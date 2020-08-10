網路民調僅3%，得票率卻近8成：盧卡申科6度當選總統，「婦仇者聯盟」恐成未來隱憂

※封面圖為代替丈夫和朋友出來選總統的3名白羅斯女性，之後共同推舉契哈諾夫斯卡雅（中）出選。

白羅斯昨（9）日進行總統大選，國際媒體和歐洲民主觀察者一致認為，白羅斯不可能進行一場公平選舉。果不其然，白羅斯主要官媒《白羅斯通訊社》（BelTA）在投票結束後報導出口民調，現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）得票率高達79.7%，被視為最強挑戰者的契哈諾夫斯卡雅（Svetlana Tikhanovskaya）得票率竟只有6.8%。離譜結果使白羅斯深夜街頭出現暴動，警方出動水砲和震撼彈驅離民眾，白羅斯網路也出現干擾，斷線至當地時間今早9點後才逐漸恢復。

據《俄新社》報導最新結果，本次白羅斯大選投票率約84%，盧卡申科獲得逾81%選票，成功5連任，將迎接第6任期；契哈諾夫斯卡雅的得票率比出口民調略高，有8%。

即使民眾強力抗爭、或者契哈諾夫斯卡雅抗議選舉不公，預計都無法撼動本次選舉結局。不過本次選舉中有不少值得關注的事件，例如帶來軍警叛變前兆的網路哏「3%瘋子」、由3名女性競選對手組成的「婦仇者聯盟」、及白羅斯在選前逮捕疑似「俄羅斯傭兵」的數十名旅客，暗示白羅斯與東斯拉夫地區未來可能將出現局勢震盪。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 白羅斯9日進行總統大選，民眾因質疑選舉不透明，夜間上街示威。

官方正名「白羅斯」，不是記者漏字

白羅斯（Belarus）原中文譯名為「白俄羅斯」，「Bela」由白羅斯語形容詞「Белай」而來，意為白色的、純正的；「Rus」則是「Русі」的英譯，意指基輔羅斯公國，也就是俄羅斯、白羅斯、烏克蘭這3個東斯拉夫地區最早的國家起源。

斯拉夫民族大致可分為東、西、南這3支。東斯拉夫即上述3國；西斯拉夫是中歐的捷克、波蘭一帶；南斯拉夫如塞爾維亞、克羅埃西亞等，多位於希臘以北的巴爾幹半島地區。每個國家各有特定的主要民族和官方語言，雖然偶有相似之處，但不盡相同，不可稱之為「同文同種」，否則就落入了「泛斯拉夫」和「大俄羅斯」的思考框架，相當於中國的大中華思想。

白羅斯與台灣外交往來不多，沒有互設代表處；2018年3月，白羅斯駐中國大使館發表聲明，正式將國家譯名定為「白羅斯」，刪去「俄」字，外界解讀是想與俄羅斯明確區隔。為表尊重，本文全以「白羅斯」稱之。

白羅斯人「凍薪」10年，仍支持「歐洲最後獨裁者」？

蘇聯1991年垮台，白羅斯於該年8月宣布獨立，盧卡申科靠著彈劾貪腐官員獲得高度聲望，自1994年開始擔任總統，統治白羅斯迄今共26年。這段期間，其他歐洲國家多少都經歷過內戰或政府變動，惟盧卡申科屹立不搖，因此被稱為「歐洲最後的獨裁者」，本月底將滿66歲。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 白羅斯總統盧卡申科9日投票為自己爭取第6任期。

盧卡申科的強權當然不是建立在民主與自由之上。拿本次選舉來說，白羅斯境內惟一合法的正式民調，是由《第二國營電視台》進行；官媒《白羅斯通訊社》報導，選前最後1次公布的民調顯示，近90%民眾願意站出來投票，而盧卡申科支持率高達78%。

這是任何領袖都夢寐以求的數據，但是回頭想想，有可能嗎？《路透》報導，在盧卡申科領導下，白羅斯人民平均月薪由1999年的50美元（約新台幣1470元），至2010年成長為500美元（約新台幣1萬4707元）；成長速度驚艷各界，問題是自此之後就「凍漲」，現在白羅斯平均月薪仍在500美元左右；購買力僅有波蘭的60%，比8年前還低了13%。近年來，白羅斯人口流失嚴重，人民尋求到國外發展。

經濟與民意息息相關，從經濟表現來看，盧卡申科的高支持率有待商榷。白羅斯獨立媒體《如何在此生活》（Как тут жить）舉辦網路民調，共約7萬人參與，而盧卡申科支持率僅有6%；《如何在此生活》指出，熱門網媒《線上人》（Onliner）和老牌周刊《我們的農田》也分別進行了5萬5000人、及1萬6000人的網路民調，結果盧卡申科的支持度都只有3%。

「3%瘋子」、「蟑螂」，軍警也稱「不是我的總統」

網路民調支持率3%，就是白羅斯人推特哏「3%瘋子」（原文ПСІХО 3%，即英文psycho 3%）的由來。至於「瘋子」的部分，是因為盧卡申科在Covid-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情期間，曾稱此病不嚴重，多打冰上曲棍球、喝伏特加和洗三溫暖就能殺死病毒、武漢肺炎根本只是大規模的思覺失調症（psychosis）；盧卡申科之後感染武漢肺炎，並無症狀，而後病毒檢驗已呈陰性。

白羅斯人有時也會將「瘋子」改用盧卡申科的小名，稱為「3%沙夏」（Саша 3%）。推特上出現1張後製過的哏圖，圖裡有3幅廣告看板，分別寫著「沙夏，民調沒人挺啊」、「大家都累了，沙夏，你也是」、「我們一起退休吧，沙夏」。

"Три процента на границе Эббинга, Миссури" pic.twitter.com/2fQQYY3yIH — Русофобия в Беларуси (@bela_rusophobia) June 2, 2020

這張圖是致敬電影《意外》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）的場景，電影名直譯是「密蘇里州艾賓郊外的3幅廣告看版」，白羅斯網友推文為這張哏圖註解為「密蘇里州艾賓郊外的百分之三」，諷刺「3%沙夏」。

《自由歐洲電台》報導，更有商人將「3%瘋子」印成T恤販賣。為了表現寬容，盧卡申科6月底參訪行程曾與反對派群眾見面，看見有人穿這件T恤，還問說「是你把字印到衣服上的嗎？你真的相信現任總統的支持率只有3%嗎？」

推特上有不少「3%」哏圖，看來還真有不少人相信。

Лето пока работает только на 3%. pic.twitter.com/iKNEI2NhXL — Ха-ха, я тут жыву! (@hahaby_tw) June 3, 2020

多數獨裁者都會使用的經典手段，例如掌控媒體、鎮壓示威現場、逮捕異議者、剝奪政敵競選資格，盧卡申科都做了。《俄通社-塔斯社》（TASS）引述當地人權鬥士說法，在整個競選過程，逾千名反對派民眾遭拘留，罰款總額超過11萬美元。

隨著鎮壓頻率增加，軍警對於盧卡申科的不滿也逐漸浮現。軍警、情報官、檢察官等公務人員上傳照片，以「3%」或「97%」作為暗語，將寫有百分比的紙條放在制服或證件旁，有些人則直接拿著紙條遮住臉。紙條上除了百分比，也有人寫下「3%沙夏，你該滾了」、「盧卡申科不是我的總統，我就是那97%」、「軍隊與人民站在一起，阻止盧卡申科」、「阻止蟑螂」等句子。

Wow! This is something new for Belarus. Officers of police, armed forces, and military are sharing the photos of them or their uniform (anonymously obviously) in solidarity with protesters and detainees.



3% - it's a new meme about Lukashenka's rating in online polls. pic.twitter.com/1LGB3lxKIk — Franak Viačorka (@franakviacorka) June 23, 2020

「蟑螂」是盧卡申科另一綽號，取名者與讓盧卡申科成為淪為「3%瘋子」的競選對手大有淵源。

逮捕政敵，促成「婦仇者聯盟」引火上身

盧卡申科這次選舉最主要的對手契哈諾夫斯卡雅（Svetlana Tikhanovskaya），本來只是個在家做英文譯案的主婦，要競選總統的是其丈夫謝爾蓋（Sergei Tikhanovsky）。謝爾蓋是白羅斯知名反對派，常透過自己的影音部落格抨擊盧卡申科，貶稱他是「蟑螂」，引發白羅斯反對派常以拖鞋作為標誌的風潮。

謝爾蓋於5月因組織抗議活動被捕，現年37歲的契哈諾夫斯卡雅於是將孩子先送到歐盟尋求保護，然後代夫出征。《歐洲新聞台》報導，契哈諾夫斯卡雅承認自己對政治一竅不通，她的政見是一上台就立刻釋放政治犯，並在6個月內重新舉辦一場公平選舉。沒人預料到，這項政見竟獲得白羅斯人熱烈迴響。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 37歲的契哈諾夫斯卡雅原本只是個家庭主婦兼翻譯，要參選總統的是她丈夫。

和謝爾蓋一樣，其他有聲勢的反對派候選人不是被捕、就是被白羅斯中選會判定資格不符。盧卡申科最大競爭對手巴巴里柯（Viktor Babaryko）被以涉嫌逃稅和詐欺而逮捕，另一熱門候選人切爾卡拉（Valery Tsepkalo）被白羅斯中選會指控涉嫌偽造文書而剝奪參選資格，目前流亡至俄羅斯。

巴巴里柯競選總部主任卡列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）、以及曾任外交官的切爾卡拉之妻維洛妮卡（Veronika Tsepkalo）隨後宣布參選，之後轉而支持契哈諾夫斯卡雅，整合3方支持者，「婦仇者聯盟」就此聯手出擊，為盧卡申科帶來莫大壓力。

現實殘酷，毫無政治經驗的契哈諾夫斯卡雅不大可能擊敗掌權26年的獨裁者，外國媒體在選前一致都能預測到這個苦果。但契哈諾夫斯卡雅所帶來的撼動、軍警對於「3%瘋子」的表態，對盧卡申科而言仍是不祥之兆。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 左起：維洛妮卡‧切爾卡拉，契哈諾夫斯卡雅、卡列尼斯可娃。

選前逮捕「俄羅斯傭兵」，立場搖擺恐怕沒人理

《俄通社-塔斯社》指出，盧卡申科刻意延遲邀請歐洲民主機制和人權辦公室（ODIHR）、歐洲理事會議員大會（PACE）等機構派遣觀察員，僅邀請獨立國家國協（Commonwealth of Independent States）派觀察員，導致這次選舉成為白羅斯近代史上首次沒有國際關注的總統大選。

報導特別指出，獨立國家國協裡的俄羅斯籍觀察員會去看白羅斯大選，但是俄羅斯中選會的觀察員不會，因為俄羅斯中選會也沒有收到白羅斯的選舉觀察邀請，理由是俄國疫情較嚴重，白羅斯對防疫採取堅定立場，而俄方尊重這一點。

俄羅斯於2014年接受克里米亞為附屬國之後，不僅與烏克蘭衝突達到高點，白羅斯民族心也警鈴大作，彷彿害怕步上被侵吞國土的後塵；盧卡申科原本立場親俄，公眾場合幾乎都說俄語，2014年7月忽然以白羅斯語對國民發表演說，震驚各界；《自由歐洲電台》指出，那是盧卡申科20年來首次對國民說白羅斯語。此後，盧卡申科頻繁說起了白羅斯語，這次大選造勢也經常能聽見。

上月底，白羅斯逮捕了33名旅客，《白羅斯通訊社》報導，白羅斯國安委員會（KGB）認為其中32人是俄羅斯傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）的成員；此外，情報單位還收到消息，稱有200名傭兵潛伏在白羅斯。報導稱，這些傭兵和契哈諾夫斯卡雅的丈夫秘密勾結，企圖破壞選舉。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 契哈諾夫斯卡雅陣營的支持者。

《俄羅斯商業諮詢》報導，俄羅斯方面否認這些指控，駁斥這是對俄羅斯的侮辱，白羅斯塑造對立只會帶來悲慘後果，要求白羅斯交代清楚；俄羅斯駐白羅斯大使梅津采夫（Dmitry Mezentsev）則稱，被捕的30多名俄羅斯人只不過是在前往伊斯坦堡的途中暫時過境。《今日俄羅斯電視台》（RT TV）更指，是烏克蘭在背後策畫這一切，因為「瓦格納」與烏國頓巴斯地區的反叛份子有關。

之後，烏克蘭表示願意協助白羅斯調查這些傭兵。眼見狀況越來越混亂，盧卡申科呼籲烏克蘭、俄羅斯都派代表到白羅斯來好好洽談，並表示：

「要不就是北約組織裡的美國人在搞鬼，或有人透過烏克蘭向我們施壓，也可能是『東方的兄弟們』太愛我們，我們目前都還不清楚。有人針對白羅斯發動混戰，對於來自各方的小伎倆，我們會等著接招。」

內外夾攻，盧卡申科第6任期艱難

從這次大選看來，盧卡申科在國內聲勢明顯不如從前，人民的反抗聲浪超過預期，雖然一時半刻無法推翻這位連任26年的獨裁者，未來盧卡申科在國內將面臨更多挑戰。而白羅斯能否藉由靈活搖擺的外交立場來穩固地位，也還是個大問題。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 契哈諾夫斯卡雅的選前造勢現場。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 選舉出口民調公布後上街示威的白羅斯人民。

白羅斯若想擺脫俄羅斯勢力，勢必要爭取歐洲援助；但在西方與歐盟看來，白羅斯並不是個民主開放國家，毫無信任基礎，《歐洲新聞台》報導，盧卡申科從未表達過歡迎西方，甚至常嘲弄那些親西方的前蘇聯國家領導人。

盧卡申科在治理白羅斯期間，縱然完成了不少基礎建設，但在國際局勢中經常只能仰賴俄羅斯，與出身情報單位的俄國總統普亭相比，盧卡申科頂多就是一個集體農場的負責人。盧卡申科1994年就任總統時的首任發言人費圖達（Aleksandr Feduta）甚至表示，他認為盧卡申科無法做完這次新任期，若要逃亡，也只能去中國。

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核稿編輯：楊士範