微軟買TikTok半路殺出程咬金？傳推特有意出手，但資金籌措恐成一大障礙

微軟（Microsoft）想買的TikTok，現在傳出有新競爭者推特（Twitter），然而消息傳出後，專家分析，財力恐怕成為Twitter收購TikTok美國業務的主要障礙，微軟還是比較有領先優勢。

《華爾街日報》8日引述消息人士透露，推特已與TikTok進行「合併」的初步討論，成為微軟之外，唯一浮上檯面的TikTok潛在買家。報導指出，目前還不確定雙方會否達成協議，但預料推特的收購將面臨不小的挑戰。

一來推特規模比微軟小得多。《路透社》引消息人士稱，推特的市值接近300億美元（近9000億新台幣），遠遠不及微軟（微軟市值1.6兆美元，約47.6兆新台幣）。若雙方達成合併協議，推特勢必得設法籌措更多收購資金，借重第三方投資人挹注，才能吃下TikTok美國業務。不過報導指出，私募基金Silver Lake可能有意提供推特收購資金。

二來，微軟與TikTok已經協商數週，一般相信微軟在收購案上還是佔上風。

此外，一位内部人士告訴《路透社》記者，中國方面可能更傾向讓推特收購，因為推特在中國市場並不活躍，但川普（港譯「特朗普」）則偏好微軟。

不過，推特也不是沒有優勢。規模較微軟小，也意味著推特可能面臨的反托拉斯審查比微軟來得少。

對於收購協商消息，推特方、TikTok發言人都不予回應。

Twitter, TikTok held preliminary talks about potential combination: WSJ https://t.co/0d9hiuJbpM pic.twitter.com/E2De9oxTnd — Reuters (@Reuters) August 8, 2020

回應川普禁令，字節跳動發聲明：將訴諸美國法院

不管是微軟或推特，要買TikTok都得設法在川普設下的期限（9月20日）前完成。

川普於8月6日簽署了2項行政命令，以「對美國國家安全構成威脅」為由，要求美國任何企業和居民45日（9月20日）後，不可與Tiktok以及母公司字節跳動、WeChat以及母公司騰訊進行任何交易。

對此，Tiktok母公司字節跳動隨後發聲明回應，表明若未獲得公平對待，將訴諸美國法院。

字節跳動7日聲明指出，「這項行政命令會破壞全球企業對美國法治承諾的信任。數十年來，正是它吸引著外國投資，推動了美國經濟增長。該項命令開了一個有違表達自由和開放市場的危險先例。」

聲明並指出，川普行政命令引用的「報告」來歷不明或未經證實，對於這款軟體「可能」會被用於虛假宣傳活動的擔憂並無任何實質依據。字節跳動指出，TikTok被質疑的數據收集行為，一直都是全世界數以千計的移動程序的常規做法。TikTok從來沒有與中國政府共享用戶數據，也從未應要求審查過內容。

字節跳動抨擊，「但我們所面對的卻是美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序擅自決定協議條款，甚至試圖干涉私營企業之間的協商。」

「我們將全力採取一切可行的措施，確保法治不被摒棄，我們的公司和用戶獲得公正的對待。如果美國政府不能給予我們公正的對待，我們將訴諸美國法院。」

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：黃筱歡