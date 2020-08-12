香港立法會選舉風波（上）：當民主派奪權成為現實，中共為保政權不得不出手

過去幾週，隨著《港區國安法》的實施，香港政治全面轉向，在包括選戰、檢控和教育等多條戰線都發生一系列重要事件。其中最重要的就是香港政府宣佈DQ（剝奪資格）12名民主派立法會參選人，和把原定九月進行立法會選舉推遲一年。

來龍去脈還得從反對派初選說起。在「民主動力」、港大法律系副教授戴耀廷、前立法會議員區諾軒等人的組織下，香港反對派在7月11－12日進行初選。幾乎所有香港陣營，包括傳統民主派、自決派、在逃犯條例事件中興起的「抗爭派」及「素人」都參加了初選。初選設計為網上投票加現場確認（以核對網上投票人身份），輔以現場實體投票的雙軌制，組織方為滿足疫情期間的「限聚令」也做足準備工夫。

初選舉辦辯論論壇，參選人擺街站拉票，和真正選舉無異。這是香港有史以來首次全面的有真實意義的初選（此前曾在個別地區的補選中舉行過初選，參加黨派也沒有這麼多），還在《港區國安法》實施後舉行，更難能可貴。初選結果如何，無疑是香港市民對逃犯條例風暴和《港區國安法》的表態。

政府為了打壓反對派初選用盡手段。中共、港府和建制派紛紛稱初選是「非法」的，「《基本法》沒有規定」。政制和内地事務局局長曾國衛還指初選涉嫌「違反《港區國安法》」，呼籲市民要慎重考慮法律風險云云。這把「沒有法律效力」和「非法」混為一談。

《基本法》和法律固然沒有關於「初選」法例，但不等於它是「非法」的，因為法律同樣沒有禁止初選。另一方面，初選固然沒有法律強制力，但結果有無意義，在於參加者是否自願根據預先設計的制度接受選舉結果。這就是為何政府一面宣傳「初選非法」，一面有不得不允許初選繼續舉行之故。

港府又在競選資金上設限。香港法例規定立法會議員參選人都有競選經費上限，超過上限屬違規，有可能被取消資格。這本為限制有錢的參選人以錢多取勝，並非不合理。但在這次港府規定，只要有人表達參選意欲的一刻就開始計算。由於民主派要初選，參選經費就從表達參加初選一刻開始算。

港府又在競選經費上限上做手腳，新規定只要有人表達參選初選意欲的一刻就開始計算競選經費。這大大不利初選勝利者日後和建制派的競爭。其實建制派陣營對此也不無非議，原先建制派的一些黨派也號稱準備「初選」，但在新規定下紛紛放棄，改回了密室作業的模式。這樣一來，顯然大大不利反對派的初選勝利者：在日後和建制派的競爭中，可用資源就少很多。

港府還在最後一刻試圖「搞亂」初選。在初選前一晚（7月10日），警方到負責初選網上投票系統的香港民意研究所搜查，稱懷疑有人「不誠實使用電腦」。當時盛傳初選將改期，懷疑有人散佈假消息製造混亂。組織方也不得不把投票推遲半天。幸而選舉最終依然順利進行。

政府這麼做無非想影響結果，但結果令人大出意外。

首先，參加初選投票者竟有61萬人，人數之多不但大大超過政府預計，就連主辦單位也始料不及（戴耀廷預期17萬票）。這反映香港市民在逃犯條例風暴中形成的民主訴求並沒有因疫情而降低，也沒有因《港區國安法》而被嚇倒。《港區國安法》和警方最後一刻的打壓反是鼓動投票的助燃劑。

其次，初選中傳統民主派總體而言失利，特別是老一輩的民主派，有人落選，有的僅守在出線末位，傳統民主派中也有獲得高票的，那些都是主張激烈抗爭的年輕一輩，立場和「抗爭派」無異；本土派和號稱「抗爭派」的參選人則紛紛均高票勝選，他們包括朱凱迪、黃之鋒等早已成名的活動家，也包括在逃犯條例風暴中火箭般爆紅的新人（如前立場新聞記者「立場姐姐」何桂藍，前香港大專學界國際事務代表團發言人、曾到美國國會作證的張崑陽、民陣發言人岑子傑等）。

總的說來，誰在運動中最「激」，衝得最前，誰就票數高。這同樣反映了投票者的「修例運動情結」。

對中共、港府和建制派來說，這是極不願意看見的結果。

在去（2019）年區議會選舉民主派大勝後，中共就把立法會選舉視為「反對派奪權之戰」。當然無需諱言，非建制派搞初選的目的就是為通過協調反對派參選人，以便在立法會中獲「35+」，即過半議席，確實要「奪權」。但如果選舉只能贏不能輸，這還叫什麼選舉政治？

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其實，中共在立法會選舉中立下多重大閘。首先，功能組別的存在有利建制派，在以往選舉中，很多議席都被建制派壟斷。雖然反對派在去年以來一直積極鼓動支持者登記成為功能組別的選民，但建制派方面也同樣如此，而且還更有效率。反對派大致上只能有望多奪取兩、三個議席。

其次，地區直選的比例代表制也保證了反對派很難像在區議會選舉（單議席單票制）一樣大勝，在去年區議會選舉中，反對派雖然取得壓倒性勝利，但其支持者和建制派支持者之間依然是六四比例。如果這個比例照舊，那麼反對派很難在比例代表制下獲得如此壓倒性的勝利。這兩點已經決定了「35+」非常困難，或根本不可能。

最後，中共還有「DQ」武器，不但可在報名階段就把有名的反對派參選人DQ；退一萬步，在選舉結果出來後也還可以在「宣誓」過程中再DQ候選人。

或許換在以前，中共不至於這麼不放心。但目前在中美關係緊張的時刻，中共容不下絲毫風險。尤其是反對派的「35+」是為了迫使港府答應「五大訴求」。

反對派的「軍師」戴耀廷更在今（2020）年四月份在《蘋果日報》上刊文〈真攬炒十步，這是香港宿命〉，為「35+」後「和政權攬炒」訂立「十步曲」的路線圖：即根據《基本法》規定的程序（特別是否決財政預算案）向港府和中央施壓，如果政府不讓步就令政府癱瘓，讓中央出手宣佈緊急狀態，「把《港區國安法》直接適用香港」，引發大規模抗爭，「令香港社會陷入停頓」、「西方國家對中共實行政治及經濟制裁。」

「路線圖」觸動中共大忌。這也是中共「先發制人」地在香港直接實施《港區國安法》的重要原因之一。

中共或許預期宣佈要在香港實施《港區國安法》後就能嚇住反對派。奈何反對派繼續堅持初選和「35+」。6月11日，「抗爭派」參選人還簽訂「墨落無悔，堅定抗爭」的《抗爭派立場聲明書》，表明「我會運用《基本法》賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求」，即繼續推進「十步曲」。

在初選勝利後，儘管《港區國安法》已實施，「抗爭派」還以高票出線的「雨傘一代」岑敖暉為代表，宣讀抗爭派聲明，表明「義無反顧地反對《港區國安法》。」

當民主派「奪權」可能成為現實，中共為保政權就不得不再次出手。不出意外，初選後，港澳辦、中聯辦雙雙砲轟初選「公然挑戰《香港《基本法》》及《港區國安法》。」中聯辦發言人還砲轟組織者由「外部勢力」支持策劃，以和《港區國安法》的「勾結外國勢力」拉上鈎。

如果說，「公然挑戰」之類的指控只是政治上的壓力，那麼「勾結外部勢力」在《港區國安法》之下，已經是刑事罪行。戴耀廷和區諾軒在壓力下紛紛表示退出選舉的組織工作。

中共同樣不出意外地動用DQ大法，即取消一些人的參選資格。港府這次為了準備DQ，專門把選舉主任「乾坤大挪移」，通常某區的民政專員會擔任該區選舉主任，但這次卻各自擔任其他區的選舉主任。港府同樣要求參選人「自願」簽署主旨在承諾「擁護《基本法》」的「確認書」，也向20名參選人發信詢問政治立場。隨後，政府開始大造輿論為DQ找理由。討論得最多的有兩個。

首先說「反對《港區國安法》」就等於「反對《基本法》」，因為《港區國安法》已通過《基本法》附件三加入香港法律，所以「是《基本法》的一部分」。這在法理上頗有爭議，因為根據《基本法》18條，加入附件三的全國性法律雖然在香港實施，但只是香港「法律」（the laws）的一部分，而並非作為憲制性文件的《基本法》（this Law）本身的一部分。

但中央最大，它說什麼就是什麼。這樣一來，宣佈「義無反顧地反對《港區國安法》」的人全是高危一族。

另一個DQ理由是「惡意濫用程序」，這應該指以否決財政預算案為手段，迫使政府讓步。根據一些參選人的說法，只要「不回應（其實是答應）五大訴求就否決一切議案」，這確實有「濫用程序」之嫌。但這是否能因「違反《基本法》」而成為DQ的理由，戴耀廷就力辯這是《基本法》上規定的程序，「不可能違反《基本法》」。當然，最後同樣是政府說什麼就是什麼。這樣簽了「墨落無悔」的也成高危一族。

戴耀廷｜Photo Credit: AP / 達志影像

7月30日，12位民主派參選人收到選舉主任的DQ通知書。除了以上兩條理由（「原則上反對《港區國安法》」、「濫用否決權」）外，還有「支持推動香港獨立和民主自決」、「拒絕承認中國主權和香港憲制地位」（這兩個理由貌似沒有太大區別）、以及「尋求外國政府制裁香港」。

值得注意的是，後三個理由大多針對《港區國安法》頒佈前的行為。在《港區國安法》頒佈後，這些行為已是犯罪，參選人中，除了逃亡到英國的羅冠聰外，沒有人再主張（而羅冠聰隨後退出了初選）。

根據中國對《港區國安法》的說法，《港區國安法》「沒有追溯力」。但顯而易見，把這三者作為DQ的理由，意味著，雖然在刑事上沒有追溯力，但在政治權利上，已經追溯了。特別是「尋求外國政府制裁香港」這一項，在《港區國安法》生效前，即不違反《基本法》，也不違反其他法律，以此為由DQ，只能認為《港區國安法》有「政治權利的追溯力」了。

同樣，政府也不認可反對派的參選人的立場會轉變。當然也有例外，比如前港大校刊《香港民族論》這期的主編之一李啓迪，在《明報》上發表了〈港獨非選項 尋找一國兩制下的出路〉的文章，又代表「希望聯盟」參選，就沒有被政府視為「反對派」，沒有被DQ。

被DQ的12位參選人中，除了各本土派和抗爭派外，包括立場一向比較溫和的公民黨人（比如郭榮鏗、楊岳橋等），「罪證」主要是到美國遊說制裁香港。最「無辜」的是溫和派中的溫和派梁繼昌議員：他只主持了一個公民黨關於到美國遊說的新聞發佈會，因為沒有「明確反對」，所以就默認了和其他人有共同立場。

正當DQ風暴接踵而來之際，第二天（31日）就傳來整個選舉延後一年的消息。有關問題，筆者將在下篇討論。最令人迷惑的是，既然要推遲，為何又要DQ？

一種說法是，中央要明確劃出政治紅線。這種說法假設了，在選舉主任發出「詢問信」的20人中那8個尚未收到DQ信的，都是可以參選的。但這個假設本身成疑，因為他們也同樣未收到資格確認信。很難知道到底是「不DQ」還是「還沒來得及DQ」。更有一些同樣是「抗爭派」的高危人物，連「詢問信」都沒有收到（如已被控「暴動罪」的前學民思潮成員黃子悅），這是否代表她們能過關同樣不得而知。

如果以上沒有收到DQ信和沒有收到「詢問信」的參選人，意味著「不DQ」的話，那麼這條紅線也非常不清晰。

比如到美國國會作證的張崑陽就沒有被DQ，他似乎應是的「勾結外國」的典型。現任立法會議員朱凱迪也沒有被DQ，可是他曾經連選舉「村代表」都被DQ；黃子悅更有「暴動罪」的控罪在身。這三者都是簽署了「墨落無悔」的聲明、都聲明「反對《港區國安法》」、也都在初選中旗幟鮮明的「抗爭派」，為何他們不被DQ？確實很難找到鮮明的紅線。

因此，更合理的理論是，中共在此事上要傳達三個信息：第一，在《港區國安法》下，DQ會更加廣泛，更加嚴格。第二，中共不但沒有明確紅線，更刻意地模糊了紅線，達到「天威難測」，人人自危的效果，以便個人自我約束。這正是中共在内地控制言論的重要手段。第三，中共還希望以此引發反對派「内訌」，互相懷疑，互相指責。儘管最後這個目的看來沒有達到。

（待續）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航