當湯底，加豆腐、蛤蜊、打顆蛋，就是一人份的豆腐鍋早餐。

Photo Credit: 極光提供

人過中年，比以往更重視健康。有些人強調飲食需忌口、要吃特定營養素、只能在特定時段飲食……。但極光認為，「養心第一，再來才是養生。」她笑說，自己從小就是注重養生的「小管家婆」，常看報紙上的農民曆碎念媽媽：「你這時節怎麼會煮綠豆？應該要煮紅豆才對！」、「吃橘子身體會變冷，我不要吃。」

直到幾年前，先生因病過世，她自己也生了一場大病。病過才懂得，再怎麼厲害的養生法，也比不上病人吃得下、睡得著、心情好。現在的她認為，健康飲食只需要遵循一個原則：吃在地，循時令。

「大自然現在盛產的作物，其實就是對你身體好的食物。」她說。以夏天為例，市場上沒有太多綠色蔬菜，卻是小黃瓜、冬瓜、絲瓜、蒲瓜等瓜類的盛產期。瓜類和葉菜類一樣富含膳食纖維，又能清熱解火。有時她會打碎冬瓜，加入火腿、雞湯一起熬煮，早餐也可以吃冬瓜盅。她強調，當季食材好吃、便宜，且有益健康。不刻意的養生，反而更能長久持續。

Photo Credit: 日常散步・李盈靜攝 用漂亮的餐具盛裝，也會心情變好。極光的餐盤以白色為主，盤緣有圖樣滾邊，讓食物看起來更美味。

一個人吃飯也要有儀式感 吃自己喜歡的東西是人權

儘管女兒今年才升大學，對極光而言，一個人早已是生活的常態。先生過世近10年，就讀私立高中的女兒放學還要晚自習。從早上7點到晚上10點，她都是一個人在家工作。

空巢期提早來臨，極光說，起初最不習慣的是餐桌上沒有人共食。她回憶過去幾年，「有時候我心血來潮，晚餐想煮韓式烤肉，結果女兒要在學校念書不能回來。」母女感情再好，孩子總會有離家的一天，媽媽怎麼辦？

極光形容，女兒高中3年的時間，是她準備獨自生活的「行前訓練」。她幫女兒做的便當深受網友喜愛，出了2本食譜書，也開設料理課程。工作之餘，則進修身心靈、芳療和烘焙課程。「你才是跟自己過一輩子的人，把生活過成喜歡的樣子，不需要把重心寄託在別人身上。」

如今，她珍惜與人共食的快樂，也享受一人獨食的放鬆。假日女兒有空，2人會相約去五星級飯店用早餐。慢慢地品嘗各種食物、聊天、觀察來往的人，是親子間重要的約會儀式。獨自在家的夜晚，她會開瓶無酒精啤酒，配上精心挑選的起司、火腿，邊喝邊看書。想怎麼吃都無妨，「因為是一個人嘛！」她笑說。

「我覺得吃是一種自由，一種人權。」極光認真地說。中年過後，她愈來愈清楚自己喜歡什麼、不要什麼。能決定一日三餐怎麼吃，也就能決定自己的人生。「我很喜歡現在的自己、現在的生活。我覺得，一個人很好！」

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航