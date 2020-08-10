越南外交部稱接回2萬公民，海外工人仍在等待回國機會

東南亞各國勞工足跡遍布全球，生計也受「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎或新冠肺炎）影響。7月底越南疫情在峴港市（Đà Nẵng）爆發以來，外交部6日宣稱已接回超過2萬名越南公民，不過在海外工作的越南勞工，仍在等待搭上回國飛機的機會。

《越南快訊》報導，截至8月10日上午，越南共有841例確診病例，當中433例仍是活躍病例，死亡病例累計13例。

《BBC》報導，越南人民原本已回歸日常生活，直到7月底越南中部城市峴港市成為疫情爆發的中心，結束了99天以來沒有社區感染（local transmission ) 的紀錄。先前越南當局防疫措施相當嚴密， 伯內特研究所（Burnet Institute ）流行病學家Michael Toole教授說，「我不確定（作法）有什麼問題。」

越南當局對這一波疫情回應迅速，峴港市的旅客撤回，總計14個城市包括首都河內（Hà Nội）、胡志明市（Ho Chi Minh City）病例陸續被檢測出來。Michael Toole教授指出，越南的疫情爆發顯示「一旦有微小的裂縫出現，病毒就會快速地大肆傳播。

官方媒體《越南通訊社》報導，外交部發言人黎氏秋姮6日在記者會例會上表示，針對國內出現確診病例的情況下，將在國外的越南公民接回國計劃，國內各職能機構和越南駐外代表機構已盡最大努力，組織逾80個航班，將在50個國家和地區逾2萬1000名公民，安全接回國。

回國受阻

《外交家》雜誌5月一篇分析指出，外籍工人（Migrant worker）是東南亞地區主要受到病毒影響的一群人，也是影響到各國疫情的關鍵群體。而東南亞各國作為在外國工作工人的家鄉，國家利益在疫情當中受到衝擊的情形，會視國家能否提供給工人們充足的經濟和醫療支援而定。

以菲律賓為例，龐大的海外菲律賓工人（OFWs）為菲律賓經濟貢獻極大，每年匯回國家300多億美元（約新台幣9000多億元）。《詢問者報》報導，截至8日，已有超過12萬海外菲律賓工人回家，政府也為他們設置隔離機構以避免疫情傳播、提供給失業或受影響者補助，同時國家也面臨失去他們的僑匯支柱。

越南同樣擁有大量在海外工作的勞工，《越南快訊》7日一篇報導指出，根據勞動、傷殘和社會事務部 （The Ministry of Labour ‑ Invalids and Social Affairs）數據，有65萬越南工人，在40個國家和地區，主要從事勞力密集、低技術產業的工作。以台灣為例，據勞動部數據，截至2020年6月底，有超過21萬越南移工在台工作。

目前由於各國疫情設下的旅行限制，海外工作的越南工人受困無法回國。來自越南北部宣光省（Tuyên Quang）的Nguyen Thanh Tu，在去年（2019年）11月到阿拉伯聯合大公國泰布克（Tabuk ），當一家奢華咖啡廳的主廚。由於疫情嚴重影響收入，Nguyen Thanh Tu的雇主開始減薪裁員。5月他失業時跟其他30個同事，帶著破碎的夢想，陷入貧困。此時，Nguyen Thanh Tu只想回到家鄉，但旅行限制卻使返家路困難重重。

在沙烏地阿拉伯當家務員的Tran Thi Hoa，跟朋友借錢3次買返家機票，後來全被取消了，「我已經準備有所有東西，隨時可以出發，但這個情形已經一個多月了。」她也有6位越南同鄉朋友也全是跟友人借款，預約撤僑班機的位子，但只有3個人成功。

許多因疫情失業的越南人滯留海外且缺少支援。越南當局已經安排60個航班橫跨50多個國家和地區，撤回1萬6000名公民，但仍然有許多人等待著。越南當局安排的優先者，包括孩子、學生、老人、病患、孕婦、和工作契約快過期的移工和簽證快到期的旅客。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒