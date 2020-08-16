台大教授郭瑞祥：中年罹癌、喪妻，提前以「第二曲線」重構人生下半場

文：蔣德誼｜攝影：影巷26號｜內文圖片提供：天下文化、郭瑞祥

編按：人過中年，上天有時會給人一種領悟，往往代價不小，也許是透過疾病、或是人生的低谷。 台大管理學院教授瑞祥在40歲後歷經自身罹癌、喪妻等人生考驗，讓他提前以管理學大師韓第的著名理論「第二曲線」重構人生下半場的生活哲學：趁著自己還沒走下坡時，趕快找到第二個上坡！如今他的生活，從體能到心情，都讓他能充滿驚奇地說：「Wow!」

回顧郭瑞祥的人生歷程，在40歲前可以說是一路「封頂」：從建中、台大，一路讀到麻省理工學院（MIT），畢業後任職於矽谷半導體產業、回國之後被延攬到台大管理學院任教、家有嬌妻和兩個可愛的兒子，彷彿完美得找不到一點缺陷。

他有感而發地說：如果不是因為提前報到的考驗，可能會到50歲、甚至退休以後才會開始面對人生下一階段的課題，甚至可能來不及修正，人就垮了。

管理學背景出身的他，引用英國管理學大師韓第的話：「盛極而衰的曲線，是人類無法逃脫的宿命。」許多成功企業都在興盛之後無可避免地走向衰退，應該在還沒退步前，就及早以新思維開啟「第二曲線」，才能再度迎向高峰。

同樣地，一個人的生命歷程也不可能永遠處於高點，對於郭瑞祥而言，及早部署「人生第二曲線」，是他遭逢中年罹癌、喪妻等人生轉折後的切身體悟，也是所有50族群合適的思考點。

40歲罹癌的體悟 原來成就是用健康換的

40歲那年，郭瑞祥旅居美國的弟弟通知他，自己罹患肝癌，且已是末期無法開刀，只能等待換肝手術。那時他忽然心裡掠過一個念頭：這會不會有家族遺傳病史？於是也去做了腫瘤檢查。沒想到檢查結果，醫生告訴他：肝臟長了4公分的腫瘤，而他在兩年前才做過一次健檢，一切沒有異常。

「生病給我最大的感受，第一個就是：原來我是用青春跟身體，去換來功成名就，在職場上拚命，交換的就是健康。」

「第二個感覺是：突然發覺自己長久以來其實忘記了怎麼過日子，因為對家人的責任感努力工作，卻因此放棄了平衡的生活。」

郭瑞祥認為，人生在不同階段心態也不同，年輕求學時代是為了將來，或是為了身邊親友、父母的期待而努力；到了35-50歲之間，變成為了責任而努力，若是有了家庭，那個責任又更重大了。「這時大家都在競爭，你不敢停下來，只有拼命往前衝。」

在手術切除腫瘤之後，他重新審視自己的生活，赫然發現自己原來過著「三長兩短」的日子：工作時間變長、食量不斷增長、心中瑣事壓力增長，而運動量、休息時間卻都愈來愈短。「那時候我固定禮拜六也去上班，只有禮拜天是家庭日。那個分隔很清楚：責任是大部分、生活是小部分。」

經此一病，他親身體會「健康是人生唯一禁不起摔的碗」的道理，除了調整自己的作息、飲食，也開始接觸運動，改掉假日工作的習慣。

然而，僅僅兩年後，一路陪伴郭瑞祥走過病痛的妻子，卻罹患罕見的「多發性硬化症」，因免疫功能失常導致身體功能逐漸退化，臥床五年後不幸離世。

適應喪妻從買衣開始 自己過好、孩子才會好

或許是所謂的「大悲無淚」，在妻子的追悼會上，郭瑞祥沒有崩潰哭泣，反而讓身邊親友擔憂，郭瑞祥是否以封閉心靈來逃避傷痛。他形容，太太過世後，約莫有一年多的時間「心境就像孤島，日子過得渾渾噩噩。」

如何走出喪妻的哀傷、適應一個人張羅生活？他從自己買衣服開始。有同學自告奮勇帶郭瑞祥去百貨公司買衣服，建議他不要再總是穿著千篇一律的暗色系服裝，可以穿得亮一些，讓心靈開朗起來。這位同學提醒了他：如果希望孩子們過得好，自己也得先以身作則。

這個過程中，郭瑞祥接續在罹癌時就開始學習的課題：經營自己的生活。

「有些人在40、50幾歲的年紀，不一定是遇到配偶過世，更多的可能是離婚，但其實也是一樣。不要否定自己、也不用糾結在那個失去上，如果有一個部分空出來了，不妨就想想怎麼安排自己的時間和生活。這就是第二曲線的一個契機點，有些人早、有些人晚點遇到，但遲早都要面對它。」

中年後，郭瑞祥發展了一套自己的「WIN」生活哲學，是三個英文字的縮寫，包括：「Wow Experience－用活力體驗人生」、「Innovative Thinking－用創新裝備職涯」以及「Networking People－用愛心連結心靈」

這是他歷經健康代價後的體悟，「人生長路，走得快或慢都不及方向重要。」他如是說。

人生需要配速 和家人相處不能太講效率

今（2020）年59歲的郭瑞祥，總被身邊的同學朋友們暱稱為「小飛俠」、「地表最速院長」。這個稱號其來有自：近10年來他跑遍國內外近70場馬拉松賽事，其中更包括在2018、2019年2度完賽全球馬拉松跑者心目中的夢幻殿堂——波士頓馬拉松，獲得需集滿世界六大馬拉松才能申請的「甜甜圈」大滿貫獎牌。

這不禁令人好奇：如何能夠在忙碌的教學、校務生活中，還能完成如此高難度的馬拉松挑戰？

郭瑞祥笑說：如果想要有生活的空間，那你的工作效率一定要快，甚至寧願把工作的目標降低一點，不要填得太滿。

為了練跑，郭瑞祥可以在每天清晨6點就起床，練跑完後再去上班，7點下班後在夜色中再跑一輪，如此累積下來，他每個月練跑量竟然能超過300公里，在賽事中也不斷刷新自己的最佳成績。

Photo Credit: 天下文化、郭瑞祥提供 練跑多年，郭瑞祥在手機裡記錄自己的成績與體型，都愈來愈進步！

馬拉松不僅讓郭瑞祥不斷挑戰自我極限，也讓他學會了「配速」，有時要衝刺、但有時要慢。

人生同樣如此，生活擁有不同面向，不能只用一種速度應對。「我以前最大的錯誤，就是面對家人，用的是和工作同樣的速度。如果與人相處太有效率，你會把整個關係的品質往下降。」

50後的人生，同時扮演著不同角色。他認為，當時間有限，應該拉出各種角色的「黃金比例」，「把時間留給最重要的人。」

創造Wow的感受 除了達標，還要享受人生風景

2018年郭瑞祥初次挑戰波馬，卻遇上幾乎可說是歷屆史上賽況最糟糕的一場，不僅天空下起濛濛大雨夾帶飄雪，讓體感溫度逼近零度，地面更滿是泥濘濕滑的殘雪。為了避免影響比賽成績紀錄，當年幾乎有一半的職業選手棄賽。儘管如此，郭瑞祥仍然靠著意志力順利完賽，甚至比過去幾場馬拉松的成績更好。

即便如此，他參加完後，心裡總覺得「少了什麼」，覺得應該再去一次。

「回想起來，我覺得那場波馬就像我人生中前半場的奮鬥。我用意志力戰勝了惡劣的天氣，但因為身心狀態很緊繃、光是顧著腳下的步伐跟周遭狀況就很吃力了，你沒有空欣賞眼前的風景。」

原來，他擁有了成績，卻缺少了享受的心情。因此，到了2019年郭瑞祥再度參賽時，他特別邀請了即將赴美留學的大兒子同行。父子倆比賽前後多留了一些時間給旅行，有餘裕吃吃喝喝，參觀MIT、哈佛，還和兒子一起跑了5公里的熱身賽。「這次在終點有兒子幫我加油，那心情就輕鬆多了！感覺不只是來比賽，而是要來玩的。」

這「同一趟跑2次」的馬拉松，就像他人生的隱喻。有機會重來一次時，別忘了多給自己一點時間享受人生。

50後的每個人 都要找到一群「我們」

回顧人生前半場路上種種顛簸，對郭瑞祥而言，幾乎曾經是身心瀕臨墜落的危機，幸而身邊許多親友的關懷陪伴，溫暖地承接了他。

過往工作占了生活絕大部分的郭瑞祥，當他同時面對喪妻和單親爸爸的考驗，是郭瑞祥在EMBA授課的同學們伸出了援手。也是在與同學們的一次次聚會出遊中，他不僅認識了一群既能同樂，也能相互扶持、甚至在教學上慷慨提供資源的好友，更因為和EMBA同學、畢業校友們組成練跑團。

Photo Credit: 天下文化、郭瑞祥 和EMBA的同學校友們組成跑團，讓郭瑞祥也因此結識了一群共同揮灑汗水的練跑夥伴。

有一群戰友同行扶持，郭瑞祥不只多次和EMBA同學們一起參與困難度極高的戈壁挑戰賽，更完成了挑戰自我極限的226公里超級鐵人三項。

「如果只靠我自己，絕對不可能做到像現在這麼多，所以人生要達到平衡，最重要的其實就是用愛連結起的一群『我們』。」

所謂的「我們」，可能是家人、朋友或同學，或是任何可以分享愛、分享生活，擁有同樣目標、願景的一群人。「一群人在一起，可以做一些很瘋狂的事、很有勇氣的事，也可以做一些很偉大的事。」

但熟男要如何卸下心防交朋友？郭瑞祥說，其實他年輕時就喜歡揪朋友遊山玩水，然後自己規劃行程，只是後來工作忙了，變成跟團比較多，現在才又逐漸找回那個樂趣。「如果你個性比較內向，那你至少要有可以跟團的朋友。但『組團』不會自然發生，還是要有心去發掘、尋找。」

人生很長 中場休息找到核心價值再出發

郭瑞祥說，年過50後發展第二曲線的重要性，在於對人生重新定位。

「找出真正深刻的核心價值，而後再重新出發。」他說，這個年紀，最適合做身體與心靈上的Reset！他也提醒，「第二曲線應該是動態的，不是在某一時間點突然訂了往後10年的計畫，而是時時都可以做一些微調。」

每一次跳脫既定路線，勇敢踏出有別於以往的新挑戰，都讓郭瑞祥的人生更飽滿豐盛。他形容此刻的心境是「享受當下、風景最美」，每一次離開原地，都有全新的自己在終點迎接。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航