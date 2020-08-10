【插畫】多嘲笑兩句，你就是正義之士嗎？

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這一陣子我的同溫層非常熱鬧，從罷韓成功開始，就有各式各樣的話題湧現。從議長過世、穢土轉生、李眉蓁，大家開著各式各樣的群嘲，任何熱度都能搭上一腳，彷彿這時多踩一腳、多嘲笑兩句，你就是正義之士了。

我知道大多數人是怎麼看待這些議題的，在這時候講這樣這些我也知道相當吃力不討好，猶豫了一段時間，最終還是決定發出來。

前一陣子沸沸揚揚的穢土轉生事件，起因是有韓陣營的粉絲想讓議長復活，於是有人用了火影忍者的橋段，慫恿他去學穢土轉生，來讓議長復活。接著這件事被網路上大大嘲笑，甚至有人追蹤那人的學習進度，覺得對方太蠢，瘋狂地轉貼然後取笑他。

縱然對方想法跟立場和我們不同，但這樣故意挖坑給對方跳，再來笑對方智商低、愚蠢什麼的，已經接近一種惡質的狀態了。

這件事情過後，再來是李眉蓁事件，還有賴品妤PO露溝的穿著，陳玉珍說自己改天也試試看這樣穿，一堆人群起嘲笑說妳省省吧。我個人很不愛國民黨，我從來不遮掩這件事，但即使對方跟我們立場不同，我們也沒必要人身攻擊。

我贊同可以玩各種哏、迷因，但人身攻擊是我沒辦法認同的。你們不愛韓粉的強硬和自以為，但你們這樣嘲諷和自己立場相左的人，和他們又有什麼差別？

聽到這裡大概有人又要生氣了，因為沒人喜歡被形容成自己討厭的那類人，接著舉很多例子，表明自己跟他們不同，他們更過份，或是開大絕「是他們先開始的」。

是啊，我們所信仰的民主，最常被拿來做的，就是各種互相人身攻擊。韓粉如此，我們亦然。

接著將這些人身侮辱的謾罵，歸類為：「這就是民主社會啊，我們可以自由罵這些也不會有任何問題，這就是民主不是嗎？」

是啊，是很民主。

只是如此珍貴的民主環境，彼此卻一直在將不同立場的人往外推。

本文經事件地平線授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航