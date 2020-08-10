新應用開發掌握數位轉型競爭關鍵：DevDays Asia 2020 Online 亞太技術年會免費報名

今年全球各地受到不同程度疫情影響，保持社交距離的規範促使企業更加正視數位轉型部署，以求在劇烈變化的環境中鞏固商機。由經濟部工業局指導、台灣微軟主辦的「DevDays Asia 2020 Online 亞太技術年會」系列活動將於 8 月 19 日（三）至 8 月26 日（三）接力登場，議程包含主題論壇、專家演講、數位工作坊、線上黑客松及產業應用分享等，接軌全球最新科技脈動。

因應疫後新常態趨勢，今年活動不僅革新為雲端交流，更匯聚全亞太區的 IT 領域專家、開發人員、學生，或是技術愛好者報名參加，推動台灣成為亞太人才培育中心，讓台灣全面 Skill Up！

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台灣 Skill Up！ 精選 7 大焦點主軸：滿足市場需求，擁抱多元技術加值開發能量

微軟執行長薩帝亞·納德拉（Satya Nadella）強調企業及組織需建立自己的「科技強度（Tech intensity）」，結合企業的科技應用程度及員工的科技運用能力，並透過信任來增強對科技的掌握。此外，根據 LinkedIn 公布的 2020 年度新興工作報告，AI 人才的需求年均成長 74%，顯示找到自如運用技術的人才是企業在擁抱數位浪潮時首要完成的任務；而 5G 開台帶動的多元商業應用，人才更成為前瞻技術落地的重要動能。

為提供產業掌握轉型競爭關鍵，台灣微軟引入全球資源接軌在地應用需求，助開發人員全力擁抱多元技術，以打造兼容並蓄的開發環境。

「DevDays Asia 2020 Online 亞太技術年會」圍繞 7 大主軸，並將聚焦數據和人工智慧等技術的產業應用：

1.Data & AI：5G 時代來臨，加速產業數位化，而前瞻技術帶來躍進的資料量，使企業在上雲過程中面臨更多即時反饋的需求。透過 Microsoft Azure 上提供的各項開發工具課程，自如運用更高階的分析技術以發展優勢並促成數位轉型。

2.Business Application：全新的 Microsoft Power Platform 包含四大核心—— Power BI、Power Apps、Power Automate、Power Virtual Agents ，結合 Office 365、Dynamics 365、Azure建立統一的解決方案，幫助實現業務流程自動化、驅動智慧型商務決策，以解決企業營運的眾多挑戰。

3.Cloud & DevOps：開發和維運互相協作已成趨勢，來自全球的專家將在會中說明與分享 OpenShift、Cloud-Native Apps 等眾多開發工具，為企業敏捷開發與應用交付帶來關鍵解方。

4.Modern Workplace：近期各類遠端協作與溝通工具的需求與重要性快速提升，，透過此次 DevDays 了解如何利用 Microsoft Teams 為企業量身打造專屬應用程式，大幅提升團隊績效。

5.Open Source：擁抱開源以在變動時局中掌握先機，不僅邀請開源社群領袖分享心法，微軟更在 GitHub 上貢獻解決方案，包含 PowerShell、Visual Studio Code、Microsoft Edge 等。

6.Security：安全性及合規性成為數位轉型的重要課題，透過針對 Azure Security、Office 365 進階威脅方案等討論，開發人員將能更全面地部署資安防線、守護企業數據資產。

7.產業應用解決方案：微軟深耕台灣多年，與在地企業共創諸多精彩案例，大會中力邀醫療業、製造業等代表，深入分析國內外產業案例，助與會者結合實務案例與市場經驗，在後疫情時代掌握更多競爭關鍵。

雲端實作課程，零距離線上互動體驗

台灣首場全面上雲的大型論壇「DevDays Asia 2020 Online 亞太技術年會」除了精采絕倫的七大主軸課程，首創的數位工作坊將把歷年來廣受好評的實作課程（Hands on Lab）原汁原味搬上雲端，不僅可近距離一睹專家風采，還能透過無負擔的文字聊天，創造零距離互動體驗。

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額外加碼推出的黑客松，同樣為開發者在線打造被技術包圍的馬拉松式盛會，滿足與會者對持續深化技術、累積實戰經驗的雙重需求。Demo day 線上化打破往年的地域限制，從台灣出發，串聯全亞太地區的開發好手，藉由程式語言的溝通交流、跨域啟發，激盪更多創新火花，推動台灣作為亞太技術人才交流樞紐。

「DevDays Asia 2020 Online 亞太技術年會」預計集結超過 3,000 位開發人員共襄盛舉，引領台灣開發人員接軌國際、串聯亞太地區潛力人才一同交流最新技術圖譜。



活動報名與了解更多：「DevDays Asia 2020 Online 亞太技術年會」



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